Вихідці з Орова організували у Великобританії вечірку в честь 30-річчя незалежності України

31.08.2021 | Filed under: Публікації

У англійському місті Гаддерсфілд (Huddersfield) Український Соціальний Клуб (УСК) влаштував на честь 30-ліття незалежності України велику вечірку, яка включала в себе спортивні змагання та частування варениками. Про це повідомила одна з організаторок акції, учасниця УСК Кімберлі-Мері Склінар. Жінка зазначила, що її родина походить із села Орів. Дідусь Кімберлі-Мері, англійки українського походження, емігрував з Орова у 1945 році і став одним із тих, хто гуртував українську громаду в Англії та засновував Український Соціальний Клуб.

А ще в честь 30-ліття незалежності України над Ратушею Гаддерсфілда замайорів синьо-жовтий стяг, а сама будівля була підсвічена кольорами українського прапора.

Джерело новини – пост Кімберлі-Мері Склінар у групі «Рідний Орів» в мережі Фейсбук.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви