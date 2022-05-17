У Станилі та Модричах є поклади унікальної глауберової солі

Запрошуємо юних футболістів 31.01.2020 | 13:57Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон: 096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Трускавецькі футболісти – володарі перехідного Кубку! (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)
Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку 28.01.2020 | 16:00Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо юних футболістів (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)Здаються в оренду приміщення у Трускавці (0)
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