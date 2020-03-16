Поблизу Стебника утворилося нове карстове провалля, визначено заходи щодо стабілізації ситуації

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У неділю, 15 березня, близько 11 години, утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника. За оперативною інформацією, постраждалих немає.

«На місці вже присутні всі відповідні органи місцевої влади, одразу ж виїхали зі Львова представники департаменту екології, надзвичайники, геологи, депутат ВРУ від округу», – наголошує заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, який виїхав на місце події.

За попередніми даними, площа провалля складає близько 150 на 50 метрів, глибина – близько 100 метрів.

Пізно ввечері, 15 березня, відбулось позачергове засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Відтак, у межах засідання вирішили обмежити рух великовантажного транспорту на ділянці автомобільної дороги Дрогобич-Трускавець. Об’їзд – через міста Стебник та Борислав. Також необхідні зміни внесуть до маршрутів руху рейсових автобусів на автомобільній дорозі Дрогобич-Трускавець.

У свою чергу ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал” повинне провести дозаповнення пустот рудника №2 розсолами зі хвостосховища, за їх наявної концентрації, та у визначені місця, відповідно до науково-обґрунтованих висновків.

Також департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно з Державною екологічною інспекцією у Львівській області підготують звернення до Кабінету Міністрів України щодо негайного проведення Фондом Державного майна України повного аудиту зобов’язань згідно з договором купівлі-продажу частини акцій ДГХП “Стебницький “Полімінерал”.

Окрім того, Львівська обласна державна адміністрація, представники управління ДСНС, Головного управління Національної поліції здійснюватимуть цілодобовий моніторинг ситуації, яка складається в районі новоутвореного провалля.

Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців дотримуватися правил техніки безпеки, не відвідувати місце провалля, адже це зона підвищеної небезпеки.

Пресслужба Львівської ОДА

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