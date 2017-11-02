У Львові відкривається лікарня для залежних від алкоголю та наркотиків

25 листопада ц.р. у Львові відбудеться офіційне відкриття наркологічної лікарні. Про це повідомив голова громадської організації «Тверезість – вибір сильних» Дмитро Поліщук. Ця громадська організація, котра зареєстрована у Трускавці і має реабілітаційний центр у Східниці, вже відзначилася багатьма просвітницькими та благодійними проектами як в нашому місті-курорті, так і поза його межами. Відкриття наркологічної лікарні – чергова ланка в ланцюжку копіткої роботи, яку здійснює «Тверезість – вибір сильних», черговий етап на шляху допомоги багатьом людям у подоланні алкогольної чи наркотичної залежності.

- Наркологічна лікарня знаходиться в місті Львові. Вона буде надавати кваліфіковану допомогу нарко- і алкозалежним. Це люди, які потрапили в біду і вже мають абстиненцію – в народі це називають похмілля, а якщо це наркотичний препарат, то «ломка», – розповідає керівник ГО «Тверезість – вибір сильних» Дмитро Поліщук. – В лікарні працюватимуть спеціалісти профілю «наркологія», «психіатрія», «анестезіологія» і медсестринський склад. Людина лежатиме в стаціонарі і отримуватиме там повноцінну медичну допомогу., проходитиме очищення організму. Після детоксикації людина при бажанні зможе поїхати на реабілітацію в наш реабілітаційний центр, який знаходиться в Східниці.

Дмитро Поліщук розповідає, що при підборі штату лікарні керувалися якістю освіти спеціалістів та їхнім досвідом роботи. Дехто з персоналу пройшов стажування в аналогічних закладах у Польщі, до роботи в клініці залучені спеціалісти зі Львова, Києва та навіть з Німеччини.

Умови для пацієнтів створено хороші – кожна кімната (палата) має туалет та душ, на пацієнта – 7 м. кв. площі. В будівлі лікарні зроблено капітальний євроремонт.

- Зроблено все для того, щоб клієнт зміг приїхати і почувати себе в комфорті, – каже Дмитро Поліщук. – Тут людина має відчути, що до неї ставляться з любов`ю, а до її проблеми – з розумінням.

Наркологічна лікарня у Львові знаходиться за адресою: вул. Героїв УПА, 73. Вся додаткова інформація – за тел. 063-417-93-91 та на сайті www.tverezist.in.ua

Володимир Ключак

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