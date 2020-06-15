Олександр Чебаненко: «Ситуація дуже серйозна, і ніхто не візьме на себе відповідальність за відкриття дороги в зоні підвищеного ризику»

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2 червня відбулася XXVII позачергова сесія Львівської обласної ради VII демократичного скликання, на якій розглядалося вкрай важливе для Трускавця питання. Відомо, що внаслідок утворення 15 березня 2020 р. провалля на землях рудника №2 Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал» обласною комісією ТЕБіНС прийнято рішення про перекриття дороги на Трускавець. Об`їзд до міста-курорту здійснюється через Стебник, що спричиняє чималі незручності. Нова об`їзна дорога, вартість якої становитиме орієнтовно 250 млн грн., навряд чи буде збудована швидше ніж за рік.

Чому виникла така ситуація з проваллями, чи безпечно відкривати для руху стару дорогу на Трускавець і як вирішити логістичну проблему міста-курорту? На ці питання відповідь дає депутат Львівської обласної ради від Трускавця, голова правління ЗАТ «СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Іванович Чебаненко.

– Про проблеми Стебницького ГХП «Полімінерал» я знаю не з чужих вуст. Я особисто був у цих шахтах разом з начальником 2 рудника, головним інженером Фаб`яком (вже покійним, на жаль). Ми спустилися на два горизонти, побували в шахтах виробітку, кожна з яких 60 метрів у висоту, 70 метрів у ширину, 80 метрів в довжину. Це такі порожнини на нижньому горизонті. Все це тримається на таких стовпах-ціляках чи ціликах. Вони стоять немов би в шаховому порядку. Якби вони стояли один над одним, то не було б нічого страшного, а так вони якби зависають у повітрі. Тому про те, що може бути страшне лихо, мені було відомо давно.

Про це попереджав єдиний в Радянському Союзі науково-дослідний інститут колоїдної хімії (директор інституту Зоя Рудольфівна Ульбріхт). Цей інститут займався і проблемою загазованості Борислава, і проблемами Стебницького «Полімінералу». Ще в радянські часи цей інститут розробив рекомендації-висновки що треба зробити. І там було вказано, що якщо ці заходи не будуть зроблені, то це може призвести до техногенного землетрусу.

За два дні до утворення свіжого провалля, а саме в четвер, 12 березня 2020 року, я піднімав питання «Полімінералу» на сесії Львівської обласної ради. І я тоді задав питання – що зроблено? Чи виділені гроші, якщо так, то на що і скільки? Адже відомо, що після провалля у вересні 2017 року було виїзне засідання комісії, були прийняті певні рішення. І я запитую у президії облради – яке рішення цієї комісії, яка сума грошей була виділена, скільки коштів прийшло і де вони були використані? Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин каже: «так, це дуже серйозне питання, його треба обов’язково розглянути, підготуватись до нього…» І, каже: «наступне питання». Тобто, мені навіть не дали договорити. Це було в четвер. А вже в неділю, 15 березня, утворилося нове провалля на 95 метрів глибиною. Через два дні…

Я одним з перших прибув на це новоутворене провалля. Там вже були поліція, еменесники. Пройшли ми десь метрів 50, і відчуваємо під ногами, що земля жива. Далі ми вже не йшли, повернулися до дороги. Ситуація дуже серйозна…

Пройшло два з половиною місяці. 2 червня на сесії облради питання «Про інформацію щодо ситуації, яка склалася внаслідок обвалу карстових порід у зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» доповідали перший заступник голови Львівської ОДА А. Годик, директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Р. Гречаник, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Р. Станіщук, директор ПАТ «СГХП «Полімінерал» В. Коваль, в.о. начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області В. Стрищак, керівники ГУ Нацполіції у Львівській області, обласного відділення Фонду держмайна, голови постійних комісій облради та інші доповідачі та співдоповідачі.

Основне питання, яке було на сесії 2 червня – по проваллі. Нас (Трускавець) в першу чергу цікавить об`їзна дорога. Щоб ми всі розуміли, так на цій старій дорозі Дрогобич-Трускавець нагорі від виїзду з міста щороку досипали асфальт. Бо дорога просідає. Коли ж постало питання відкрити цю дорогу для легкового транспорту і поставити там обмежувальну рампу (по висоті), то відразу скажу свою позицію – це не вихід з положення. Не дай Бог воно провалиться, і то на всі 200 метрів в глибину. А якщо в цей момент там буде їхати машина чи автобус? Це б був розголос на весь світ!

Хто може сказати що там робиться під землею, на глибині 200 метрів? Відомо, що там йде підземна річка, і все розмивається. І в яку сторону піде – ніхто не знає. Швидше за все йде в нашу сторону, якщо дивитися де виникали перші провалля і де появилося останнє. Можна припустити, що наступне провалля (якщо відбудеться черговий обвал) може повністю обвалити стару дорогу на Трускавець.

Мусується думка, що треба відкрити стару дорогу. Я на сесії сказав – нема питань. Але візьміть, будь ласка, хтось на себе відповідальність! Ніхто не захотів і ніхто не візьме на себе відповідальність, що відкривши дорогу все буде в порядку.

Тому об`їзну дорогу треба робити обов’язково. Проект є, оголошено тендер. Звичайно, потрібні великі гроші, можливо й 400 млн. Два мости там треба робити обов’язково. Проект пройшов державну експертизу, так що ті закиди, що будувати нову дорогу небезпечно, є безпідставними. Про це міг би більше розповісти Микола Яковлєв, який більше 20 років був головним інженером на «Полімінералі» і біля 5 років директором цього підприємства. Він, до речі, мав їхати зі мною на сесію Львівської обласної ради, але в останній момент не зміг.

Це надзвичайне лихо, якому треба приділити державну увагу! І нову дорогу треба робити! На сесії обласної ради за це депутати проголосували, але є інший важливий нюанс. А саме – що робити Трускавцю, доки цю нову об`їзну дорогу збудують? Ситуація в державі непроста, і одночасно 250 мільйонів навряд чи виділять. А Трускавець сьогодні-завтра потрібно відкривати, кажу я на сесії, тим більше, що підписані міжнародні контракти, планується заїзд іноземних відпочивальників. Як люди мають їхати до Трускавця? Ще я зазначив на сесії, що Трускавець – єдине місто, де не було жодного випадку зараження COVID-19, ні одного хворого у Трускавці.

Тож як заїжджати до Трускавця? – запитую під час сесії. Тому я вніс таку пропозицію і попросив колег-депутатів підтримати мене, щоб відремонтувати дорогу через Стебник. На закиди, що нема грошей, я відповів, що я член бюджетної комісії вже не одну каденцію, і є резервний фонд – якраз на такі форс-мажорні ситуації, яка і сталася в нас з проваллями у Стебнику.

Я днями буду в обласній раді і проконтролюю чи відкрито фінансування, тобто як це рішення виконується, – зазначив Олександр Чебаненко.

Як повідомив депутат, сесія обласної ради прийняла звернення до Кабінету міністрів України щодо створення урядової комісії з розслідування обвалів в зоні рудника №2 «Полімінералу», де зокрема ЛОР просить Уряд «при перегляді державного бюджету на 2020 рік передбачити фінансування робіт з ліквідації наслідків провалу рудника №2 Стебницького калійного родовища.

Також на сесії 2 червня планували розглянути питання звіту Львівської ОДА. Депутат від Трускавця Олександр Чебаненко під час розгляду порядку денного попросив зняти це питання з розгляду. Адже чинний голова облдержадміністрації Максим Козицький призначений на посаду голови ЛОДА в лютому 2020 р. Тому неправильно вимагати від нього звіту за роботу його попередників у минулому році. Сесія прислухалася до цієї пропозиції Олександра Івановича.

А в цілому, зазначає Олександр Чебаненко, є багато важливих для Трускавця, Дрогобиччини та Львівщини питань, які потрібно вирішувати. Це і комплексний розвиток території, і напрацювання змін до Стратегії розвитку Львівщини, і багато інших важливих речей. Серед питань, вкрай важливих для Трускавця – популяризація «Нафтусі». З цього приводу Олександр Чебаненко підготував матеріали польською мовою про імуномоделюючу та імунопротекторну дію «Нафтусі».

Щодо ситуації з коронавірусом, то Заслужений лікар України Олександр Чебаненко прогнозує, що ні в цьому ні в наступному році COVID-19 не подолають, і вакцину так швидко не винайдуть. Поки в нас не буде чим лікувати цю хворобу і поки не буде вакцини, потрібно дотримуватися рекомендацій та застережень Міністерства охорони здоров`я. Трускавець, Східниця та Моршин, де не було жодного випадку захворювань на коронавірус, просто загинуть як курорти, якщо їх не відкрити і якщо не надати нашим курортам державної підтримки. Доливає олії у вогонь той факт, що люди, які тимчасово втратили роботу через закриття санаторіїв, масово виїжджають на роботу за кордон. Тож навіть якщо санаторії повноцінно відкриються, буде проблема з кадрами, прогнозує Олександр Чебаненко.

А підсумовуючи тему дороги на Трускавець, додає – нова об`їзна дорога мусить бути збудована в найшвидші терміни! Стару навряд чи відкриють через її небезпечність, адже ніхто не візьме за себе відповідальність у випадку можливої трагедії нових обвалів. А в загальному до проблем Стебницького «Полімінералу» потрібно поставитися дуже серйозно, причому на державному рівні. Бо провалля 2017 та 2020 року – це доказ того, що стається, коли проблеми не вирішують, а ігнорують.

Володимир Ключак

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