Змінюйтеся разом з «Плеядою», будьте сміливими та неповторними цієї весни!

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Кінець зими та початок весни – це цікава пора. Це час оновлень, змін, ремонтів, улюблений період для початку дієт та здійснення нових покупок. Якщо не згадувати про помиті вікна та чистку килимів до Великодня, то таке бажання оновитися цілком природне і з’являється на рівні підсвідомості якраз цієї весняної пори. З’ясуємо чому воно виникає?

Частково це відчуття присутнє на рівні підсвідомості. Адже зміна пори року, збільшення температури повітря, відновлення процесів у природі спонукають до дій. Ми ж, бачте, істоти теплолюбні, чутливі до таких істотних зовнішніх змін, а тому реагуємо відповідно – починаємо змінювати себе та навколишній простір.

Є інша причина і вона більш штучна у порівнянні з попередньою – маркетингові та рекламні слогани, які закликають до оновлень. Така вимушена ідея змін навесні спрацьовує на відмінно, адже вона співпадає з нашим підсвідомим бажанням змін. Можливо тому саме навесні ми частіше плануємо ремонти, стаємо прихильниками здорового способу життя, купуємо обновки чи навіть обираємо нерухомість.

Ми абсолютно не проти такого природно-штучного стимулу до оновлень, бо й самі не проти оновлюватися. У нас є що змінювати самим і є що запропонувати своїм клієнтам заради якісних оновлень. Наприклад, якщо Ви плануєте ремонт і роздумуєте, де взяти оригінальні матеріали для оздоблення помешкання – Вам до нас!

Ваша оселя стане неповторною адже банальна облицювальна плитка може стати шедевром з ексклюзивним малюнком чи ілюстрацією, а однотипні шпалери можна змінити на дизайнерські – із зображення красивого міста, затишного парку чи спокусливого узбережжя.

Навіть банальний радіатор опалення стане родзинкою інтер`єру, щоб прикрасити дитячу кімнату або оновити інтер’єр кухні. Непоганим додатком до оновленого помешкання стануть картини на полотні стиль та форму яких Ви оберете на свій смак.

Скоро весна. Ви це відчуваєте? У Вас є бажання змінюватися чи змінювати? Приймайте цікаві рішення, будьте неповторними і сміливими у своїх змінах. Звертайтеся: м. Трускавець, вул. І. Мазепи, 33-А, тел. 067-354-09-43, 073-354-09-43.

Ми працюємо для Вас!

Юлія Стоцька

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