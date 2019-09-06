У Трускавці поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки зі складу

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У Трускавецьке відділення поліції за допомогою звернувся 44-річний мешканець Дрогобича, котрий повідомив, що із складського приміщення на вулиці Мазепи у Трускавці було викрадено шістдесят ящиків з енергетичними напоями. Загальна сума заподіяних збитків – майже п’ятдесят тисяч гривень.

Поліцейські оперативно-розшуковими заходами встановили, що до вчинення крадіжки причетний 25-річний житель міста Стебник, колишній працівник складу. Зловмисник проник у приміщення, пошкодивши двері та розібравши частину стіни будівлі.

Правоохоронці виявили та вилучили викрадені упаковки з енергетиками. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України. Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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