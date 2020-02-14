Учасники і гості цьогорічного Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології

14.02.2020 | Filed under: Публікації

Небувалий інтерес і велика кількість учасників з європейських країн Карпатського регіону, котрі вже анонсували свою участь у заході – ось чим характерний II Східноєвропейський Форум гостинності і курортології. Адже теми, котрі будуть підніматись на пленарних засіданнях, є дуже важливими для наших країн.

Трускавець цього разу відвідають депутат Європейського парламенту від Польщі Богдан Ржоньца, депутати Сейму РП Міхал Цєслак і Каміл Бортнічук, депутати українського парламенту Микола Величкович і Андрій Лопушанський. Візьмуть участь у Форумі голова Комісії Карпатської Підкарпатського воєводства Адам Дрозд та Староста Ясельського повіту цього ж польського воєводства Адам Павлусь. Участь також візьмуть і представники дипломатичного корпусу європейських країн: Генеральний Консул Румунії в Чернівцях Ірина-Лоредана Станцулеску та Консул цієї ж дипломатичної установи Лонел-Константін Мітеа, Консул Генерального консульства Польщі у Львові Томаш Коваль, Консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Лоперт Болаж.

Широким буде представництво очільників міст, котрі будуть мати змогу долучитись до обговорення питань в рамках другого пленарного засідання на тему «Перспективи розвитку туризму і рекреації в містах Карпатського регіону». В залі будуть присутні міські голови Трускавця Андрій Кульчинський, Моршина – Руслан Ільницький, Старого Самбора – Ігор Трухим, селищний голова Східниці – Іван Піляк, селищний голова Славського – Володимир Бега. Польщу репрезентуватимуть бургомістри: міста Риманув – Войцех Фарбанєц, міста Сянок – Томаш Матушевський, міста Загуж – Ернест Новак, міста Устрики Дольні – Бартош Ромовіч, міста Перемишль – Войцех Бакун. Буде присутня також делегація з польського міста Жешува та представники італійського курорту Кьянчано Терме. Словаччину представлятиме делегація з міста Дольний Кубін на чолі з віце-пріматором Матушом Лакостіком. З Угорщини до Трускавця приїдуть делегації зі знаменитого міста-курорту Хевіз, яку очолить бургомістр Папп Габор, а також з міста Ніредьгаза, очільник якого доктор Ференс Ковач перед Форумом має заплановану робочу зустріч з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським і головою МЦ «Європейська інтеграція України» Іваном Цегеньком. Очікується приїзд і німецької делегації.

Однозначно, що поруч з вищеописаними учасниками, в залі Mirotel Resort&Spa буде багато інших поважних гостей. Це представники готельно-ресторанного бізнесу, оздоровчо-реабілітаційних комплексів, представники влади і місцевого самоврядування. У Форумі візьмуть участь представники центральних органів Державної митної служби України, Державної прикордонної служби, посадові особи Львівської обласної державної адміністрації, ну і звісно ж, представники засобів масової інформації, в тому числі з-за кордону.

Проходити захід буде два дні в форматі пленарних засідань, на котрих учасники і гості будуть мати змогу поділитись власним досвідом та висловити своє бачення конкретних проблем.   Сайт Форуму: http://crystal-lotus.pro/

В рамках Форуму відбуватиметься урочисте вручення щорічної відзнаки «Кришталевий лотос» людям, закладам, заходам, які найкраще популяризують Карпатський регіон.

Отож Форум має стати ефективною комунікативним і презентаційним майданчиком, котрий вчергове об’єднає людей, які розвивають наш спільний Карпатський європейський регіон.

Вл. інф.

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