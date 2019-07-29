Туристи та курортники у Трускавці: хто, звідки і скільки?

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/Літо-2019: аналіз ринку туристичних та курортних послуг/

Трускавець – столиця курортів України. Місто, що розвиває туризм. Ці гасла продукує своєю «промоційною політикою» міська влада.

Але насправді Трускавець й надалі де-юре не є курортом ні місцевого, ні державного значення. І знаходиться в стадії пошуку імпульсу свого розвитку.

Санаторно-курортні заклади, приватний сектор та організований туристичний сектор, що займається прийомом туристичних груп – ці три сегменти формують обличчя курорту.

Медичний, діловий та екскурсійний туризм – ці три напрямки пробує розвивати місто. Зупинимось на кожному з них.

В загальному місто заповнене більше, ніж на 80%. Зараз в Трускавці на відпочинку близько 15 тисяч осіб, які приїхали на 12-14 днів. Відпочивальники з України найчастіше обирають для себе невеликі готелі, садиби, приватний сектор та зрідка санаторно-курортні заклади. Їхня кількість складає більше 60%. Географія міст, звідкіля вони прибули, виглядає приблизно так: Суми, Одеса, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Чернігів і Київ. Це люди середнього достатку, які прибули в основному на лікування та відпочинок. Приїжджають сім’ями чи компаніями по 3-5 чоловік. Традиційно за час перебування відвідують 1-2 екскурсії. Це і є так звані «курортники».

Серед іноземців велику частку складають азербайджанці, молдовани, гості з Ізраїлю, Білорусі, Казахстану, Узбекистану. Рідко можна зустріти іноземців з Німеччини, Голландії та Англії, які приїхали в Трускавець на лікування та оздоровлення. Назвати їх туристами не можна.

Але треба визнати, що сьогодні наш курорт не готовий зустрічати іноземного туриста через недосконалу інфраструктуру, сервіс і брак англомовних і навіть польськомовних перекладачів.

Окрему частку так званих «курортників» становлять «дикуни», або ті, що приїхали в Трускавець просто попити «Нафтусі». На них трускавчани кажуть «здихлі». Для них Трускавець найбільш доступний. Вони розміщуються в приватному секторі. Зняти однокімнатну квартиру у Трускавці можна за 250-300 гривень в день. Доступна велика кількість закладів харчування, де можна пообідати за 50 гривень.

Великі готельні комплекси, такі як «Карпати», «Шахтар», «Молдова», відомчі санаторії «Трускавець», «Перлина Прикарпаття», а також санаторії «Української готельної групи» в літній сезон заповнені майже на 100%, бо надають комплекс усіх послуг (проживання, лікування, харчування і дозвілля).

Так виглядає Трускавець як курорт. А окремий сектор – це туризм. З поміж усіх закладів, що працюють на ринку туристичних послуг, хотілось би виділити менеджмент готелю «Трускавець 365», який приймає організовані туристичні групи. Після завершення ремонту приміщення колись закинутого готелю «Трускавець» ними відпрацьована добра схема: «7 днів – 6 ночей – все включено». Вартість туру помірна: від 3-ох тисяч гривень, в ціну входять цікаві походи в гори, екскурсії, шведський стіл та перевезення. Ці послуги є привабливою туристичною пропозицією. Але на ринку туристичних послуг Трускавця вони складають 25-30%.

Екскурсійний бізнес в Трускавці (10%) вже декілька років підряд переживає не найкращі часи. Керівники туристичних фірм не можуть і не хочуть запропонувати нічого нового, окрім поїздок у Львів, Закарпаття на термальні води, риболовлю і вечорниці. Взагалі екскурсійний бізнес потребує змін. Екскурсійні фірми повинні навчитися не вивозити туристів з Трускавця, а привозити їх сюди і надавати їм інформацію про знамениті місця та якісні послуги.

Більше 60% в сфері туризму у Трускавці (не курорту, а туризму!) займає пропозиція польських туристичних операторів. Туристичні компанії з Польщі «Golden Tour», «Janina» та інші привозять в Трускавець польського туриста на 10-12 днів з чітко розписаною програмою перебування туриста, в основу якої покладені медичні процедури і відпочинок. Вони їздять на екскурсії до Львова, Самбора, Дрогобича, на «Карпатський трамвайчик» – на вихідні. Польськими туристами заповнені санаторії «Дніпро-Бескид», «Південний», «Шахтар», є частина в «Карпатах» і «Лісовій пісні».

У Трускавці присутній і медичний туризм. На базі доброго медично-діагностичного центру «МедПалас» можна пройти «діагностику одного дня». Добра діагностика також в ГКК «Карпати», ДП «Санаторій «Кришталевий палац», сан. «Шахтар», сан. «Перлина Прикарпаття», ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття». Але ці заклади чомусь не сповна використовують свою діагностично-лікувальну базу для розвитку так званого дуже популярного зараз в Європі медичного туризму.

Туристичні оператори України й надалі відвідують Трускавець транзитом, і то, в основному, заради дельфінарію і СПА-центрів. В більшості випадків – невеличка екскурсія містом, і все. Хоча невелика група готельєрів та рестораторів намагаються змінити таку ситуацію. У місті з’являються тематичні кафе: музей-ресторація «Гендель пляц», «Клюберг» та ін. Також у Трускавці вже з’явились місця, де можна смачно і дешево поїсти, всюди є добра кава та місцева випічка.

В деякій мірі Трускавець і надалі залишається радянським курортом, який не хоче змінюватись.

Так виглядає Трускавець в сезон «Літо 2019 року». Місто несповна використовує свій потенціал і наявні можливості для того, щоб голосно про себе заявити як столиця курортів України.

Віктор Пиців

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