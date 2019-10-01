У Трускавці Львівська обласна клініка відновного лікування створює соматичне відділення лікарні

0 SHARES Share Tweet

Сьогодні, 1 жовтня, відбулася LXI позачергова сесія Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання. Першим на порядку денному сесія розглянула проект рішення «Про ліквідацію терапевтичного та неврологічного відділень КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР і створення соматичного відділення». Питання доповідав головний лікар Трускавецької лікарні, депутат Трускавецької міської ради Ігор Стасик.

В зв’язку з тим, що стартує другий етап медичної реформи, багато повноважень в медичній царині центральна влада передає на місця. А відповідно і фінансувати поліклініки, лікарні, ФАПи та інші медичні установи мають органи місцевого самоврядування. Тому справжнім подарунком для Трускавця стала пропозиція комунального некомерційного підприємства «Львівська обласна клінічна лікарня» створити в нашому місті-курорті на базі міської лікарні соматичне відділення. За це і проголосували депутати міськради, причому одноголосно.

Під час доповіді Ігор Стасик розповів, що процес скорочення ліжкомісць необхідний, і сусіди його вже пройшли. Так, і в Дрогобичі, і в Бориславі відбулося скорочення ліжкомісць. Проте ліквідація терапевтичного та неврологічного відділень Трускавецької міської лікарні жодним чином не відобразиться на якості надаваних послуг, адже ліжкомісця цих відділень збережуться у новому соматичному відділенні (відділенні багатопрофільного лікування). При цьому видатки, які раніше лягали тягарем на місцевий (міський) бюджет, з 9 грудня 2019 року візьмуть на себе орендарі.

Отже, з 9 грудня у Трускавецькій лікарні ліквідовуються:

1) терапевтичне відділення на 75 ліжок із штатом в кількості 46,75 штатних одиниць та з місячним фондом оплати праці 204119,00 грн. по штатному розпису,

2) неврологічне відділення на 30 ліжок із штатом в кількості 17,00 штатних одиниць та з місячним фондом оплати праці 74713,00 грн. по штатному розпису КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР.

Натомість з 9 грудня в КНП «Трускавецька міська лікарня» створюється соматичне відділення (відділення багатопрофільного лікування) на 55 ліжок із штатом в кількості 35,5 штатних одиниць, в тому числі 5,5 посад лікарів, 13,0 посад середнього медичного персоналу, 16 посад молодшого медичного персоналу, 1 посада іншого персоналу з місячним фондом оплати праці 154780,00 грн. по штатному розпису.

Соматичне відділення функціонуватиме на площі 1209,8 кв.м. на 6 та 7 поверхах Трускавецької міської лікарні. Робочі місця будуть запропоновані всім, наголосив Ігор Стасик, відповідаючи на запитання депутатів.

Володимир Добрий

(Переглядів 1 , 6 переглядів сьогодні)