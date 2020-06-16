40-річний мешканець Трускавця зі спільником вимагали гроші у мешканця Східниці

16.06.2020 | Filed under: Новини

Зловмисників, 40-річного мешканця Трускавця та його спільника – 27-річного жителя Миколаївської області викрили оперативники управління карного розшуку, співробітники слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури Дрогобицького  району спільно з правоохоронцями Миколаївської області.

Як встановили поліцейські, в листопаді минулого року, чоловіки, погрожуючи насиллям, вимагали значну суму грошей у 49-річного мешканця селища Східниця.

«Під час досудового розслідування правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків на території  Миколаївської області і чотирнадцять – на  Львівщині та зібрали достатньо доказів їх причетності до скоєння цього злочину», – розповів заступник начальника Головного управління поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Сьогодні, 16 червня, слідчі повідомили зловмисникам про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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