Центральна влада планувала відірвати Орів від Трускавця і передати його Грабовецькій ОТГ на Стрийщині

19.07.2019 | Filed under: Публікації

В міністерстві регіонального розвитку України потайки склали карту майбутнього адміністративно-територіального устрою України. Про це інформує Zaxid.Net.

Мапу на своїй сторінці в Фейсбуці у дописі від 12 липня презентував віце-прем`єр-міністр і міністр регіонального розвитку і будівництва Геннадій Зубко. В планах передбачено, що Україна складатиметься зі 102 районів замість теперішніх 465.

Карта показує, що з цих 105 на Львівщині буде утворено 5 районів: Львівський, Дрогобицький, Самбірський, Червоноградський та Золочівський. На диво в Києві не зауважили вузлового центру Львівщини міста Стрия – йому вготовано роль малого провінційного містечка районного значення, а не районного центру. Чи не абсурд?.

Та ще цікавішим є те, як розчерком пера далеких від Львівщини чиновників сформовані окремі ОТГ. Так, на Дрогобиччині центральна влада передбачала створення Дрогобицької, Бориславської, Трускавецької, Меденицької та Підбузької ОТГ. Як бачимо, в Східницькій ОТГ чинуші з міністерства потреби не бачать.

І взагалі обурливим є той факт, що село Орів, яке зараз знаходиться в адміністративному підпорядкуванні Сколівського району, клерки з Мінрегіонбуду приліпили до … Грабовецької ОТГ. Нагадаємо, що Грабівці – це село під самим Стриєм, і Орів до Грабівців ні пришити, ні прилатати.

Хоча в Орові серед мешканців села немає одностайної думки щодо майбутньої ОТГ, та все ж більшість виступає за від`єднання від Сколівського району і за співпрацю з Трускавцем в рамках єдиної Трускавецької ОТГ. Прихильників приєднання села до Стрия обмаль, але мова йде про місто Стрий, а не про село Грабівці. Як бачимо, думка простих людей, а навіть і представників місцевих еліт, в тому числі з органів місцевого самоврядування, чиновників з міністерства мало хвилює.

У своїх передвиборчих промовах та під час численних зустрічей з журналістами, колективами та громадами кандидати в депутати Верховної ради України по 121 Дрогобицькому виборчому округу практично одностайно підтримали потребу розширення меж Трускавця та схвально поставилися до ідеї чинної влади міста-курорту об`єднати навколо Трускавця сім сіл. Про це зокрема заявили два фаворити передвиборчих перегонів: Іван Піляк та Михайло Задорожний. Окрім сіл Уличне, Доброгостів, Бистрий, Станиля та Модричі Дрогобицького району передбачалося, що до складу Великого Трускавця ввійдуть два села з теперішньої Сколівщини: Орів та Зимівки (Орівська сільська рада).

На щастя, після виборів 21 липня буде сформовано новий уряд. Є великі надії, що там нарешті будуть враховані принципи здорового глузду і реформа децентралізації буде завершена на благо людей, а не згідно захцянок чиновників. А згідно здорового глузду Орів аж ніяк не може бути складовою частиною Грабовецької ОТГ. Історично це село завжди було частиною Дрогобицької землі. Географічно та ментально до Орова та Зимівок найближчими є Трускавець та Борислав, а не Сколе, Стрий чи село Грабівці.

Володимир Ключак

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