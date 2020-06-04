Збільшення кількості дітей – прямий наслідок розбудови міста-курорту

04.06.2020 | Filed under: Публікації

Сьогодні, 4 червня, відбулося засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Серед інших було розглянуто питання затвердження планової мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Трускавця на 2020-2021 навчальний рік. Доповідав питання заступник начальнику відділу освіти ТМР Руслан Гуняк.

Як зазначив доповідач, в 2020-2021 навчальному році у школах Трускавця навчатиметься 2 357 учнів у 84 класах. Середня наповнюваність класу – 28 дітей. Передбачено створення одного інклюзивного класу на базі СЗШ №1 та 6 груп продовженого дня (по 2 в кожній школі). В дошкільних закладах буде 41 група, в т.ч. 10 спеціальних та 2 інклюзивні. В Будинку учнівської творчості – 35 гуртків, 61 група. В ДЮСК «Спортовець» – 8 секцій, 48 груп.

В загальному у Трускавці не змінилися ні кількість класів у школах, ні кількість груп у дитячих садках, ні кількість гуртків та секцій у позашкільних закладах освіти. Проте загальна чисельність дітей зросла. Так, кількість учнів у трьох трускавецьких школах в новому навчальному році збільшиться на 46 учнів порівняно з попереднім періодом. Переповненими є СЗШ №1 та окремі дитячі садки. Потреби у нових школах немає, а от про відкриття нових дитячих садків, особливо в IV мікрорайоні, можна подумати. Одним зі шляхів вирішення проблеми є відкриття приватних дитячих садочків.

«Нове будівництво тягне за собою нові людські ресурси. Тобто, у Трускавці поселяються нові люди, переїжджають до нас цілими сім`ями, що є добрим свідченням перспектив нашого міста-курорту. Цей фактор є відповіддю всім тим, хто постійно бачить щось погане у будівництві житла у Трускавці. Треба будуватися, щоб був розвиток, щоб місто не вимирало, але треба будуватися з дотриманням всіх стандартів та правил ДБН», – прокоментував збільшення кількості дітей у школах та садочках міста міський голова Андрій Кульчинський.

Виконком окрім затвердження освітньої  мережі прийняв ряд інших рішень: про видачу дублікату свідоцтва на право власності на квартиру взамін втраченого, про надання дозволу на послуги прокату велосипедів, про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за заявою власника сіті-лайту. Ряд питань доповідала начальниця Служби у справах дітей ТМР Леся Дребот.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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