У Станилі та Модричах є поклади унікальної глауберової солі

17.05.2022 | Filed under: Публікації

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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