Оголошено переможців конкурсу «Стежками Каменяра»

23.04.2020 | Filed under: Публікації

24 учні стали переможцями всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра». Про це повідомили організатори.

Цьогоріч на конкурс надійшло 1425 учнівських робіт у чотирьох номінаціях і двох вікових категоріях: 6-11 років, 12-16 років. У змаганні взяли участь учні з усіх областей України. Найбільша конкуренція була у номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка».

«Конкурс показав дуже високий інтелектуальний і професійний рівень учасників. У кожній з номінацій працювало по 6фахових членів журі – відомі театральні діячі, письменники, художники, мистецтвознавці, професори та викладачі ЗВО, музейники та франкознавці з України та з-за кордону. За рейтингом балів було визначено по три переможці у номінації «Поезія», «Проза», «Драматургія» і «Краща ілюстрація до твору І. Франка» та у двох вікових категоріях відповідно. Також свої спеціальні призи підготував для учасників і онук Каменяра Роланд Франко», – зазначила координатор проекту Ольга Нижник.

Список переможців:

Номінація «Поезія»

У віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість балів отримала робота Труфаненко Діани, учениці 4-го класу Новодмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області;

друге місце – Андрущенко Каріна, учениця 6-го класу Ржищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Олега Кошового Київської області;

третє місце – Осипчук Олександра, учениця 4 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.

У віковій категорії 12-16 років:

перше місце здобула Бібік Катерина, учениця 8-го класу опорного закладу «Засульський ліцей» Полтавської області;

друге місце – Семисал Катерина, учениця 11-го класу Красноградського РЦПО Харківської області;

третє місце – Станович Соломія,учениця 10-го класу КЗ «Попелівський НВК І-ІІІ ступенів» Львівської області.

Номінація «Проза»

У віковій категорії 6-11 років найбільшу кількість балів отримала робота Бевз Анастасії, учениці 5-го класу КЗ «Нікопольська середня ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22» Дніпропетровської області;

друге місце – Приходько Мілана, учениця 5-го класу КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» – ЗОШ I-III ступенів №1» Запорізької області;

третє місце – Годованюк Софія,учениця 6-го класу КЗ «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Кіровоградської області.

У віковій категорії 12-16 років:

перше місце здобула Ільчак Дар`я, учениця 9-го класу КЗ «Базар`янська ЗОШ І-ІІІ ст.»Одеської області;

друге місце – Єфімов Денис, учень 10-го класу КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот» Харківської області;

третє місце – Кіріченко Ольга, учениця 9-го класу Токмацької ЗОШ № 2 Запорізької області.

Номінація «Драматургія»

У віковій категорії 6-11 років журі не присудили першість жодному учаснику, але за кількістю балів друге місце посіла Якименко Софія, учениця 6-го класу Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Донецької області;

третє місце – Паршин Дмитро, учень3-го класу Комишуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області.

У віковій категорії 12-16 років найбільшу кількість балів дістала робота Анни Повх, учениці 11-го класу Дубенської гімназії № 2 Рівненської області;

друге місце – Скорик Єлизавета, учениця 6-го класу Великополовецького НВК Київської області;

третє місце – Пасько Тетяна, учениця 10-го класу Семенівської НВК № 1 імені М. М. Хорунжого Полтавської області.

Номінація «Краща ілюстрація до творів Івана Франка»

У віковій категорії 6-11 років:

перше місце посіла Михеєнкова Ліна, учениця КПНЗ «МПДЮТ» «Горицвіт» міста Кривий Ріг;

друге місце – Вакуленко Дар’я, учениця 2-го класу Драбівського НВК “школи-гімназії” Черкаської області;

третє місце – Шишков Данило, учень 4-го класу Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Донецької області.

У віковій категорії 12-16 років найкращими роботами визнано:

перше місце – Максименко Вікторія, учениця 11-го класу Шевченківської спеціалізованої ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської області;

друге місце – Старченко Денис, учень 10-го класу Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської області;

третє місце розділили – Кісіль Марія, учениця 8-го класу Новояворівської ЗОШ I-IIIст. № 3 Львівської області, та Фьодорова Поліна, учениця 9-го класу Енергодарського НВК № 5 Запорізької області.

Спеціальні призи від онука Івана Франка Роланда Франка отримають Романчукевич Вероніка, учениця 2-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка, учениця 9-го класу Липівського НВК Львівської області Івахів Єлизавета, учень 8-го класу Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської області Капран Євгеній.

Цьогоріч Оргкомітет ухвалив рішення відмовитися від урочистої церемонії нагородження переможців, яка щорічно відбувалася в місті Києві біля погруддя Іванові Франку, у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Дипломи і призи переможці отримають поштою.

Нагадаємо, всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» було організовано Міжнародним фондом Івана Франка, Міністерством освіти і науки України, громадською організацією «Львівське товариство» у місті Києві та Львівським національним університетом ім. Івана Франка. Це щорічний конкурс, який має на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення творів у різних жанрах.

Вл. інф.

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