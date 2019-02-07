Престижний італійський туристичний журнал розповів про Східницю, ні словом не обмовившись про Трускавець

Найпрестижніший туристичний журнал Італії «Montagna e-borghi travel» у найсвіжішому номері за 10-12 лютого 2019 року розмістив матеріал про Львівщину. В ньому йдеться про сам Львів, зелений туризм, Славське та Волосянку, але жодним словом не згадується про Трускавець. Цікаво, що матеріал замовлений управлінням туризму Львівської ОДА, про що свідчить відповідна позначка.

На 20 сторінках журналу – інформація про Львівщину та красиві фото. Засніжені вершини Карпатських гір, львівський туристичний трамвайчик, скелі в Уричі, зелений туризм, сироварні, церква в Східниці і відпочинок в Східниці, гірськолижні курорти – приємно бачити на сторінках італійського глянцевого видання рідні краєвиди Львівщини. Хоча навряд чи італійці їхатимуть в Україну, аби спробувати місцевого сиру.

Дивує тільки, чому немає жодної згадки про інші, не менш відомі, з давньою і славною історією курорти – такі як Трускавець чи Моршин. Зрештою, все залежить від лобі, а його у Трускавця на рівні області, зокрема у Львівській ОДА, на жаль, бракує…

Переглянути публікацію можна на 224-243 сторінках «Montagna e-borghi travel» за посиланням http://www.e-borghitravel.com/001-montagna.php?fbclid=IwAR2EUYLh_fKCnZwuq-36WhZ9AM8DFcKL5Aa8G67EH_q3DeRSF22OLbF1ueg

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