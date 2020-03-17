Провалля на землях Стебницького «Полімінералу» Трускавцю та «Нафтусі» не загрожує

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Вчора, 16 березня, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Трускавецької міської ради. На ній першим питанням було розглянуто ситуацію з карстовим проваллям на землях рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал» на території Болехівської сільської ради.

Було повідомлено, що 15 березня близько 11 години утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника. Постраждалих немає. Ввечері 15 березня відбулось позачергове засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Відтак, у межах засідання вирішили обмежити рух великовантажного транспорту на ділянці автомобільної дороги Дрогобич-Трускавець. Об’їзд – через міста Стебник та Борислав. Також можливо при потребі зміни внесуть до маршрутів руху рейсових автобусів на автомобільній дорозі Дрогобич-Трускавець.

ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал” повинне провести дозаповнення пустот рудника №2 розсолами зі хвостосховища, за їх наявної концентрації, та у визначені місця, відповідно до науково-обґрунтованих висновків.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно з Державною екологічною інспекцією у Львівській області підготують звернення до Кабінету Міністрів України щодо негайного проведення Фондом Державного майна України повного аудиту зобов’язань згідно з договором купівлі-продажу частини акцій ДГХП “Стебницький “Полімінерал”.

Львівська обласна державна адміністрація, представники управління ДСНС, Головного управління Національної поліції здійснюватимуть цілодобовий моніторинг ситуації, яка складається в районі новоутвореного провалля.

Мешканців просять дотримуватися правил техніки безпеки, не відвідувати місце провалля, адже це зона підвищеної небезпеки.

Як зазначив головуючий на комісії ТЕБтНС ТМР Олександр Ткаченко, для Трускавця загроз через утворене провалля немає. Представники ТОВ «Трускавецький водоканал» та Бориславський РЕМ ТОВ «Львівобленерго» запевнили, що забезпечення міста водопостачанням та електроенергією проходить у звичайному режимі, жодних загроз збоїв через утворене провалля немає.

Було повідомлено, що активізується робота у напрямку будівництва нової дороги до Трускавця через с. Модричі в напрямку Бориславського озера. На відтинку існуючої дороги Львів-Трускавець в р-ні готелю «Візит» ведеться постійний моніторинг. Важкогабаритна техніка їздить в обхід, через Стебник або Борислав. Всі пасажирські автобусні та залізничні перевезення до Трускавця здійснюються в нормальному робочому режимі, жодних збоїв немає.

Про те, як проблемні питання Стебницького «Полімінералу» збираються вирішувати на рівні області, доповів присутній на засіданні комісії ТЕБтНС депутат Львівської обласної ради, голова правління ЗАТ «СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко.

На комісії ТЕБтНС було наголошено на тому, що зсуви ґрунту на території рудника №2 СГХП «Полімінерал» абсолютно жодним чином не впливають на якість «Нафтусі» чи її дебет. Лікувальний процес у санаторіях Трускавця проходить в звичайному режимі.

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