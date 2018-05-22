Хай курять!

Великому Трускавцю – бути! Адміністративно-територіальна реформа – це не гра в котика-мишки, а серйозний проект, який буде завершено. Об`єднані територіальні громади, які в Україні творяться на зразок польських ґмін, будуть самодостатніми одиницями, на яких триматиметься держава. Але не всі хочуть це розуміти, особливо ті, кому власні меркантильні інтереси важливіші за добро громади.

Дрогобиччина – аутсайдер зі створення ОТГ. Це не жарт – у районі досі не створено жодної (!) ОТГ. Жодної! У Сколівському районі успішно функціонує Славська ОТГ, на Жидачівщині, Стрийщині, Самбірщині, Миколаївщині люди вчаться давати собі раду і відчувають себе господарями рідного краю, а на Дрогобиччині – інтриги та намагання втриматися при «кориті». Гаї рулять, Дрогобич нидіє, Східниця шаленіє, а Борислав плаче на пару зі Стебником…

Вперше про «Великий Трускавець» висловився міський голова Андрій Кульчинський наприкінці вже далекого 2015-го (посилання: http://protruskavets.org.ua/velykyj-truskavets/). Тобто, відразу після обрання мером. Від того часу пройшло два з половиною роки. Два з половиною роки!!! За цей час було створено багато ОТГ в Україні, а от Трускавець так і не став центром ОТГ.

В районі процес утворення ОТГ гальмує районна рада. У Трускавці окрім внутрішніх ворогів, які виступають категорично проти приєднання до міста навколишніх сіл, є ще один ворог – непомірні амбіції тих поки що не-трускавчан, хто давно мав би сидіти за ґратами. Князьки, для яких єдиним сенсом існування є чим довше втриматися біля корита і «управляти» селянами, висловили категоричний спротив розвитку їхніх територій. Бо вони розуміють – у Великому Трускавці вони будуть ніхто. Тому й опираються з усіх сил.

Процес глобалізації проходить у світовому масштабі. Ще древні зауважили, що «в єдності сила» і що принцип «розділяй і володарюй» дуже гарно спрацьовує. Об`єднання навколишніх сіл із Трускавцем створило б унікальну можливість і зберегти бальнеологічний курорт, і розвивати туризм, і підняти сільське господарство. Словом, Великий Трускавець – це одночасно сила міста-курорту і розвиток сільських територій. Але комусь дуже не хочеться, щоб був розвиток і розквіт. Бо хтось живе за принципом «Чим гірше, тим краще». Політичні кар`єристи та партійні флюгери, невдахи в бізнесі та нереалізовані в особистому житті волають найдужче. Від нічого робити. Від розпачу, що їх поїзд пішов. Від безсилля.

Надія на дострокові вибори мера та депутатів міської ради пропала. Закон передбачає, що міста обласного значення приєднують до себе окремі території і таким чином створюються ОТГ. На даний момент приєднання Орова з Зимівками, Доброгостова з Бистрим та Уличного створило б конфігурацію Трускавецької ОТГ без Модрич та Станилі. І цей процес варто розпочинати, не чекаючи згоди двох сіл, чиї війти впираються всіма можливими способами. Не хочете – не треба! Та у Трускавці живуть занадто добрі люди, які обрали собі занадто доброго і терпеливого мера.

Але всякому терпінню колись приходить кінець. Якщо Трускавецька ОТГ буде створена без Модрич та Станилі, тоді відповідно і формуватиметься Стратегія розвитку цієї території. Намагання ж названих двох сіл доєднатися до Трускавця в майбутньому повинні відкидатися – з ними краще не мати нічого спільного. Тоді всі побачать, яку пісню заспівають теперішні «опозиціонери» приєднання до Трускавця, коли їх без їхньої згоди припишуть до Дрогобича. У Модрич, правда, є ще шанс бути долученими до Борислава. Бо нюні типу «ми залишимося самі по собі» нікого не зворушать. У державі має бути порядок, і жоден сепаратизм, жодна самодіяльність є недопустимими.

Прогнози – річ невдячна, та все ж важко втриматися від спокуси глянути у майбутнє і побачити, яким буде доля Трускавця та сусідніх сіл за якісь 20-30 років. Як думаєте, що ми там побачимо? Можемо побачити процвітаючий курорт і багаті села Доброгостів, Уличне, Орів, Бистрий, Зимівки, які інтегровані в інфраструктуру курорту. І можемо побачити убогі депресивні села на околиці Дрогобича, який навряд чи має шанс відродитися як потужне промислове місто. Побачимо голову Трускавецької ОТГ (не виключено, що вихідця з якогось із сіл – членів ОТГ), який гордий і успішний. І побачимо тих, які вкрали шанс у сільських громад, і стоять в стороні і нервово курять. Хай курять – минуле не вернеш…

Володимир Справедливий

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