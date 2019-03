„Kryształowy Lotos” połączył uzdrowiska Karpat

27–28 lutego w hotelowo-zdrojowym kompleksie „Rixos-Prykarpattya” w Truskawcu odbyło się Pierwsze Wschodnioeuropejskie Forum Gościnności i Balneologii.

Przed II wojną światową miejsce to było jednym z bardziej znanych kurortów II Rzeczpospolitej dzięki Naftusi – wodzie mineralnej o lekkim posmaku naftowym, która ma zbawienne działanie dla cierpiących na kamicę nerkową, bóle wątroby, nieżyty przewodów trawiennych, sklerozę i cukrzycę. Można tam jeszcze zobaczyć stare wille i pijalnie w stylu zakopiańskim, odnowiony kościół i pomnik Adama Mickiewicza.

W czasach niepodległej Ukrainy kurort odzyskał swoje znaczenie i przyjmuje też pacjentów z Polski, Niemiec oraz innych krajów. W Truskawcu jest wiele nowoczesnych pensjonatów i nadal trwa budowa hoteli.

– Pierwsze Wschodnioeuropejskie Forum gościnności i balneologii w Truskawcu miało na celu zebrać po raz pierwszy w jednej lokacji ludzi, którzy zajmują się organizacją działalności w zakresie gościnności, rehabilitacji, uzdrowienia i balneologii w Karpackim regionie Europy Wschodniej i od których bezpośrednio zależy późniejszy wzrost wskazanego przemysłu i ogólny rozwój tego regionu – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego pomysłodawca i główny organizator Forum Iwan Ceheńko, prezes zarządu Мiędzynarodowego Centrum „Europejska integracja Ukrainy”. – Drugi generalny cel – popularyzacja turystyczno-rekreacyjnego potencjału Karpackiego regionu Europy. Wzorowałem się na konferencjach i sympozjach w Polsce, w których często uczestniczyłem. Tutaj zgromadziło się ponad 300 uczestników z Ukrainy, Polski, Słowacji i Węgier. Na Forum zaprosiliśmy przedstawicieli miejscowego samorządu miast-uzdrowisk, kierowników i właścicieli branży hotelowo-restauracyjnej, rehabilitacyjnych i zdrowotnych zakładów z sąsiednich krajów. Do uczestnictwa dołączyli przedstawiciele organów władzy, dyplomatycznych i poselskiego korpusów, poszczególni ministrowie rządów tych krajów. Mamy tu możliwość omówić różne wspólne problemy. Zostali zaproszeni też samorządowcy. Bardzo się cieszę, że tak liczna delegacja przyjechała z Polski, ponieważ Truskawiec zdobywa coraz więcej popularności wśród Polaków.

Obecnych na sali przywitali burmistrz Truskawca Andrij Kulczyński, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Bogdan Matkiwskyj, przewodnicząca departamentu turystyki i uzdrowisk lwowskiej państwowej administracji obwodowej Natalia Tabaka, greckokatolicki biskup pomocniczy samborsko-drohobycki Hryhorij Komar.

W ciągu dwóch plenarnych dni uczestnicy i goście Forum mieli możliwość omówić problemy branży, która obecnie staje się główną i najbardziej perspektywiczną dla rozwoju w Karpackim regionie, mogli również rozpatrzyć perspektywy i problemy rozwoju miast-uzdrowisk, zakresu gościnności, infrastruktury regionu, a także poznać najnowsze metodyki uzdrowienia i rehabilitacji, przejąć pozytywne doświadczenie.

Gośćmi spotkania byli również posłowie RP Kazimierz Gołojuch i Bogdan Rzońca. W otwarciu Forum uczestniczyła wicekonsul RP we Lwowie Małgorzata Siekierzyńska. Przybyła też grupa dziennikarzy polskich z Rzeszowa i Przemyśla.

– Jest takie piękne miejsce w Europie jak Karpaty, które łączą siedem krajów, wiele kultur, wiele narodów, wiele atrakcji, o ogromnym potencjale gospodarczym dotychczas nie wykorzystanym – mówił Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. – I to dotyczy każdego kraju, który jest w Karpatach.

Poseł Rzońca zaznaczył, że rząd i parlament Polski, polscy eurodeputowani i politycy od wielu lat mówią, że Karpaty powinny mieć swoją strategię. Taką strategię, jak mają Alpy, kraje Bałtyckie, jak ma Dunaj, bo te kraje, które są w Karpatach, w stosunku do krajów zachodnich mają potencjał niewykorzystany. Nie tylko dla nich samych, nie tylko dla Karpat, ale także dla Europy. Bogdan Rzońca prosił obecnych, by zwrócili się w tej kwestii do Kijowa, do wszystkich krajów karpackich, że jest potrzebna dobra strategia rozwoju Karpat, żeby można było wspomagać kraje karpackie, które służą Europie.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, który wystąpił w plenarnej dyskusji „Perspektywy rozwoju alternatywnych rodzajów energetyki w Karpatach”, podzielił się doświadczeniami nie tylko polskimi, ale również tymi, które funkcjonują w Niemczech i Austrii.

– Do tego tematu trzeba podchodzić z rozsądkiem, trzeba przeprowadzić dokładne badania i tam, gdzie jest możliwość tym się zajmować – zaznaczył.

Wojciech Farbaniec, burmistrz gminy uzdrowiskowej Rymanów, czuje się w Truskawcu prawie jak w domu.

– Jestem z miejscowości, gdzie do II wojny światowej zamieszkiwali Łemkowie i Polacy – powiedział. – Przez setki lat razem ze sobą żyli. Część mieszkańców z moich terenów mieszka teraz w Truskawcu. Są oni potomkami rzeźbiarzy. Kiedyś Anna z Działyńskich Potocka chcąc pomoc Łemkom, którzy mieszkali w górach w tych miejscowościach, założyła szkółkę rzeźbiarską i koronkarską, dla chłopców i dla dziewcząt i ta szkoła przetrwała do dnia dzisiejszego.

Łemkowie przenieśli sztukę rzeźbiarską do Truskawca. Natomiast Wojciech Farbaniec już od lat dzieli się swoim doświadczeniem reformy samorządowej na przykładzie uzdrowiskowej gminy Rymanów.

Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz z Podkarpacia, w rozmowie z Kurierem Galicyjskim powiedział o współpracy z kolegami ze Słowacji i Ukrainy:

– Realizujemy wspólne projekty, m.in. rozpoczęliśmy projekt związany z ochroną dziedzictwa naturalnego, który będzie polegał na gruntownej modernizacji i uruchomieniu oczyszczalni ścieków w mieście Dobromil oraz wybudowaniu kolektora sanitarnego, a po naszej stronie będzie to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn. Projekt jest współfinansowany z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Budżet projektu wynosi ok. 2,5 mln euro. Powinniśmy zdiagnozować swoje mocne i słabe strony i budować strategię rozwoju naszych gmin w oparciu właśnie o mocne strony, wykorzystując dziedzictwo naturalne, dziedzictwo historyczne, cały potencjał. W końcu mamy wspólną kulturę słowiańską, wspólne doświadczenia, język, który jest bardzo podobny i jest w zasadzie zrozumiały dla obydwu partnerów bez tłumaczenia. Mamy wiele wspólnego. Dzisiaj poważną barierą jest granica dla turystów polskich czy też ukraińskich i tu powinniśmy zmierzać do różnych rozwiązań, które zwiększą ilość przejść granicznych, również połączenia kolejowe, które będą wpływać na poprawę jakości kontaktów, na zwiększenie częstotliwości, na łatwiejszą, swobodniejszą przepustowość.

Truskawieckie Centrum Rehabilitacji „Elita” zaprezentowało metodę obecnego na sali prof. Włodzimierza Koziawkina. Jest to wysoko skuteczna technologia leczenia pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym, skutkami organicznego porażenia układu nerwowego oraz patologii wertebrogennej. Z różnych krajów świata przyjeżdżają tam pacjenci. Czasem czekają w kolejce nawet rok.

Burmistrz Truskawca Andrij Kulczyński podkreślił, że najwięcej obcokrajowców przyjeżdża do tego uzdrowiska z Polski i że ta liczba rośnie. – Obliczyliśmy, że może ich być o wiele więcej, jeżeli będzie łatwiejsze połączenie z Polską – wyjaśnił.

Karol Gajdzik, prezes Stowarzyszenia Linia 102.pl stwierdził, że najkrótsza droga dla potoków pacjentów z Polski do Truskawca to droga z Przemyśla, jeżeli zostanie odnowiony ruch kolejowy na Linii 102.pl. do Niżankowic po stronie ukraińskiej. – To pozwoli doprowadzić do bardzo szybkiego połączenia Przemyśl – Niżankowice, a potem skomunikowanie pociągów z Truskawcem przez Sambor. Według mnie, to jest potencjał na jakieś 100 tys. pasażerów. Mam nadzieję, że połączenie przez Niżankowice – Chyrów, potem do Ustrzyk Dolnych wpłynie na rozwój turystyki w Karpatach – powiedział Gajdzik.

Na zakończenie Wschodnioeuropejskiego Forum Gościnności i Balneologii w Truskawcu odbyła się ceremonia wręczenia statuetek „Krzystałowy Lotos” za zasługi w podnoszeniu poziomu usług turystycznych w krajach regionu Karpat, które zostały przyznane w kilku kategoriach. Uhonorowano też szereg osób, które otrzymały obrazy autorstwa Natalii Poliszczuk z Truskawca, członkini Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Współorganizatorami Forum byli: Międzynarodowe Centrum „Europejska integracja Ukrainy” oraz Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa, Rada Miejska Truskawca, Instytut Transgranicznej Współpracy i Europejskiej Integracji, Hotel „Rixos-Prykarpattya”.

Konstanty Czawaga (tekst i zdjęcia), Kurier Galicyjski

