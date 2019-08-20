У Трускавці пройде V Міжнародний конкурс-фестиваль «Empire of arts»

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У період з 11 по 14 жовтня 2019 року у м. Трускавець (Львівська область) відбудеться грандіозна подія – V-й Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts». У ньому візьмуть участь юні таланти з усієї України та з-за кордону. Прогнозована кількість учасників – 1000 осіб віком від 3 до 95 років, які готуються продемонструвати свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, декоративно-прикладне мистецтво, художня творчість, оригінальний жанр. На даний час участь у фестивалі підтвердили гості з інших країн, серед яких Республіка Ґана, Ніґерія, Білорусь, Литва.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак ми нагороджуємо їх додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України та США, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів та дизайнерів.

До складу журі увійшли:

Максим Єжов – відомий хореограф, срібний призер телешоу «Танці з зірками». Дворазовий чемпіон України, чемпіон Азербайджану, чемпіон Туреччини зі спортивно-бальних танців. Модель. (Україна). Rulada – популярна співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна). Тарас Шіт – голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім. Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща). Борислава Білоцерківська – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна). Олег Лисій – артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний керівник шоу «Broadway Dreams». Викладач Київської академії музики ім. Р.М.Глієра. Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. (Україна). Aaron Fust – Засновник та дизайнер бренду «Syrup Swimwear», член журі різноманітних конкурсів краси. Бренд «Syrup Swimwear» часто представлений на конкурсах краси «Міс Каліфорнія» та «Міс США». Вироби цього дизайнера демонструються на конкурсах краси та тижнях моди різних країн світу. (Каліфорнія, США). Артур Цуканов – продюсер, кліпмейкер, автор пісень, директор школи вокалу «ImproviNation International», засновник студії веб-дизайну, звукозапису та відеопродакшину «BigCanFly» (Україна).

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Метою конкурсу-фестивалю «Empire of arts» є виявлення та підтримка талановитих дітей та творчо обдарованої молоді, їх духовного та естетичного розвитку, підвищення їхньої виконавської майстерності, обмін творчими здобутками, розширення міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, пошук і розкриття творчих здібностей у молодих авторів, виконавців, хореографів, дизайнерів, моделей, артистів оригінального жанру та митців, залучення їх до мистецтва, включення їх у творчий процес духовного та естетичного потенціалу особистості; надання стартового майданчика для розвитку творчого потенціалу у їхній подальшій кар’єрі; встановлення, розширення і зміцнення дружніх і творчих зв’язків між колективами та окремими виконавцями, розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків; подальша підтримка та продюсування учасників, дипломантів та переможців конкурсу-фестивалю, залучення їх до концертних шоу-програм, конкурсів, фестивалів, телевізійних зйомок, участі у реаліті-шоу та талант-шоу, а також міжнародних і міжнаціональних культурних проектів та обмінів.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

Церемонія офіційного відкриття V Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»; Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці, моделінг, дизайн одягу, декоративно-прикладне мистецтво, оригінальний жанр; Проведення масштабного вокально-танцювального флешмобу; Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії); Майстер-класи за участі членів журі; Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю; Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців; Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки!

Переглянути фото- та відеозвіт минулорічного фестивалю можна на сайті фестивалю та за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=TYSCcWs5mDo

Розпочнеться фестиваль 11 жовтня урочистим відкриттям на головній сцені міста. Конкурсні виступи відбуватимуться 12 і 13 жовтня в концертних залах Трускавця. А 14 жовтня на відкритій центральній сцені відбудеться масштабний флеш-моб. Вже о 14.00 в ПК ім. Т.Г.Шевченка відбудеться церемонія нагородження усіх учасників фестивалю та заключний Гала-концерт!

Ведучим конкурсних днів та заключного Гала-концерту стане Ростислав Сидій.

Заявки на участь в конкурсі-фестивалі приймаються до 15 вересня 2019 року.

Детальну інформацію можна отримати за наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: bravaproduction@gmail.com

Tel. +38 096 388 73 48

Viber: + 38 093 252 06 59

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю::

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Палац культури ім. Т. Г. Шевченка, «ShowShop» event company, Студія весільного декору та флористики «Щаслива мить», «Live emotion», Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Телеканал «Newsone», Медіа-група «ProMedia», Медіа-група «FestivalInfo», Компанія «FM-TV», TV.UA, Інформаційне агентство «GALNET», Радіо «Хіт-ФМ», ФМ Галичина, «Дуже радіо», «Твоє радіо», Журнал «РIA-Львів», Журнал «Юна Леді», Варто – галицькі новини, Міжнародний культурний портал «Експеримент», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Газета «Медіа Дрогобиччина», Інтернет-газета «Майдан», МГО «CinemaHall», Розважальний комплекс «Ігроленд» Львів, Розважальний дитячий центр «Дитяча Планета», дизайн-студія ювелірних прикрас ELIOS, Крамниця – майстерня «КRISTI», Дитячий журнал «Золоте левеня», видавництво «Ранок», Дельфінарій «Оскар», Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», магазин-пекарня «Bratrura», компанія «Еконія», ГО «Ідея міста», Фотограф Тетяна Грицюк, Фотограф Christina Terendii, ТМ «Котнар», PinoDecor, «Zholobovych home bakery», Art-house V&Y, Вокальна студія Наталії Лорес, Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», графічний дизайнер Валентина Гнатюк, готель «Соламія», ведучий Ростислав Сидій.

Генеральний інформаційний партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа».

Борислава Білоцерківська, Президент Міжнародного конкурсу-фестивалю «Empire of arts»

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