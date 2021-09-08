БПД: від витоків до бурхливої течії

08.09.2021 | Filed under: Публікації

Підводити підсумки – справа приємна і відповідальна. Бо тоді бачиш чи вдалося зреалізувати задумане, окреслюєш нові напрямки, робиш висновки з невдач, оцінюєш зроблене, коригуєш плани. І коли все пішло за планом або й краще, коли ефект перевершив очікування, тоді розумієш, що проєкт вдався, і ти не помилився.

Так воно діє в бізнесі, так воно працює у сімейному житті, і ці засади можна застосувати до будь-чого, що колись стартувало. Не винятком є і проєкт бюро правової допомоги, які на Львівщині, а конкретно на території діяльності Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Стрий, Сколе, Дрогобич, Борислав, Трускавець, Новий Розділ, Миколаїв, Жидачів) діють вже п’ять років, тобто з 2016-го. І як показав час, результати роботи вражають, ефект є, і свідченням цьому – вдячні відгуки клієнтів. Хтось суди в фінансових аферистів виграв, хтось зумів піднятися на ноги, а хтось просто знайшов добрих друзів-порадників, котрі в бюро правової допомоги надали вчасну психологічну допомогу, напоїли теплим чаєм, повернули віру в життя та добрих людей у цьому світі.

Круглий стіл «Плануємо, діємо, реалізуємо: успіхи бюро правової допомоги за 5 років» відбувся 7 вересня у мальовничому містечку Сколе. Перед його засіданням журналісти взяли участь у тренінгу в рамках діяльності Правової школи журналістики, котрий провели спеціалісти Сколівського та Новороздільського бюро Наталія Рудюк та Олена Городицька. А безпосередньо на круглому столі директорка Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Марія Николаїшин, заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області Віри Іськович, представники партнерських організацій, старости сіл, журналісти та представники БПД на місцях поспілкувалися на актуальні теми.

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відіграє величезну роль у правовому захисті кожного, хто найбільше цього потребує, зокрема соціально незахищених верств населення. Характерно, що правова допомога є безкоштовною. І в спектр правових послуг входить не лише усна консультація, але й підтримка в судах, допомога дітям та підліткам у реалізації їхніх прав, співпраця з органами влади та правопорядку. Центр правової допомоги також задіює різні навчальні програми та проекти для населення.

Працівники місцевого центру, у тому числі й Бюро правової допомоги надають безоплатно всім громадянам первинну правову допомогу та забезпечують доступ до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах.

Первинна правова допомога включає:

– надання правової інформації, консультацій та роз’яснення з правових питань;

– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

– надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної допомоги;

– забезпечення доступу до медіації.

Вторинна правова допомога включає:

– захист від обвинувачення;

– здійснення представництва інтересів у суді;

– складання документів процесуального характеру.

Окремою темою розмови стала медіація – добровільний процес, коли сторони мають шанс почути когось крім себе. Як зазначила Віра Іськович, якщо закон вирішує справу на користь суспільства, то медіація – на користь двох людей, протилежних сторін. Домовитися найчастіше дешевше та вигідніше для обидвох сторін, ніж ворогувати, тягатися по судах і розчаровуватися в результатах тяжб. Тож БПД – це і медіатори, котрі допомагають людям вирішувати справи, не доводячи їх до суду (якщо це можливо, звісно ж).

Підводячи підсумки, на круглому столі оперували не лише цифрами, а й життєвими історіями конкретних людей, для котрих БПД стали єдиною надією. Юристи з бюро правової допомоги виправдали надію та довіру людей, допомогли їм. І хай так буде й надалі. Бо БПД потрібні людям як чи не єдина інстанція, де можна добитися справедливості, якої, на жаль, так мало в цьому світі.

Володимир Ключак, фото Юрія Федчака

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