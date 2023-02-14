Без турботи, без біди – до нової Коляди!

14.02.2023 | Filed under: Публікації

12 лютого у трускавецькому храмі святого пророка Іллі відбувся VI Міський фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець».

У фестивалі взяли участь 7 хорів греко-католицької громади міста:

– родинний хор «Хвиля» та хор «Осанна» (регент Роксолана Мартинюк) церкви св. Миколая;

– молодіжний хор (регент Уляна Костецька), дорослий хор (регент Іван Гладкий), хор спільноти «Діти Марії» (регент Міла Ружецька) церкви св. прор.Іллі;

– дитячий хор «Гармонія» (регент Оксана Скочиляс-Петришин), хор «Бріо» (регент Марта Зарицька-Пагута) церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Збагатили концертну програму виступи юних артистів – дипломантів Всеукраїнського конкурсу «ART-ПОСТ.UA». Вірш «Сію, сію, посіваю…» Богдана Фесика прочитав Анатолій Пономаренко – вихованець Будинку учнівської творчості (керівник Галина Бучкович). Соломія Савчак Соломія, дует Ямелинець Софії та Соломії (вихованці БУТ м.Трускавця, керівник Роксолана Мартинюк) та дует «Мелодика» (учні СЗШ №3, керівник Оксана Баняс) зачарували глядачів своєю вокальною майстерністю.

Отець-парох церкви св. прор. Іллі Ярослав уділив священиче благословення учасникам  фестивалю Розколяди та звернувся до вірних із проханням зберігати традиції української коляди, яку передали нам наші прабатьки. Бо навіть у радянські часи, коли коляда була під забороною, діти з батьками ходили колядувати.

Отець-парох подякував організаторам (Релігійно-просвітницький центр ім.о.І.Валюха, керівник Роксолана Мартинюк), регентам колективів, хористам за влаштоване свято, за те, що на пару годин перенесли вірян у світ миру, родинного затишку, душевного спокою, різдвяних традицій від тривожної реальності  в часі війни. Завершився Фестиваль колядою «Небо і земля» у величному виконанні семи хорів.

Заколядовані під час фестивалю кошти підуть на потреби бригади, у якій служив Юрій Бунь.

«Дай, Боже, діждати року нового, коли знову зійдуться усі хори міста у різдвяній родині та помандрують до наступного храму прославляти Спасителя світу!

А по тій Коляді зичим бути в гаразді,

Без турботи, без біди – до нової Коляди!

Христос рождається!», – такими словами завершила фестиваль ведуча заходу Галина Бучкович.

Відео з фестивалю:

– уривок колядки «Небо і земля нині торжествують»: тут,

– «Многая літа» для всіх учасників Фестивалю церковних хорів: тут.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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