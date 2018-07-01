Патріотична пісня, авіашоу, смачний куліш, розваги та майстер-класи – це все «Трускавецька Фієста»

Протягом двох днів на зламі червня та липня проходила вже третя «Трускавецька Фієста». Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» – це не тільки пісенне дійство, а й видовища та розваги.

Вже третій рік поспіль фестиваль збирає учасників зі всіх куточків України, а на свято в «Карпати» сходиться не лише весь Трускавець, а й сусідні міста. Цей рік теж не став винятком, що свідчить про одне – задум Лева Грицака щодо такого масштабного фестивалю цілком себе виправдав.

Пам’ятаймо про війну, воїнів та Україну

Фієста – чи не єдиний фестиваль, котрий чітко розставляє акценти: не забуваймо про війну. Під час гала-концерту відкриття фестивалю патріотична пісня домінувала, а тематика війни та наших захисників була чітко визначеною.

- Нам треба молитися за тих, хто там, на передовій, – каже під час урочистого відкриття фестивалю ведуча Лариса Недін, Заслужена артистка України. – Ой, як їм нелегко. Хлопці в жахливих умовах, але вони стоять на смерть, захищаючи нас з вами, нашу землю…

Про героїв новітньої війни заспівали на «Фієсті» учасники зі Старого Самбора – сивочолий володар потужного голосу Володимир Коциловський та його учень Назарій Проць. Лауреати першого місця вчитель та його учень зворушили до сліз глядачів гала-концерту. Але… Чи такі таланти не можуть розраховувати на підтримку української держави? Ось що з цього приводу каже поет Микола Гриценко, Заслужений діяч мистецтв України:

- Диво дивне… Ми скаржимося на купу проблем, а тим часом непоціновані таланти у нас аж вихлюпують через край! Переглядаючи конкурсну програму фестивалю сучасної української пісні “Трускавецька фієста” вкотре в цьому переконуюся. Маємо таланти, про які навіть не здогадуємося. Хто з вас, приміром, чув про співака із Старого Самбора Володимира Коциловського, чи його учня Назарія Проця?! Може по телебаченню їх показували чи по ФМ-радіостанціях звучали їхні пісні?! А митці пишуть і співають про героїв новітньої війни. Ви десь чули такі пісні на нашому радіо?! Там за україномовними квотами (ніби насміхаючись) крутять, здебільшого, низькопробний продукт про “сало, сороміцьких кумів, сватів та самогон”… Програмним директорам варто їздити на фестивалі й самим переконуватися, що справжня, жива, талановита українська пісня є! Саме їй потрібно давати ефір! Нагадую, що всі радіочастоти – це власність держави! Якщо “хазяї” вітчизняних ФМ-станцій не усвідомлюють у який період і в якій країні вони живуть – хай поступляться місцем тим, хто це розуміє. Регулятор (Нацрада з телерадіомовлення) в таких випадках має порушити. статтю “про невтручання в програмну політику телерадіомовлення” і згадати, що вона – державний регулятор, а за вікном – війна.

Володимир Коциловський та Назарій Проць – далеко не єдині з учасників «Трускавецької Фієсти», котрі підняли тему війни та наших захисників. «Дай, Боже, сили нашим солдатам» (інша назва «Не впади, мій друже, тільки не впади») – ще одна чудова пісня, відкрита саме на «Фієсті», До речі, виконувала її наша землячка з Дрогобича.

Зрештою, навіть якщо конкурсні пісні безпосередньо і не стосувалися теми АТО, то вони все одно були надзвичайно патріотичними, проукраїнськими. На щастя, не було на фестивалі масненьких вульгаризованих переспівів, не було низькопробної халтури, не було гламурних кривлянь та спроб завоювати призові місця епатажними виступами. Зате були чудові українські строї, гарні плаття і … таланти. Приємно, що серед цих талантів – і представники Трускавця, зокрема Оксана Чіпак з Народного дому, чий голос давно вже став візитівкою трускавецької культури.

«Пісня про рушник», «Червона рута», «Це моя земля, це моя країна», «Гуцулка Ксеня» та інші пісні, милі серцю кожного українця, не просто так звучали на «Трускавецькій Фієсті». Адже фестиваль – не лише конкурс виконавців, а в першу чергу популяризатор всього українського, нашого, рідного. І вже третій рік поспіль він виконує свою місію, роблячи те, до чого не доходять руки в українських чиновників від культури.

І ще один акцент фестивалю – нескореність. Пісня «Нескорені духом, нескорені болем» (інша назва «Слухай, серце, і не бійся помилитись») у виконанні Тараса Тарасенка з Чернігова – це гімн всіх нескорених. Співак особистим прикладом показує, що коритися не слід, а варто йти вперед, долаючи труднощі та перешкоди. У нього вони неймовірні, адже нелегко жити інваліду-колясочнику. Тим не менше Тарас Тарасенко подолав чималу дорогу, проїхавши всю Україну зі Сходу на Захід, з Чернігова до Трускавця – щоб потрапити на фестиваль «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018» і перемогти.

Сузір`я зірок

Склад журі «Фієсти» частково змінюється щороку, адже не завжди відомим артистам вдається викроїти час для суддівства, відмовившись від гастролей чи відпочинку. Проте завжди як мінімум десяток дуже знаних і впізнаваних людей прикрашають наш трускавецький «карпатський» фестиваль не лише своєю участю в складі журі, але і виступами для широкої публіки.

Якщо в цьому році, на відміну від попередніх років, не зміг прибути на «Фієсту» Народний артист України Павло Зібров, то він обов’язково зробить це в наступні роки. А от Катерина Бужинська цього літа знайшла час на відвідини Трускавця, щоб привітати улюблені «Карпати» з ювілеєм.

До складу журі фестивалю ввійшли народні артисти Віктор Павлік, Микола Свидюк, Гурбан Аббасов, Олександр Василенко, Заслужені діячі мистецтв Леонід Дехтяренко, Микола Гриценко, Йосип Фиштик, Тарас Шіт, Сергій Барвік-Карпатський, Заслужений працівник культури України Олег Гафткович, телеведуча та співачка Наталія Кудряшова, а очолив журі президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Заслужений діяч мистецтв України Віктор Герасимов.

Мета фестивалю – запалювати нові зірки на пісенному небосхилі України, тож прибули на «Фієсту» чимало талановитих осіб з різних куточків України, причому в абсолютній більшості це молодь. Черкаси та Чернігів, Київ та Запоріжжя, Луцьк та Любеч, ну і, звісно ж, наші місцеві таланти – Трускавець, Дрогобич, Борислав, інші міста та райони Львівщини. Треба було бачити, як світилися очі юних хлопців та дівчат, коли Віктор Герасимов оголошував вердикт журі, як радісно вони приймали дипломи та грамоти. Для багатьох з них участь у «Трускавецькій Фієсті» залишиться позитивною згадкою на все життя, а для декого буде стартом у велике пісенне майбутнє.

В стилі ретро

Як було сказано вище, Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» – це не тільки пісенне дійство, а й видовища та розваги. Виставка ретро автомототехніки – це те, що привертає увагу поціновувачів старовинних автомобілів та мотоциклів. Традиційно спочатку, тобто в перший день фестивалю, така виставка розгортається на центральній площі Трускавця. Всі бажаючі мають можливість безкоштовно оглянути цю техніку та сфотографуватися біля неї чи й всередині стареньких «Лад» чи «Мерседесів».

А на другий день «Фієсти» ретро мотоцикли та автомобілі розташовуються біля ГКК «Карпати».

На землі та на небі

Новинкою цьогорічної «Фієсти» стало авіашоу: авіаційний пілотаж та стрибки з парашутом. Незважаючи на прогнози погоди про сильні дощі та грози в обід 1 липня свято вдалося. Диво дивне – не було ані дощу, ані грози, тож ніщо не завадило глядачам помилуватися піруетами, мертвими петлями, «бочками» та іншими віражами вмілих пілотів.

Без сумніву, своїм успіхом авіашоу завдячує також ведучому дійства, військовому штурману вищої категорії Іванові Цегеньку. Голова Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» в цей день згадав молодість, адже літаки – його пристрасть, як і в Лева Грицака. Коментувати далекій від авіації публіці що відбувається в небі – це справжнє мистецтво. І з цим завданням Іван Цегенько справився на «ура», чітко вказуючи не лише марки літаків та прізвища пілотів та парашутистів, але й роз`яснюючи чим небезпечний той чи інший віраж, у чому складність та які величезні навантаження на пілотів під час піке чи чому для безпечного приземлення парашутистів літак має піднятися саме на таку, а не іншу висоту.

Авіашоу відбувалося у небі, а глядачі спостерігали за ним як з території «Карпат», так і з перегородженої на цих півгодини часу ділянки вулиці Данила Галицького, котра примикає до вул. Карпатська-Городище та питного озера. Вміле та вдале приземлення трьох парашутистів викликало бурхливі овації публіки.

До речі, одним з пілотів під час авіашоу був перший заступник генерального директора ГКК «Карпати», син Лева Ярославовича Юрій Грицак.

А вже ввечері, коли банкет з нагоди ювілею «Карпат» був у розпалі, ще одне небесне «тіло» приземлилося біля «Карпат». Повітряна куля в нічному Трускавці виглядала величаво та казково. Хоча більшість гостей «Фієсти» в цей час вже були вдома, але якщо б вони виглянули у вікно, то зрозуміли б, що повітряна куля, яка пропливає над курортною столицею України – це завершальний акорд фестивалю «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018».

Дощ як символ росту

Не буває ідеальних фестивалів – є ідеальна організація. Чисельна глядацька аудиторія, видовищність, грамотно складена концертна програма, добре технічне забезпечення, правильний розподіл часу – ці нюанси переважно залишаються поза увагою, але вони надзвичайно важливі. Можна було б багато розповідати про особистий внесок в організацію фестивалю генерального директора «Карпат» Лева Грицака, начальниці Центру відпочинку та розваг оздоровниці Марії Гуцало та інших членів оргкомітету (і журі також). Проте все одно в останній момент виявляються якісь речі, над якими потрібно попрацювати на майбутнє.

Певною накладкою під час фестивалю стали урочиста академія з нагоди 25-ліття санаторію «Карпати» та Куліш-Фест. Більшість глядачів її не відчули, адже Куліш-Фест розпочався майже одразу після завершення авіашоу. Проте працівники санаторію пропустили це видовищне дійство, адже неможливо одночасно бути в двох різних місцях – в концертному залі та в ландшафтному парку.

В парку «Підгір`я» біля етно-кафе «Гражда», який у 2008 році отримав Гран-прі конкурсу з ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», розгорнулося ціле ярмарково-творче містечко. Тут не лише можна було придбати різні смаколики та мистецькі вироби, а й самому долучитися до творення дива. Учасники майстер-класів з гордістю виставляли в соцмережах фото із власноруч виготовленими прикрасами, іграшками тощо.

Урочисте закриття фестивалю та гала-концерт розпочалися згідно плану – 1 липня о 16.00. Якщо напередодні під час офіційної церемонії відкриття на центральній сцені міста учасників, гостей та глядачів вітали заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко, гендиректор «Карпат» Лев Грицак, народний депутат Сергій Євтушок, голова журі фестивалю Віктор Герасимов та очільник Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов, то на церемонії нагородження вже було зіркове журі у повному складі.

Короткочасний дрібний дощик, котрий розпочався під час церемонії нагородження, не розігнав, а тільки освіжив гостей фестивалю. Він наче нагадав, що за всіма прогнозами негода не мала вщухати в ті дні, проте сталося диво.

Дощ як символ росту наче мотивував учасників «Фієсти» до нових звершень, нових перемог, даруючи їм наснагу та силу. Дрібні крапельки нагадували, що всі великі досягнення складаються з дрібних кроків, і до цієї мети треба йти, напружуючи сили та наближаючи свою мрію.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018» завершився, щоб свіжою квіткою розквітнути вже наступного року. А готельно-курортний комплекс «Карпати», для якого «Фієста» стала кольоровим обрамленням святкування 25-літнього ювілею, протягом цих двох днів з гідністю виконав свою місію найфестивальнішого санаторію України.

Володимир Ключак

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