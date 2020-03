„Kryształowy Lotos” łączy uzdrowiska Euroregionu Karpackiego

0 SHARES Share Tweet

Przedstawiciele siedmiu krajów uczestniczyli w II Wschodnioeuropejskim Forum Gościnności i Balneologii, które w dniach 21–22 lutego obradowało w hotelu „Mirotel Resort & Spa”, w Truskawcu.

Jest to znany kurort balneologiczny położony w obwodzie lwowskim. Truskawiec słynie z leczniczych wód mineralnych pochodzących z 14 źródeł posiadających wyjątkowe właściwości, a najbardziej znana jest woda lecznicza Naftusia.

– Wcześniej wielu ludzi przybywało do nas z republik radzieckich – powiedział z rozmowie z dziennikarzami Kuriera mer Truskawca Andrij Kulczynśkyj. – Nadal przybywają goście z Azerbejdżanu, Mołdawii i Białorusi, ale znacznie spadła liczba kuracjuszów z Rosji, ponieważ trwa wojna z tym krajem. Na szczęście wspierają nas Polacy, którzy całkowicie wypełnili tę niszę. W ostatnich latach liczba Polaków wzrosła 50 razy. Ostatnio co roku do Truskawca przyjeżdża prawie 50 tys. Polaków. Mamy wielu partnerów wśród uzdrowisk w Polsce. Korzystamy z ich doświadczeń i dzielimy się z nimi naszymi technikami. Oczekuję, że na tym Forum poznam nowych przyjaciół, nowe doświadczenia, że będzie ono wspólnym sukcesem.

Największa delegacja na tym Forum była z Polski. Poseł na Sejm RP Michał Cieślak jest przedstawicielem Polski w ponadnarodowych strukturach Unijnych, wieloletnim ekspertem generalnym dyrekcji do spraw rolnictwa przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

– Przyjechaliśmy do Truskawca żeby poznać walory uzdrowiskowe tego regionu – powiedział poseł Michał Cieślak. – Ja pochodzę z regionu województwa świętokrzyskiego, gdzie są Busko-Zdrój, Solec-Zdrój. Truskawiec cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, jak i w Europie. Wzrasta zainteresowanie tym regionem uzdrowiskowym, a przede wszystkim jego walorami uzdrowiskowymi i systemem leczenia, jaki tutaj można przeprowadzić. Forum w Truskawcu jest przyszłościowy dla tego regionu, konsoliduje środowisko, które może współpracować w zakresie współpracy uzdrowiskowej. Są tutaj przedstawiciele z Włoch, z Czech, z Polski. Myślę, że wymiana wspólnych doświadczeń może wszystkim nam wzajemnie pomóc, a w przyszłości liczymy na to, że będzie to organizacja międzynarodowa, która będzie zajmować się sprawami uzdrowiskowymi, turystyką uzdrowiskową, turystyką senioralną, ponieważ seniorzy potrzebują dzisiaj w szczególności miejsc, w których mogą robić rehabilitację, wykonywać różne zabiegi. To w przyszłości może spowodować utworzenie specjalnego regionu, okręgu, który będzie miał swoją ścieżkę finansowania z Komisji Europejskiej w nowej perspektywie unijnej. Tutaj liczymy też na możliwość współpracy organizacji pozarządowych, które mogą tworzyć wspólne organizacje i współpracę, stowarzyszenia, fundacje ukraińskie, polskie, słowackie. Wspólnie mogą one pozyskiwać środki finansowe z grantów Unii Europejskiej i te środki wykorzystywać na terenie np. Ukrainy, Truskawca w celach promocji wspólnej kultury, tradycji. Są to z mojego punktu widzenia, posła na Sejm RP, bardzo ważne inicjatywy i dlatego tutaj dzisiaj jestem. Truskawiec bardzo ładnie się roźwija, jest piękna architektura i jest również znakomita kawa.

Adam Drozd, przewodniczący Komisji Karpackiej Sejmiku województwa podkarpackiego dodał, że z Truskawcem jest związany współpracą od wielu lat. Wcześniej poprzez samorząd powiatu sanockiego, gdzie uczestniczył w realizacji różnych wspólnych działań, a obecnie jako szef Komisji Karpackiej reprezentuje województwo podkarpackie.

– Namówiłem Michała Cieślaka do udziału w tym Forum, żeby współpraca w ramach i w zakresie sanatoryjnym się rozwijała – wyjaśnił. – Będę chciał zachęcać kolejne osoby do zaangażowania się w ten projekt, a także spowodowania, jak powiedział Michał, aby środki unijne w większej skali trafiały na cele współpracy transgranicznej właśnie w obszarze Karpat. Dla tych kurortów sanatoryjnych, których przedstawiciele m.in. goszczą na tym Forum. Jest to naprawdę świetny pomysł, który trzeba rozszerzać nie tylko na terenie Truskawca, ale w ogóle na terenie Karpat. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie się rozwijał, rozszerzał i znajdą się środki na finansowanie nie tylko takiej konferencji, ale współpracy i rozwoju tego regionu, tych miast sanatoryjnych, tych kurortów, z którymi czujemy się bratnio związani.

Michał Cieślak i Adam Drozd uczestniczyli w panelach i w konferencji prezentacyjno-metodycznej, która przebiegała w Międzynarodowej Klinice Leczenia Regeneracyjnego, gdzie stosowany jest System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej – Metoda Kozyavkina. Goście z Polski podkreślili potrzebę wspólnej promocji prezentowanych metod uzdrowienia i rehabilitacji. W szczególności zasługuje na to promocja metody Kozyavkina w Europie.

Można było zauważyć, że wielu uczestników II Wschodnioeuropejskiego Forum Gościnności i Balneologii zna się od lat. Są to lekarze, politycy, dyplomaci, samorządowcy, działacze społeczni, dziennikarze, których można spotkać na Forum Ekonomicznym w Krynicy i na innych konferencjach dotyczących współpracy na pograniczu polsko-ukraińskim czy polsko-słowackim. Wśród nich pochodzący z Dukli Władysław Turek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

– Nasza okolica Dukielska jest związana z pobliskimi uzdrowiskami – Iwoniczem Zdrojem i Rymanowem Zdrojem – powiedzał. – Z wielką radością uczestniczę po raz pierwszy w konferencji w Truskawcu. Jestem inżynierem-elektrykiem i już kilkanascie lat współpracuję z kolegami z Lwiwoblenergo. Myślę że budowa tego Euroregionu Karpat zbliża nas wszystkich.

Na Forum w Truskawcu została poruszona też sprawa szybszego dotarcia z Polski do Truskawca.

– Oprócz budowy nowych przejść granicznych należy też udoskonalić już zbudowane, aby zwiększyć ich skuteczność – zaznaczył, poseł Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Łopuszanskyj. – Na przykład, na przejściu w Krościenku–Smolnicy terminal kolejowy nie działa. A więc można tam sprowadzić turystów z Krakowa przez Ustrzyki Dolne, a następnie do Chyrowa. Tam mogą przesiąść się do pociągu, który zabierze ich szerokim torem do Truskawca. Jest 200 km bliżej. Jako poseł Rady najwyższej Ukrainy dołożę wszelkich starań, aby ta trasa zaistniała. Również dziękuję stronie polskiej, która to rozumie, w tym polskim parlamentarzystom, którzy pomagają urzeczywistnić ten projekt.

W obradach II Wschodnioeuropejskiego Forum Gościnności i Balneologii uczestniczył poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

– Każda inicjatywa, która służy promocji Karpat jest dla mnie, dla nas, mieszkańców Karpat bardzo ważna – powiedział dla Kuriera Bogdan Rzońca. Po raz czwarty mamy Forum w Truskawcu. Widzę, że ono jest coraz bardziej prężne i coraz ciekawsze. Karpaty to takie miejsce w Europie, które wymaga dużego wysiłku, żeby o nich opowiedzieć, żeby dotrzeć do najpiękniejszych miejsc, do wielokulturowości Karpat. Tu praktycznie każde miejsce ma swoją niezwykłą historię. I dlatego warto rozmawiać o Karpatach, promować marki karpackie, promować miejsca w Karpatach, miasta, miasteczka, wioski, kulturę Karpat, a właśnie to wszystko dzieje się przy okazji Forum, które odbywa się w Truskawcu. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę tu być, poznaję coraz ciekawszych ludzi. Jak widzę, ta impreza się rozrasta. To Forum jest potrzebne, jest coraz bardziej rozpoznawalne w palecie różnych imprez o Karpatach. Cieszę się, że są tutaj burmistrzowie, wójtowie różnych krajów europejskich. Są politycy ukraińscy, którzy dowartościowują te spotkania i sądzę, że najbliższe lata wykażą, że Forum w Truskawcu naprawdę ożywiło dobrą promocję samego Truskawca, ale także niezwykłych miejsc w Karpatach. Osobiście liczę na to, że będę mógł w Parlamencie Europejskim sprzyjać temu, żeby nigdy nie zabrakło środków na rozwój pogranicza państw Karpackich, ponieważ jedne kraje w Karpatach są w Unii Europejskiej, inne nie są, ale istnieją świetne programy, które na rozwój transgraniczna są dobrze wykorzystywane. Z tych środków można budować drogi, można przebudowywać koleje, można z tych środków odnawiać zabytkowe miejsca. Chciałbym się do tego tam właśnie w Brukseli przyczynić.

Obecni burmistrzowie miast podpisali protokół z intencją założenia Asocjacji miast regionu Karpackiego Europy. Również została podpisana Umowa o współpracy i partnerstwie pomiędzy miastami wypoczynkowymi Тruskawiec i Chianciano Terme (Włochy). Głównym wydarzeniem była ceremonia wręczenia statuetek „Kryształowy Lotos” za zasługi w podnoszeniu poziomu usług turystycznych w krajach regionu Karpat, które zostały przyznane w kilku kategoriach. Partnerem i producentem statuetki „Lotos Kryształowy” jest fabryka szkła z Krosna.

– Nadal chcemy uczynić z tego „Kryształowego Lotosu” Karpackiego Oskara – wyróżnienie, które powinno zjednoczyć nasze Karpaty, niezależnie od granic, ponieważ Karpaty nie mają granic. Wszędzie są ludzie, którzy mają pomysł na rozwój – powiedział pomysłodawca i główny organizator II Wschodnioeuropejskiego Forum Gościnności i Balneologii w Truskawcu Iwan Ceheńko, prezes zarządu Międzynarodowego Centrum „Europejska integracja Ukrainy”.

Konstanty Czawaga, Kurier Galicyjski,

fot. Konstanty Czawaga, Andrzej Borysewycz

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)