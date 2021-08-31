Вихідці з Орова організували у Великобританії вечірку в честь 30-річчя незалежності України

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У англійському місті Гаддерсфілд (Huddersfield) Український Соціальний Клуб (УСК) влаштував на честь 30-ліття незалежності України велику вечірку, яка включала в себе спортивні змагання та частування варениками. Про це повідомила одна з організаторок акції, учасниця УСК Кімберлі-Мері Склінар. Жінка зазначила, що її родина походить із села Орів. Дідусь Кімберлі-Мері, англійки українського походження, емігрував з Орова у 1945 році і став одним із тих, хто гуртував українську громаду в Англії та засновував Український Соціальний Клуб.

А ще в честь 30-ліття незалежності України над Ратушею Гаддерсфілда замайорів синьо-жовтий стяг, а сама будівля була підсвічена кольорами українського прапора.

Джерело новини – пост Кімберлі-Мері Склінар у групі «Рідний Орів» в мережі Фейсбук.

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