Про розвиток туризму та курортів говорили на Міжнародному Економічному форумі у Львові

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Минулого тижня на Арені Львів проходив ХІХ Міжнародний Економічний форум. Участь у ньому взяли і представники Трускавця. Так, зокрема на туристичній секції форуму спікерами виступили заступник міського голови Трускавця, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький та генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський. Побувала на форумі і депутатка Трускавецької міської ради, очільниця КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Віра Сазонова.

Однією із тем другого дня форуму (1 листопада) стала тема туризму та інвестицій. Як зазначив в межах пленарного засідання перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, туризм є одним із ключових напрямків у Стратегії Львівщини.

– Туризм є однією з ключових галузей економіки Львівщини і я щасливий говорити, що наша область багата туризмом. В нас є великий потенціал для ще більшого розвитку. У Стратегії розвитку Львівської області є 5 ключових напрямків, одним з яких є туризм. Це говорить про те, що є розуміння того, що без туризму ми не можемо розвивати нашу область. Кожен турист є інвестором. Сфера туризму сьогодні залучає чималі кошти. Наша область посідає друге місце за туристичним збором серед областей України. Важливо розуміти, що туристичний збір – це промоція регіону та туристичної галузі, а також це розвиток громади, – розповів Василь Лозинський.

Про успіхи у розвитку туристичної сфери на Львівщині розповів перший заступник Міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький.

– Дуже приємно, що сьогодні місцева влада дуже активна і проявляє ініціативу в інфраструктурних речах. Це добудова та капітальний ремонт доріг, об’єднання трьох областей щодо розвитку гірського туризму. І звичайно, програма розвитку українських Карпат – це один з пріоритетів роботи нашого Міністерства, – сказав Дмитро Живицький.

Про актуальні питання туристичної галузі спілкувались також координатор проєктів «Консультації для малого бізнесу, Україна» та «Група з фінансування та розвитку МСБ» Європейського банку реконструкції та розвитку Денис Торхов, керівник групи з питань розвитку промисловості та конкурентоспроможності Програма конкурентоспроможної економіки USAID Анджей Шафернакер, генеральний директор ТОВ «Джоін АП» Дмитро Сєроухов. А про 5 трендів у розвитку ділового туризму розповів заступник міського голови м. Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Добрим словом на форумі згадали й Трускавець. І то не лише представники нашого курорту, а гості з Німеччини. Представник Європейської асоціації СПА-курортів, котрий минулого тижня інкогніто побував у Трускавці, дав високу оцінку нашому курортові і прирівняв його до найвідоміших і найпотужніших європейських СПА-курортів.

Попри важливість Міжнародного Економічного форуму його учасники відзначають певні недопрацювання щодо його цьогорічної організації. Зокрема представники організацій туристичного спрямування зазначають, що на окремих панельних дискусіях зал світив пусткою, самі дискусії розпочиналися зі значним запізненням, а представництво впливових іноземних гостей було слабшим, ніж в попередні роки. Та все ж форум залишається не лише важливим дискусійним майданчиком, а й місцем, де укладаються важливі угоди, нав’язуються потрібні контакти, шукаються партнери для реалізації спільних проектів.

Цьогоріч на форумі в межах панельної дискусії відбулось підписання Меморандуму про співробітництво між Львівською обласною державною адміністрацією та Громадською спілкою «Національна туристична організація України». Меморандум передбачає створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку туристичного потенціалу Львівської області, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності регіону на міжнародному туристичному ринку, в тому числі, через підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності, залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури та індустрії гостинності, розширення міжнародного співробітництва.

Володимир Добрий

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