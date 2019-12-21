Андрій Кульчинський провів зустріч з учнівською молоддю

21.12.2019 | Filed under: Новини

Напередодні Різдвяно-Новорічних свят в розважальному комплексі «Soho Terra» відбулась зустріч міського голови Трускавця Андрія Кульчинського з учнівською молоддю. На свято була запрошена талановита молодь міста, яка протягом року відзначилась у навчанні, спортивних та мистецьких заходах, а також брала активну участь у житті шкіл та міста.

Міський голова у вітальному слові побажав усім здоров’я, наснаги та нових звершень у 2020 році та вручив грамоти лідерам шкільних самоврядувань, а саме: Андрущук Софії, Коваль Роксолані, Спас Вікторії, Сегер Христині, Федині Софії, Кімак Ірині, Криворучишаку Олегу, Ткаченко Ірині, Регушу Назару, Більо Ользі, Струбіцькій Анастасії, Кріль Олені, Губицькій Софії, Петраковій Лілії, Печіль Ірині, Чернянській Вероніці, Манюк Олені, Табачинській Альбіні.

У програмі були і конкурси, переможці яких отримали приємні подарунки від відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. Протягом усього заходу учасники могли поласувати солодощами та фруктами на святковому столі. Завершилась зустріч святковою дискотекою.

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