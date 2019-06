У Трускавці пройде V Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «EMPIRE OF ARTS»

У період з 11 по 14 жовтня 2019 року у м. Трускавець (Львівська область) відбудеться грандіозна подія – V-й Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts», у якому візьмуть участь юні таланти з усієї України та з-за кордону. Прогнозована кількість учасників – 1000 осіб, віком від 3-х до 95 років, які готуються продемонструвати свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, декоративно-прикладне мистецтво, живопис, оригінальний жанр.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак ми нагороджуємо їх додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України, Італії та Венесуели, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, Народних та Заслужених артистів України, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів, дизайнерів та стилістів.

На даний час до складу журі запрошені:

1. Amador LOPEZ – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого об`єднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Катериненського балу. (Венесуела)

2. RULADA – популярна співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

3. Aaron FUST – Засновник та дизайнер бренду «Syrup Swimwear», член журі різноманітних конкурсів краси. Бренд «Syrup Swimwear» часто представлений на конкурсах краси «Міс Каліфорнія» та «Міс США». Вироби цього дизайнера демонструються на конкурсах краси та тижнях моди різних країн світу. (Каліфорнія, США)

4. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім. Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

5. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

6. Олег СЕРАФИН – Соліст шоу-балету та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

7. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний керівник шоу «Broadway Dreams». Викладач Київської академії музики ім. Р.М.Глієра. Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. (Україна)

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Метою конкурсу-фестивалю «Empire of arts» є виявлення та підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді, їх духовного та естетичного розвитку, підвищення їхньої виконавської майстерності, обмін творчими здобутками, розширення міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, пошук і розкриття творчих здібностей у молодих авторів, виконавців, хореографів, дизайнерів, моделей, артистів оригінального жанру та митців, залучення їх до мистецтва, включення їх у творчий процес духовного та естетичного потенціалу особистості; надання стартового майданчика для розвитку творчого потенціалу у їхній подальшій кар’єрі; встановлення, розширення і зміцнення дружніх і творчих зв’язків між колективами та окремими виконавцями, розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків; подальша підтримка та продюсування учасників, дипломантів та переможців конкурсу-фестивалю, залучення їх до концертних шоу-програм, конкурсів, фестивалів, телевізійних зйомок, участі у реаліті та талант-шоу, а також міжнародних і міжнаціональних культурних проектів та обмінів.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

1. Церемонія офіційного відкриття V Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»;

2. Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці , моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр;

3. Проведення масштабного флешмобу;

4. Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії);

5. Майстер-клас за участю членів журі;

6. Прес-конференція за участю засновників, організаторів, членів журі, переможців та зіркових гостей конкурсу-фестивалю;

7. Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю;

8. Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців;

9. Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки!

Переглянути фото- та відеозвіт наших фестивалів можна на сайті: www.empireofarts.com.ua

Довідки: тел. +38-093-252-06-59, e-mail: bravaproduction@gmail.com

Борислава Білоцерківська, Президент фестивалю «Empire of arts»

