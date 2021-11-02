Безпечне місто: завдяки залученню грантових коштів Трускавець покращує відеоспостереження та посилює безпеку

02.11.2021 | Filed under: Публікації

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, поданий виконавчим комітетом Трускавецької міської ради проєкт «Безпечна громада (придбання серверного обладнання для Трускавецької територіальної громади)» здобув перемогу в конкурсі, який проводить Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад за фінансової підтримки Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад.

Загальний бюджет проєкту складає 232 840,00 грн, з них: кошти гранту – 183 858,00 грн та кошти місцевого бюджету становлять 48 982,00 грн. Відтак, було придбано 2 HDD 8TB, планується придбати мережевий 256 канальний ір реєстратор. Дане обладнання (мережевий 256 канальний ІР реєстратор та 2 HDD 8TB) буде інтегроване в систему відеоспостереження, що, своєю чергою, дасть змогу об’єднати всі наявні оглядові та аналітичні камери різних виробників та покращить швидкість запису та доступу до архівних даних.

Балансоутримувачем обладнання буде виконавчий комітет Трускавецької міської ради, а відділу поліції нададуть доступ для оперативного моніторингу та опрацювання архівних даних. Придбане обладнання, в рамках проєкту, дає можливість вдосконалювати серверну частину (збільшувати дисковий масив до 24 HDD по 8ТВ) та розбудовувати систему відеонагляду до 256 камер.

Також в рамках реалізації цього проєкту Трускавецьким відділом поліції проводяться інформаційні семінари, в яких беруть участь учні шкіл Трускавецької ТГ, що сприяє інформуванню школярів про систему «Безпечна громада», а також профілактиці протиправної поведінки дітей та підлітків.

Отже, Трускавець повністю виправдовує свій статус безпечного міста, а тепер у зв’язку з покращенням системи відеомоніторингу рівень безпеки ще посилиться.

Вл. інф.

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