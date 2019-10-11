Як живе перша на Дрогобиччині Меденицька ОТГ

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Меденицька ОТГ створена у 2018 році об’єднанням трьох місцевих рад Дрогобицького району – Меденицької селищної, Летнянської та Опарівської сільських. Населення громади становить близько 7 400 жителів, а площа 86,6 кв. км. Це перша та, поки що, єдина об’єднана громада на Дрогобиччині.

У лютому 2018 року Меденицький селищний голова Володимир Шулак ініціював створення об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селищі Меденичі. Тоді об’єднатися було запропоновано 18-ти місцевим радам, в тім числі чотирьом із сусіднього Миколаївського району. Через низку причин відгукнулися на запит лише дві сільські ради – Летнянська та Опарівська, найближчі сусіди Меденич, а сам процес об’єднання зайняв майже шість місяців.

Протягом цих шести місяців відбулося кілька візитів в діючі ОТГ, організованих Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, та громадських обговорень в різних середовищах. Часто мешканці висловлювали невдоволення діючим станом інфраструктури – дорогами, вуличним освітленням, технічним станом закладів культури та освіти. Люди нарікали на бездіяльність району та неможливість вирішення тих чи інших проблем на рівні сільських рад.

На фінальному етапі об’єднання спільна робоча група розробила та схвалила меморандум про об’єднання, де було передбачено цілий ряд параметрів, на які погоджуються та зобов’язуються дотримуватись всі сторони після створення ОТГ. Одним з пунктів був перелік першочергових капіталовкладень в розрізі тодішніх місцевих рад. Там знайшли відображення майже всі проблемні питання жителів – вуличне освітлення, дороги, народні доми, школи. Тому об’єднувалися свідомо та дуже відповідально.

В перший після об’єднання бюджетний рік ОТГ очікує отримати 47,8 млн. грн. доходів, що майже в 6 разів більше, ніж сумарні доходи місцевих рад за 2018 рік. При цьому за результатами першого півріччя 2019 року перевиконання власних доходів становить майже 2,3 млн. грн. (127%).

“Молода” ОТГ консолідувалася в кінці 2018 року та підготувала майже два десятки мікропроектів місцевого розвитку для подання на обласний конкурс, з яких 9 стали переможцями. Таким чином, вдалося залучити майже 1,1 млн. грн. За ці кошти планується відремонтувати народні доми в с. Летня та с. Рівне, фасад школи в с. Опори, стадіон в смт Меденичі, встановити дитячі майданчики в с. Рівне та с. Коросниця та провести енергоощадні заходи в ДНЗ «Калинонька», куди ходить малеча з усіх населених пунктів ОТГ.

Субвенцію на формування інфраструктури ОТГ, яка у 2019 році для Меденицької ОТГ становить 1,47 млн. грн., громада вирішила скерувати на ремонт дороги між Меденичами та Летнею, через яку щодня проїжджають майже 3 тисячі жителів ОТГ. Встановили зупинки в місцях очікування громадського транспорту.

Знаючи проблему із замулюванням придорожної інфраструктури та затопленням приватних будівель, із бюджету громади виділили 180 тис грн і почистили канави та споруди водовідведення, реконструювали дощову каналізацію, а також водойми загального користування.

Загалом, за перше півріччя на розвиткові проекти ОТГ змогла скерувати майже 7,5 млн. грн. залучених та власних коштів.

«Ми розуміємо, що об’єднана територіальна громада повинна планувати свій розвиток на перспективу, але наразі ми скерували значні кошти на поточні витрати ремонту інфраструктури, бо багато років цього не робилося. Проте, ми закладаємо основу під економічну спроможність громади та соціально-економічне зростання», – каже селищний голова Володимир Шулак.

В підтвердження слів голови, ОТГ з власних коштів скерувала кошти на проектно-кошторисну документацію для будівництва сонячної електростанції, що в майбутньому дозволить заощаджувати на енергоресурсах та продавати надлишок електроенергії. Крім того, у серпні селищна рада підтримала створення комунального підприємства, яке надаватиме послуги сільськогосподарським кооперативам з Дрогобиччини та суміжних районів, а його статутний капітал планується сформувати за кошти проекту секторальної співпраці. Ці проекти в майбутньому мають підсилити економічну базу громади та створити такі необхідні робочі місця.

Першими бути не просто та відповідально. Всі працівники та депутатський корпус ОТГ чудово усвідомлюють, що до них та їхньої діяльності прикута увага усієї Дрогобиччини.

Дарія Зубрицька

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