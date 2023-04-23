32 учні перемогли у Всеукраїнському конкурсі «Стежками Каменяра»

0 SHARES Share Tweet

В Україні визначили переможців VI щорічного Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра», метою якого є посилення творчої мотивації у вивченні школярами творчості Івана Франка через створення творів у різних жанрах.

Цьогоріч у змаганні взяли участь 2095 учнів з усіх областей України, зокрема із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій. У номінації «ПРОЗА» за перемогу змагалися 294 учасники. У номінації «ПОЕЗІЯ» найкращі роботи обирали серед 432 учасників. У номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» конкуренція була найвищою – 1353 мистецькі роботи претендували на перемогу.

«За шість років існування конкурсу «Стежками Каменяра» майже 12 тисяч учнів відкривали свої таланти, по-справжньому осягали глибинний зміст Франкового слова та осмислювали невичерпне джерело Франкової мудрості. Але, на відміну від попередніх років,цього року ми отримали багато дитячої поезії та прози про війну та її героїв», – зазначила координаторка проєкту Ольга Нижник. Вона також наголосила, що перемогу в конкурсі здобули учнівські роботи, які мали оригінальність творчого задуму, високий рівень літературного викладу, новизну, художньо-мистецьку цінність, соціальну значущість та були виконані з дотриманням норм академічної доброчесності.

За рейтингом експертного оцінювання у номінації «ПОЕЗІЯ» у віковій категорії 6-9 років перемогу здобули:

І місце – Щепак Ірина, учениця Черкаської ЗОШ I-III ступенів №30. Вірші «Захиснику і захисниці», «Дива».

ІІ місце – Лебеда Дар’я, учениця Гімназії біотехнологій №177 міста Києва. Вірш «Такого не можна забути».

ІІІ місце – Іванов Костянтин, учень КЗ «Хащуватський ліцей» Гайворонської міської ради Кіровоградської області. Вірш «Я хочу!..».

У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Смовський Максим, учень Остерського ліцею №2 Чернігівської області. Поезії зі збірки «Дитинство, спалене війною».

ІІ місце –Цинковська Каріна, учениця Ніжинської гімназії № 9 Чернігівської області. Збірка поезій «Не забувайте дякувати».

ІІІ місце – Дубенюк Дарія, учениця Скибинського ліцею Жашківської міської ради Черкаської області. Вірш «Мені наснилась війна».

У віковій категорії 14-16 років здобули перемогу:

І місце – Кулик Назар, учень Славгородського ліцею Славгородської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області. Вірш «Незламні».

ІІ місце – Орлова Христина, учениця КЗСОР Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей, с. Олександрівка, Охтирський р-н, Сумська область. Вірш «Що буде завтра?».

ІІІ місце – Єфремова Вікторія, учениця КЗ «Одеський театрально-художній фаховий коледж». Вірш «Стиснені зуби».

У номінації «ПРОЗА» у віковій категорії 6-9 років найвищі оцінки від журі отримали:

І місце – Попова Крістіна, учениця Дебальцівської філії опорного ліцею №1 імені М.М.Коцюбинського Васильківської селищної ради Дніпропетровської області. Твір «Лист в минуле».

ІІ місце – Циганко Вероніка, учениця ЗОШ I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. «Казка про шкільного духа».

ІІІ місце –Шахнюк Єва, учениця Нетішинського ліцею №2 Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області. Твір «Заквітчай край солов’я».

У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Мажуга Поліна, учениця КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25. Твір «Моє недитяче дитинство».

ІІ місце – Федина Олександра, учениця Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради. Твір «Чому заговорили звірі»;

ІІІ місце розділили:

– Янталець Віктор, учень КЗ «Преображенська гімназія Кропивницької міської ради». Твір «Повернення в майбутнє».

– Ярощук Вадим, учень Павлівського ліцею Васильківської селищної ради Дніпропетровської області. Твір «Я – українець!».

У віковій категорії14-16 років здобули перемогу:

І місце – Єфімова Поліна, учениця КЗ «Лозівський ліцей №1» Лозівської міської ради Харківської області. Твір «Крила стимфалійської птахи».

ІІ місце розділили:

– Колосова Юлія, учениця КЗ «Базар’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області. Твір «Древній побратим»;

– Лопатюк Софія, учениця Червонослобідського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Червонослобідської сільської ради Черкаської області. Новела «Танок на вагу життя».

ІІІ місце розділили:

– Коломієць Влада, учениця Остерського ліцею №2 Чернігівської області. Твір «Війна».

– Шульга Кароліна, учениця ЗЗСО «Лупарівський ліцей Галицинівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області». Твір «Щоденник про коротке подружнє щастя».

У номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» у віковій категорії 6-9 років найвищі оцінки отримали роботи:

І місце – Лящук Мілана, учениця КЗСМО «Музична школа №14» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Ілюстрація «Твої очі, як море».

ІІ місце – Берговіна Діана, учениця КЗО НВК №71 Дніпровської міської ради. Ілюстрація «Шлях до Свободи».

ІІІ місце розділили:

– Демидюк Ірина, учениця Драбівської дитячої школи мистецтв Драбівської селищної ради Черкаської області. Малюнок «Журавлі».

– Нагорна Софія, учениця КЗСМО «Музична школа №14» Криворізької міської ради. Малюнок «Мій раю зелений».

У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Шевченко Дарина, учениця Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради. Ілюстрація до казки «Ворона та Гадюка» (колаж).

ІІ місце розділили:

– Масон Ілля, учень Бранського ліцею Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області. Ілюстрація «В єдності наша сила».

– Стеблина Євгенія, вихованка Гостомельського центру творчості дітей та юнацтва Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області. Ілюстрація «Заєць та їжак».

ІІІ місце – Яковин Єва, вихованка Івано-Франківського Центру розвитку дитини «Еники-Беники». Малюнок «Лісові діви».

У віковій категорії 14-16 років здобули перемогу:

І місце – Коптєва Анастасія, учениця Криворізької гімназії №85 Криворізької міської ради. Ілюстрація до віршованого твору «Беркут».

ІІ місце – Кулібаба Аделіна, вихованка дитячої художньої студії DaVinci, м. Зіньків Полтавської області. Ілюстрація «Багатогранна творчість І.Я. Франка».

ІІІ місце – Заруцька Ангеліна, учениця Нововелідницького ліцею Словечанської сільської ради Житомирської області. Малюнок «З’являйся, зіронько, мені хоч в сні…».

Цьогоріч Оргкомітет ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження наживо, тому дипломи і призи переможці отримають поштою. Подяки за участь у конкурсі буде також надіслано учням, чиї роботи увійшли до десятки найкращих у кожній номінації та своїй віковій категорії.

Нагадаємо, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» було засновано за ініціативи Міжнародного фонду Івана Франка у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, громадською організацією «Львівське товариство» у місті Києві та Львівським національним університетом ім. Івана Франка. У 2023 році до засновників конкурсу доєднався Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

За даними пресрелізу

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)