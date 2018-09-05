«Тихе полювання» на гриби – дуже захопливе заняття. Надзвичайно приємно наповнити кошик симпатичними грибочками, поблукати лісом, подихати свіжим повітрям. Але сумна статистика змушує бити на сполох через «отруєння грибами».

Більшість отруєнь сталися через вживання пластинчастих отруйних грибів, які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки. Їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж автомобільних шляхів, можуть спричинити отруєння .

Ознаками отруєння є біль у животі, розлад шлунку, нудота, блювота, поява підвищеної температури тіла спостерігається через 30-60 хвилин після вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, несправжніх дощовиків. У таких випадках легковажити не варто.

Після вживання червоних мухоморів, отруйні речовини яких впливають на нервову систему, спостерігаються галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності. Якщо постраждалому не надати медичну допомогу у перші години, то врятувати його життя буде складно.

Токсини блідої поганки, мухоморів, потрапивши до шлунка, до 3-х діб можуть не викликати жодних симптомів. Коли людина вже й забуде, що їх їла, а у шлунку не залишиться жодного сліду від грибів, лише тоді можуть проявитися ознаки отруєння. Коли отруйні речовини досягають мозку, виникає запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів та їх похолодання.

Серед отруєних грибами хворих є діти навіть однорічного віку, врятувати їх вдається дуже рідко. Страви із грибів є важкими для перетравлення, тому їх не повинні вживати діти, у яких немає необхідних ферментів для розщеплення та перетравлення грибів, люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки та з захворюваннями інших внутрішніх органів.

При перших ознаках отруєння необхідно терміново звернутись за медичною допомогою. До приїзду «швидкої допомоги» шлунок промивають 1-2 л. сольового розчину або розчином марганцівки. Необхідно пити багато рідини. Коли відчутне полегшення, заспокоюватись не варто, воно може бути тимчасовим. Лікарська допомога необхідна все одно. Для визначення лікарями виду отрути, яка потрапила в організм, залишки грибів викидати не можна.

Якщо ви все ж пішли до лісу збирати гриби, то не кладіть у кошик ті, які не знаєте, не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, не збирайте гриби, що ростуть у міських парках, скверах, на подвір’ях, поблизу автомобільних та залізничних шляхів, на радіаційно-забруднених територіях. Під час посухи гриби краще не брати взагалі. Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі. Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді впродовж 30 хвилин. Готові страви зберігайте в емальованому посуді, але не більше доби.

Не застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйних грибів із використання цибулини або срібних ложок – вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є і в їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулини змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься у всіх грибах. Будьте обережними, якщо ви бажаєте здоров’я собі та близьким.

Мирослава Босак, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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