Lengyel, magyar két jó barát

0 SHARES Share Tweet

У заголовок взято угорський варіант популярної в патріотичних середовищах поляків та угорців пісні «Поляк, угорець – два братанки: і до шаблі, і до склянки». Братанки, або побратими тепер не лише поляки та угорці. До них долучаються й українці. І Другий Східноєвропейський Форум гостинності та курортології, який пройшов 21-22 лютого у курортній столиці України місті Трускавці, є доказом того, що угорців теж потрібно для себе відкривати і замість оголошувати їх ворогами, потрібно залучатися їхньою підтримкою. Бо пучок тим міцніший, чим більше в ньому прутиків.

Як все починалося

Коли Іван Дем`янович Цегенько, під чиїм керівництвом як директора СПА-готелю «П`ятий океан» я мав честь працювати в 2009-2010 роках, заснував спочатку ГО, а потім Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України», багато хто дивився скептично на таку затію. Мовляв, навіщо людині зайвий клопіт? А може має якийсь меркантильний інтерес, хоче заробити? Або йде в депутати?

Історія показала, що можна бути чесною людиною і робити добро не для піару, не для майбутнього депутатства і не задля примноження власних статків. І добре, коли людина на пенсії не впадає в маразм, не пише мемуари, вибріхуючи як барон Мюнхгаузен, а просто працює. Дивлячись на Івана Цегенька, хто б сказав що цей моложавий енергійний чоловік вже на пенсії? І що вже вчетверте він організовує вручення відзнаки «Кришталевий Лотос» у кращих п’ятизіркових готелях Трускавця? І вдруге робить Східноєвропейський Форум за участі високопосадовців іноземних країн? І що він вхожий у такі кабінети в Польщі, Угорщині, Словаччині, та й в Україні також, про які деякі міські голови, не кажучи вже про простих чиновників, думають здригаючись.

Але повернімося до суті. Східноєвропейський Форум гостинності та курортології є яскравим свідченням того, що все добре (як і все погане) починається в голові. У голові однієї людини, в даному випадку у голові Івана Цегенька визрів задум зробити майданчик, який би реалізував його мрію, іменем якої він назвав міжнародний центр – європейську інтеграцію України. Завдяки таким форумам Україна інтегрується в Європу, а Європа через країни свого східного і південного порубіжжя відкриває для себе Україну. І часто захоплюється нами і нашими людьми. Для прикладу такими як Володимир Козявкін. Але про це дещо пізніше.

У вітальних виступах завжди шукайте важливі дрібниці

В Форумі 21-22 лютого взяли участь представники Італії, Польщі, Угорщини, Словаччини та України. Серед гостей Форуму – народні депутати Верховної ради України та польського Сейму, консули, мери, представники бізнесу та туристичної індустрії, науковці, фахівці у сфері гідрогеології та лісового господарства, журналісти та лідери громадської думки.

Перший день Форуму відбувся 21 лютого в готельному комплексі «Mirotel Resort&Spa». З вітальними словами на адресу учасників Форуму звернулися єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій Комар, народні депутати Микола Величкович та Андрій Лопушанський, депутат польського сейму Міхал Цєсляк, Герой України, професор Володимир Козявкін, перший заступник голови Львівської ОДА Тарас Лозинський та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Хоча вітальні виступи – це не презентації і не панельні дискусії, та все ж варто інколи послухати їх. І не просто послухати, а вслухатися у слова, які вимовляють лідери думки.

Перше, на чому слід акцентувати увагу – виступ нардепа Андрія Лопушанського. Він в черговий раз обраний по гірському округу Львівщини (Сколівщина, Турківщина та Старосамбірщина), проте має безпосередню дотичність до Трускавця, зокрема до «Женеви». Андрій Лопушанський чітко та недвозначно наголосив, що Трускавець за останні 5 років зробив потужний ривок, фактично стрибок у розвитку. Всі зааплодували, тільки п’ятьом людям у залі було сумно це чути.

Другий акцент з виступів – пропозиція Героя України, професора Володимира Козявкіна щодо створення у Трускавці Академії медичної реабілітації. Ця тема розвивалася і в другий день Форуму, який проходив вже в іншому місці, в Міжнародній клініці відновного лікування, з повільнішим темпом та кращим сприйняттям. Така академія додала б додаткових балів нашому курорту, який де-факто і так є визнаним центром реабілітації в Україні.

Третій акцент – заклик єпископа-помічника СДЄ УГКЦ Григорія Комара до комунікації, до вміння слухати та чути. А ще заклик у ближньому бачити дійсно ближнього, партнера, а не ворога, якого треба принизити, обгадити, знищити.

До речі, цей акцент був доволі відчутний і пізніше, при розмові про співпрацю курортів. Адже чомусь нормально сприймається факт, що Трускавець співпрацює з Римановим, чи що Східниця співпрацює з Полянчиком. Але коли мова заходить про співпрацю між українськими курортами, а особливо сусідами, то починається ґвалт, вереск і казна-що. Тож думка, що Моршин, Трускавець, Славське, Східниця, Яремче та інші наші курорти – саме партнери, є особисто для автора цих рядків надважливою і можливо й найголовнішою на форумі. Отоді jó barátok (добрі побратими) будуть не лише в кількості két (два), а tíz (десять), або й húsz (двадцять).

Обговорення – це робота

Найбільше часу на Форумі зайняли панельні дискусії. Тут можна трішки покритикувати. Перший мінус – не було забезпечено прямої трансляції чи безперервної відеозйомки заходу (а вона обов’язково пригодилася б для пост-аналізу всіх виступів). Другий мінус – дискусії на панельних «дискусіях» як такої не було, були лише виступи. А задавати запитання чи сперечатися зацікавлені особи могли вже на кофі-брейках, фуршеті, чи у перервах. Третій явний мінус – презентацій зарубіжних курортів було більше, ніж наших.

Проте плюсів на панельних дискусіях безперечно було більше, ніж мінусів. По-перше, відкрито підняли теми, які раніше «заміталися під ліжко». По-друге, кожен міг запозичити досвід іншого. По-третє, для самого Трускавця під час дискусій теж пролунали надважливі акценти. В першу чергу з вуст міського голови Андрія Кульчинського та його заступника, депутата Львівської обласної ради, фахівця в галузі екології Олексія Балицького.

Ось ці два акценти:

1) інформація про процес отримання містом статусу курорту державного значення,

2) підготовка Указу Президента України про надання курортному парку «Адамівка» статусу парку державного значення.

На панельних дискусіях 21 лютого були обговорені теми «Екологія в Карпатах і її вплив на сучасний стан мінеральних і термальних джерел та інших курортних ресурсів», «Перспективи розвитку туризму і рекреації в містах Карпатського регіону» та «Розвиток Карпатського регіону Європи. Туризм, інфраструктура та кордони».

З доповідями виступили міські голови угорських міст Хевіз Ґабор Попп та Ніредьгаза др. Ференц Ковач, бургомістри польських міст Устрики Дольні Бартош Ромовіч та Риманув-Здруй Войцєх Фарбанєц, віце-пріматор словацького міста Дольний Кубін Матуш Лакостік, селищні голови Східниці Іван Піляк та Славського Володимир Бега, очільник ГГРЕС «Моршинкурорту» Орест Михавків, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та інші офіційні особи. Також до присутніх звернулися консул Генерального Консульства Угорщини в Ужгороді Лопперт Болаж та консул Генерального Консульства Республіки Польща у Львові Томаш Коваль. Останній, до речі – гарною українською мовою. Та ще й привітав всіх з Днем рідної мови.

Теми, які були висвітлені під час Форуму – екологічні виклики, співпраця в туристичній сфері, лісове господарство, популяризація рекреаційних можливостей курортів Карпатського регіону. Окремо були презентовані угорські курорти Хевіз та Ніредьгаза.

Обговорення – це перший крок на шляху до вирішення. Хоча прислів`я каже, що говорити – не мішки носити, але в даному випадку говорити означає наближатися до розв`язки. Трускавчани більше їздитимуть відпочивати на презентовані курорти, гості з Польщі, Угорщини, Італії – до нас. Італію згадано не випадково, адже хоча на Форум не прибула делегація з міста К`янчано-Терме, зате вже вдруге до Трускавця прибув представник Торгівельно-Промислової Палати «Італія-Україна» Ауґусто Честра (область Лаціо, Італія), котрий в кулуарах доволі чітко пояснив, чому італійцям дійсно цікавий Трускавець. Про це буде окрема публікація (відео на каналі «Трускавець-Онлайн»).

Благими намірами вимощена дорога…

Невеликою в часі була церемонія підписання Меморандуму про намір створення Асоціації міст та громад Карпатського регіону. Свої підписи під документом поставили віце-пріматор м. Дольний Кубін (Словаччина) Матуш Лакостік, мери трьох польських міст (Устшикі Дольне – Бартош Ромовіч, Риманув-Здруй – Вєслав Фарбанєц, Сянок – Томаш Матушевський), міські голови Трускавця Андрій Кульчинський, Ужгорода Богдан Андріїв, Старого Самбора Ігор Трухим, селищні голови Східниці Іван Піляк та Славського Володимир Бега.

Трошки неочікувано, що документ не підписали мери двох угорських міст, але на це є пояснення. В Угорщині зовсім інші правила щодо міжнародної співпраці органів місцевого самоврядування – це по-перше. А по-друге, ще не так добре знають очільники Ніредьгази та Хевіза Славське, Східницю, Старий Самбір, та навіть Устшики Дольні і Риманув-Здруй. А приєднатися ніколи не пізно.

Меморандум чисто декларативний і до нічого не зобов’язує. Але зважаючи на те, що під ним поставив свій підпис і голова МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько, можна бути впевненим, що це буде живе створіння, а не мертвонароджене дитя.

«Кришталевий Лотос. Гордість Карпат-2019»

Найфеєричнішим моментом Східноєвропейського Форуму стало нагородження відзнаками «Кришталевий Лотос. Гордість Карпат-2019». З трускавецьких установ відзнаку отримали ресторан «Сосновий бір» та готель «Міротель».

Згадали під час церемонії нагородження і про інші трускавецькі заклади – про готель «Алькор», санаторій «Шахтар», курортний готель «Лісова пісня», готель «Трускавець 365», «Green Park» та про інших партнерів Форуму – їм було вручено дипломи та подяки.

Лотоси, виготовлені Центром спадщини скла у Кросні, отримали «Карпатія Оупен» як подія року (отримував Дмитро Мицак), ресторан «Ясь-вендровнічек» («Івась-мандрівник») в Польщі, готель «Ведмежа гора» (Яремче), готель «Шошто» в Ніредьгазі, Славський селищний голова Володимир Бега. Іван Цегенько теж не залишився без нагороди, і є вона цілком заслуженою. Якщо випадково когось забув із нагороджених – допишіть в коментарях.

Під час церемонії нагородження учасники Форуму мали можливість переглянути відеопрезентації вищезазначених закладів та насолодитися музикою у виконанні учнів-скрипалів Трускавецької школи мистецтв під орудою директора школи Ігоря Нича.

Після вручення «Лотосів» був фуршет, на якому присутні могли закріпити знайомства та поділитися ідеями співпраці, розвитку, успіху.

Унікальність

Назвати підзаголовок словом «Унікальність» змусив другий день Форуму – в Міжнародній клініці відновного лікування «Еліт» професора Володимира Козявкіна. Тут пройшла медична конференція «Сучасні медичні та реабілітаційні методики лікування та оздоровлення на курортах Європейських Карпат».

Захід розпочався з виступу-презентації Володимира Ілліча, під час якої гості з України, Польщі та Угорщини мали змогу поближче ознайомитися з унікальною методикою, котра вважається четвертим основним методом реабілітації поряд із загальновизнаними кінезіотерапією чи рефлексотерапією. Медики могли побачити грандіозний прогрес, коли хвора дитинка-іноземка з ДЦП, котра не могла навіть голову підняти і поворушитися, ставала на ноги. Прогрес – результат копіткого тривалого процесу, завдяки якому вивільняються внутрішні сили організму. Тобто, дитину не лікують, вона виліковується сама завдяки резервам, котрим допомагають «прокинутися» фахівці клініки професора Козявкіна.

Герой України, трускавчанин Володимир Козявкін – дуже скромний чоловік, і про себе лише сказав те, що домігся визнання ефективності своєї методики ще в радянські часи, у 1989, і що йому неодноразово пропонували роботу за кордоном – в Німеччині. Арабських країнах. Він не вживає слова «патріот» і говорить не про великі гроші, а про великі борги, адже прибуток реінвестується, проектів багато, і хочеться допомогти якомога більшій кількості пацієнтів. Ось і нещодавно завершився візит до Малайзії та Сингапуру.

Більше про Володимира Ілліча як людину широкої душі і скарб Трускавця розповів мер нашого міста Андрій Кульчинський. А Іван Цегенько висловив думку, що державна підтримка методу Козявкіна в Польщі допомогла б багатьом хворим діткам у цій країні.

Говорячи про унікальність, маємо на увазі неповторність, фішку. Про свої «фішки» протягом двох днів форуму говорили представники угорських курортів Хевіз (найбільше озеро в Європі) та Ніредьгаза (найбільший зоопарк плюс океанаріум в Європі). На своїй унікальності наголошували бориславська Буковиця та польський курорт Риманув, клініка Геннадія Саєнка та готель «Арламув», «Моршинкурорт» та всі, хто мав можливість виступити. Адже автентичність, унікальність – це те, за чим полює сучасний світ у всіх сферах, починаючи від кулінарії і закінчуючи душею.

Підводимо риску та ставимо кому

Співорганізаторами Форуму є Трускавецька міська рада, Львівська обласна державна адміністрація та МЦ «Європейська інтеграція України». Форум вдався, хоча завжди знайдуться люди, які шукатимуть скалку в оці. Якщо сказати про досягнення, результати Форуму гостинності та курортології, то вже саме зібрання в одному місці потужних іноземних делегацій є успіхом.

Але ніколи не потрібно поспішати. Форум – це сівба. У притчі про доброго сіяча пише, що одне зерно впаде в кущі, інше на камінь, третє на благодатний ґрунт. І коли це зерно проросте, і виросте колос, тоді буде плід.

Історія Форуму гостинності та курортології показує, що йде не занепадання, не регрес, а ріст по висхідній. Партнерство – ключове слово сучасної Європи, в яку поволі, але незворотньо інтегрується Україна. Не май сто гривень – май сто друзів. Форум додає друзів Трускавцю. Не Іванові Цегеньку, не готелю «Трускавець 365», не міському голові Андрієві Кульчинському, не конкретній турфірмі чи ресторану, а всьому нашому курортові.

Давно пора ставити крапку у цьому лонґріді, але все ж ставимо кому. Бо історія Східноєвропейських Форумів гостинності та курортології вартує продовження. І продовження обов’язково буде, …

Володимир Ключак, фото Лесі Боднар

(Переглядів 1 , 17 переглядів сьогодні)