Внаслідок двох ДТП у лікарню потрапили четверо трускавчан та по одному мешканцю Дрогобича, Стебника та району

05.02.2020 | Filed under: Новини

Троє молодих трускавчан травмувалися в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 лютого близько 5.00 на автодорозі «Дрогобич-Самбір» у Дрогобицькому районі. Про це інформує ГУ НП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Дачія Логан», 19-річний мешканець району, не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок пригоди у медичний заклад з тілесними ушкодженнями доставлені водій «Дачії» та троє його пасажирів – мешканці Трускавця віком 18, 29 та 31 рік. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські також встановлюють обставини травмування людей внаслідок зіткнення трьох автомобілів на виїзді з Трускавця. Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 лютого близько 20.10 на автодорозі «Східниця-Пісочне» у Дрогобицькому районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Астра», «Ауді» та ВАЗ-2106. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Ауді», 36-річний житель Трускавця, а також двоє 38-річних пасажирів – мешканці Дрогобича та Стебника. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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