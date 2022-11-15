Розпочався Всеукраїнський учнівський конкурс «Стежками Каменяра»

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З 15 листопада Міжнародний фонд Івана Франка розпочав прийом робіт на VI щорічний Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра», який триватиме до 15 грудня 2022 року.

Відповідно до Положення про конкурс, переможців і дипломантів визначатимуть у трьох номінаціях: «Проза», «Поезія» та «Краща ілюстрація до творів Івана Франка», за трьома віковими категоріями: 6-9 років, 10-13 років і 14-16 років відповідно.

Обов’язковою вимогою для участі у конкурсі є заповнення електронної форми (https://forms.gle/i33GPcyXXBJLFFW47).Вона доступна лише з електронної адреси Gmail і заповнити її з однієї електронної адреси можна лише один раз.

Організатори конкурсу звертають увагу на вимоги до робіт у номінаціях «Проза» і «Поезія»: обсяг роботи має бути не більше ніж 5 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Крім того, конкурсні роботи у цих номінаціях виконуються на довільну тему і повинні відповідати таким вимогам: академічна доброчесність, художньо-мистецька цінність, патріотизм, соціальна значущість.

Роботи у номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» виконуються у вигляді зображення, яке супроводжує і доповнює тексти до творів Івана Франка (малюнки, гравюри, графіка), на 1 сторінці формату не більшого за А2 і, крім заповненої електронної форми, оригінал малюнку обов’язково надсилається на поштову адресу Міжнародного фонду Івана Франка (01054, м. Київ, вул. Володимирська, 48 а, оф. 15), з позначкою «На конкурс «Стежками Каменяра».

Переможців оголосять наприкінці квітня, а нагородження відбудеться 28 травня 2023 року у м. Києві.

Нагадаємо, що конкурс проводить Міжнародний фонд Івана Франка у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Львівським національним університетом імені Івана Франка та ГО «Львівське товариство» у м. Києві. Він має на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення творів у різних жанрах. За п’ять років проведення конкурсу у ньому взяли участь понад 10 000 учнів з усіх областей України та з-за кордону.

Ольга Нижник

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