Творчість як відновлення

18.08.2025

/Залучення жінок-переселенок та дружин полеглих Захисників у мистецьких воркшопах проєкту «ДЕЯКІ КВІТИ»/

Війна змінила життя мільйонів українців, особливо тих, хто змушений був залишити свої домівки або втратив найдорожче — рідних і коханих. У такі складні часи мистецтво стає не лише формою самовираження, а й засобом внутрішнього відновлення. Саме цій меті присвячений культурно-мистецький проєкт «ДЕЯКІ КВІТИ» (автор і куратор Ігор Голуб, викладач Львівського ПК ПМД), що реалізується у Львові за підтримки Українського культурного фонду.

Одним із важливих напрямів проєкту стало залучення до художніх воркшопів жінок-переселенок та дружин полеглих військовослужбовців України. Для дорослих учасниць мистецтво виявляється не лише творчим процесом, а й терапевтичним інструментом, який допомагає подолати біль, віднайти внутрішню силу й відчути підтримку спільноти.

На воркшопах жінки працюють у різних художніх техніках — акрилового живопису та текстурних паст у ботанічному мистецтві. Такі заняття мають глибокий символічний сенс: у роботі з квітами та природними мотивами учасниці знаходять відображення власних почуттів — ніжності, болю, надії.

Для дорослого населення подібна форма мистецької взаємодії є особливо цінною, адже вона дає можливість відірватися від щоденних турбот і сконцентруватися на процесі творення. Водночас це — простір, де народжуються нові знайомства й підтримка, адже жінки, які пережили схожі виклики, знаходять спільну мову та розуміння.

Проєкт «ДЕЯКІ КВІТИ» доводить, що творчість здатна повертати відчуття цінності власного життя й допомагати пережити травматичний досвід. Особливо цінні заняття для жінок, які втратили своїх чоловіків або вимушено змінили місце проживання, художні практики стають формою відновлення внутрішньої гармонії та побудови нових сенсів. Участь у таких заходах — це не лише можливість опанувати нові мистецькі навички, а й важливий крок до соціальної інтеграції та емоційного зцілення.

Завдяки підтримці Українського культурного фонду близько 28 осіб відвідали воркшопи протягом липня-серпня, які стали доступними для тих, хто найбільше потребує простору для вираження й відновлення. В умовах війни культура та мистецтво стають не розвагою, а необхідністю — вони допомагають триматися, віднаходити внутрішні сили й будувати майбутнє.

