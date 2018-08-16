Справдився прогноз «Трускавецького вісника» щодо голови Дрогобицької РДА

By  | 15.08.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 15 серпня, на офіційному сайті Президента України опубліковано розпорядження Президента №116/2018-рп «Про призначення Андрія Шевкенича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області». В тексті розпорядження читаємо:

«Призначити Шевкенича Андрія Івановича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області з 20 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства».

62-літній Андрій Шевкенич – депутат Дрогобицької міської ради від БПП «Солідарність», довгий час працював начальником відділу охорони здоров`я Дрогобицької міськради, після залишення цієї посади за власним бажанням працював лікарем в одному з санаторно-курортних закладів Трускавця. Він – Заслужений лікар України, тривалий час очолював Дрогобицьке районне територіальне медичне об’єднання.

Про те, що Андрій Шевкенич є найімовірнішим кандидатом на посаду голови Дрогобицької РДА, «Трускавецький вісник» писав ще 8 травня (посилання http://protruskavets.org.ua/drohobytsku-rda-mozhe-ocholyty-andrij-shevkenych/).

Є інформація, що посаду першого заступника Андрій Шевкенич може запропонувати колишньому заступнику міського голови Дрогобича Петрові Суді.

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