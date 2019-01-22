В Словаччині стартували Міжнародні змагання «Karpatia OPEN»

Минулого тижня в словацькому місті Дольний Кубін стартував перший етап міжнародних дитячих трьохетапних змагань з гірськолижного спорту Кубок «Karpatia OPEN», в яких взяли участь спортсмени зі Словаччини, України та Польщі.

Змагання першого етапу тривали два дні: 17-18 січня 2019 року. Україну представляли юні спортсмени спортивної школи «Бориславська Сніжинка», котрі вперше брали участь в міжнародних змаганнях. І вони зі своєю задачею справились доволі успішно, виборовши заслужене друге місце в командному заліку.

Плідно попрацювали і представники офіційних делегацій з України та Польщі, котрі прибули на змагання. Було багато комунікації, нових ініціатив, а також зустріч з міським головою Дольного Кубіна.

Завершився етап офіційним нагородженням спортсменів під час якого директор словацького етапу змагань Іван Гечко символічно передав естафету директору українського етапу Віталію Мицаку. Наступний (другий) етап проходитиме на схилах гірськолижного комплексу Буковиця. Прийматиме етап місто Трускавець 31 січня – 1 лютого 2019 року.

- Змагання «Karpatia OPEN» дали без сумніву старт новому етапу розвитку гірськолижного спорту в Україні, – розповідає голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» і голова оргкомітету змагань Іван Цегенько. – Це перші змагання такого плану і засновані вони були саме в Україні, дякуючи ініціативі і підтримці небайдужих людей та партнерів. Я особисто вдячний керівництву Буковиці, тренерам і юним спортсменам зі спортивної школи «Бориславська Сніжинка», а також нашим закордонним партнерам з Дольного Кубіна та Устриків Дольних, котрі підтримали ініціативу і на високому рівні забезпечують проведення етапів змагань. Особлива подяка Трускавецькому міському голові і депутатському корпусу Трускавця за підтримку і виділення коштів для забезпечення проведення етапу «Bukovytsia OPEN. Приймає Трускавець». Український етап включений в міжнародний календар і ми очікуємо на приїзд крім словаків і поляків ще й багатьох спортсменів з інших європейських країн. Отож запрошую всіх на схил Буковиці, щоб повболівати за наших гірськолижників і насолодитися прекрасним спортивним видовищем!

Степан Гнатків

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