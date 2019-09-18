У Трускавці пройде зустріч з Маріанною Кіяновською

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У вівторок, 1 жовтня, в ресторані готелю «Оскар» (Трускавець, пров. Тихий, 7) відбудеться зустріч з поетесою та письменницею Маріанною Кіяновською на тему «Божественна любов до ближнього і вишукана еротичність». Про це повідомила голова Трускавецької міської асоціації інвалідів Надія Заблоцька. Захід, який спільно організовують ТМАІ, Народний дім та «Оскар», відбудеться в рамках реалізації соціально-культурного проекту «Натхнення. Можливості. Успіх. Я зможу». Початок зустрічі о 15.30, вхід вільний.

Маріанна Кіяновська – членкиня Національної спілки письменників України, публікує вірші та переклади у періодичних виданнях, лавреатка Премій ім. Богдана-Ігоря Антонича та Видавництва «Смолоскип». Лавреатка премії імені Нестора Літописця за найкращу літературну публікацію у журналі «Київська Русь» (2006). Твори Кіяновської перекладалися англійською, білоруською, польською, сербською та російською мовами.

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