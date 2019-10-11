Виконано та виконується!

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12 пріоритетів, 42 пункти – такою була програма розвитку міста «Трускавець-2020», з якою у 2015 році кандидат на посаду мера Трускавця Андрій Кульчинський ішов на вибори. Дехто тоді думав, що гасла «Світле місто», «Якісна сучасна медицина», «Цікаве дитяче дозвілля», «Сильна освіта», «Теплі будинки» чи «Капітальні ремонти» – це лише передвиборчі лозунги. Як виявилося, ні. Бо команда Андрія Кульчинського впродовж чотирьох років наполегливо, чітко та послідовно працює над тим, щоб кожен з пунктів передвиборчих обіцянок втілити в життя.

Чи вдалося зробити все на 100%? Відразу скажемо – ні. По-перше, ще 5 років каденції не закінчилось, і є ще час допрацювати проблемні моменти. А є й такі пункти, виконання яких неможливе без загальнодержавного поступу – для прикладу, «вагоме підвищення рівня заробітної плати». Проте є надія, що з часом, коли зарплати в Україні зрівняються за рівнем купівельної спроможності із зарплатами в Польщі (а це декларував теперішній Президент України), то тоді і Трускавець не пастиме задніх по рівню зарплатні. Зрештою, питання зарплати – не компетенція місцевої влади, адже як змусити підняти її власників готелів та ресторанів, керівників приватних чи відомчих санаторіїв, приватних підприємців?

12 пріоритетів, 42 пункти. Що виконано, а що ні? Йдемо по кожному пріоритету, і дивимося на результати. Адже тільки контроль змушує владу бути ефективною.

Пріоритет «Розвиток Трускавця як курорту світового рівня». Тут є 4 пункти: 1) налагодження міжнародних культурно-мистецьких та індустріальних зв’язків, 2) запровадження книжкових, літературних, музичних та кінофестивалів задля створення іміджу Трускавця як провідного світового курорту, 3) розвиток медичного туризму, 4) проведення в Трускавці міжнародних симпозіумів, форумів, конференцій тощо.

Навіть опоненти та явні вороги чинної влади Трускавця змушені визнати, що міжнародна репутація нашого курорту за останні кілька років покращилася в рази. З курорту для українців, азербайджанців та представників кількох інших пострадянських країн Трускавець перетворився на всесвітньовідомий курорт. На вулицях міста польська мова стала звичним явищем, тут можна зустріти німців, американців, італійців, китайців і представників інших народностей. Трускавець презентували в Ізраїлі, країнах Прибалтики, в Іспанії та далекому Китаї, і налагоджені зв’язки поступово міцніють, щоб в майбутньому дати щедрі плоди.

Про фестивалі взагалі можна скромно промовчати, адже їхня кількість вражає. Немає такого місяця, щоб у Трускавці не проводилося по кілька різнопланових фестивалів. Музичні, літературні, кінофестивалі, цирковий, фестивалі партнерства, «Трускавка» і «Кришталевий Трускавець», конкурси вокалістів і знаменита «Яскрава країна». Навіть блогери з`їхалися до курортної столиці (2018), щоб прославити її у своїх публікаціях.

Зрештою, те, що Трускавець став важливим всеукраїнським центром, і то не лише курортним, свідчить хоча б такий промовистий факт як тижневе навчання народних депутатів на базі ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття». І приїхало до всеукраїнської (всесвітньої) оздоровниці не якихось кілька десятків народних обранців, а практично половина (!) всього складу найвищого законодавчого органу країни – Верховної Ради України.

Про медичний туризм можна сказати лаконічно. Куди приїхав Президент України Володимир Зеленський, щоб вирішити питання розвитку медичного туризму в Україні? Правильно, в Трускавець. Зрештою, зміни в міській лікарні, оздоровлення у санаторіях різних форм власності, групи поляків, котрі приїжджають до Трускавця власне щоб полікуватися – хіба це не медичний туризм?

Форуми, конференції, симпозіуми, міжнародні делегації, високі гості з країни та зарубіжних країн – для Трускавця це не щось надзвичайне, а норма.

Візьмемо інший пріоритет, «Молодь і спорт». Хтось пам`ятає, в якому стані були пришкільні спортивні та футбольні майданчики до 2015 року? Чи був у місті хоч один майданчик зі штучним покриттям? Чи були десь тренажери для дітей, молоді та дорослих? В якому стані були спортивні майданчики (та й дитячі) біля житлових будинків? І чи спішила влада підтримувати трускавецький футбол? Якщо глянути на зроблене в цьому напрямку за останні 4 роки, то на шальці терезів воно явно переважить те, що робилося чи не робилося за попередні кільканадцять.

Пріоритет «Дитяче дозвілля»: створення дитячих гуртків з бюджетним фінансуванням (виконано) та встановлення достатньої кількості дитячих майданчиків на прибудинкових територіях (виконується).

В пріоритеті «Сильна освіта – сильне місто» було 6 пунктів, всі вони виконані. «Оновлення приміщень дитячих садочків та шкіл» (зверніть увагу на СЗШ №1 та НВК «СЗШ №2-гімназія», садочок «Теремок» та інші дошкільні установи), «Придбання сучасної оргтехніки для навчальних закладів» (зайдіть всередину будь-якого навчального закладу і переконайтеся самі), «Підтримка обдарованих дітей із соціально незахищених категорій», «Спеціальні стипендії для відмінників шкіл, учасників олімпіад та інших конкурсів», «Впровадження енергоощадних програм для навчальних закладів».

Виконано й чимало інших задекларованих пунктів передвиборчих обіцянок: запровадження процедури громадських петицій, створення інвестиційно привабливого клімату, проведення капітальних ремонтів дахів у будинках міста, створення нових робочих місць, утеплення житлових будинків, заміна вікон у під`їздах на енергозберігаючі, освітлення вулиць міста з використанням новітніх технологій. Тут варто додати, що саме за каденції Андрія Кульчинського остаточно завершено перехід від централізованого до автономного опалення, ліквідовано ЖЕКи та створено ОСББ у всіх багатоповерхівках.

Проте, як було сказано вище, є ще ряд пунктів, котрі вимагають довше часу, і перебувають в процесі виконання. Найкращим прикладом є пункт «Встановлення сучасних міських систем очистки води». Залучення коштів німецького гранту по проєкту «Nakopa» дає можливість збудувати нову фільтраційну станцію.

Глянемо на інші пункти, які перебувають в процесі виконання. Передача ПрАТом міській раді земельної ділянки під «Дептаком» дасть можливість розглянути його відновлення на історичному місці. Створення КП «Трускавецьвода» дозволить місту зосередити виключно у своїх руках прийняття рішень з менеджменту та інших видів діяльності у стратегічному питанні водозабезпечення Трускавця. Створення притулку для вуличних тварин можна реалізувати тільки в співпраці з містами-сусідами. Співпраця в рамках спільного підприємства ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» дозволить реалізувати те, чого домагалася громада міста впродовж десятиліть – поступове перебирання контролю над гідромінеральною базою курорту, а якщо сказати зрозуміліше, то над «Нафтусею».

А чи є хоча б один пункт із 42 з цієї передвиборчої програми «Трускавець-2020», який навіть не почав виконуватися? Попробуйте знайдіть, бо нам це не вдається. Адже роботи тривають в різних напрямках.

Інше діло, що є чимало такого, що виконується, навіть не будучи записаним у передвиборчу програму. Як, для прикладу, вищезгадане питання отримання довгожданого контролю над «Нафтусею», як відкриття Інклюзивно-ресурсного центру, як залучення обласних, державних та грантових коштів, чого раніше практично не було.

12 пріоритетів, 42 пункти. Біля кожного з них можна поставити відмітку. Одну з двох. Або «Виконано!», або «Виконується». І напевно так само буде й з реалізацією наступної програми, «Трускавець-2025».

Володимир Добрий

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