Трускавецькі патрульні врятували життя АТОвцю

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У неділю, 15 вересня, близько 20.00 в Трускавецьке відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він збирається накласти на себе руки в лісовій місцевості поблизу автостанції та магазину “АТБ”. Про це інформує Трускавецьке відділення поліції. Не гаючи ані хвилини, старший сержант поліції Микола Бонтей та капітан поліції Юрій Стецик, у складі екіпажу групи реагування патрульної поліції, прибули на місце події, де виявили підвішене до гілки дерева тіло чоловіка, який звивався у петлі. Патрульні кинулись рятувати останнього, та спільними зусиллями витягнули чоловіка з петлі. На місце події було негайно скеровано карету швидкої медичної допомоги. Патрульні поспілкувавшись з чоловіком, з’ясували, що він учасник АТО – військовий лікар, а свої дії мотивував тим, що від нього пішла дружина з донькою. Бригада медичної допомоги транспортувала чоловіка до медичного закладу, в подальшому його буде скеровано для проходження реабілітації.

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