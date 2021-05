BRAVA: «Дуже важливо зустріти саме свою людину, з якою буде затишно, надійно і душевно»

0 SHARES Share Tweet

BRAVA – експресивна співачка, що володіє потужним голосом, унікальним тембром, неординарною зовнішністю, енергетикою та неабиякою харизмою!

Вона створює пісні для себе та для інших. З музикою пов’язана ще з дитинства, володіє грою на арфі та фортепіано. Має музичну освіту та навчає вокалу усіх, хто мріє співати.

Ця співачка працює у багатьох жанрах і не боїться експериментувати. Вона володіє як естрадною, так і академічною та народною манерами співу, тим самим викликаючи захоплення серед слухачів. Співає на багатьох мовах світу…

Виконавиця має за плечима великий досвід роботи та безліч перемог на престижних міжнародних конкурсах по усьому світу. Тепер вона постійний гість та член журі численних конкурсів та фестивалів як в Україні, так і поза її межами!

Організатор, представник Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів, член журі. Генеральний директор Продюсерського центру «Brava Production». Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та Голова правління ГО «Імперія мистецтв». Голова ЛОВ Української Асоціації Індустрії Моди (UKRAINIAN FASHION ASSOCIATION). Голова представництва та партнер Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Журналіст. Сценарист та редактор телевізійних проектів «Лабух-Шоу», «СлонНАвуХО» на телеканалі «ZIK». Член журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів: «Балтійська феєрія» (м. Санкт-Петербург), «Морська симфонія», (м. Албена, Болгарія), «Золотий Олімп» (м. Херсон), «Королівство мистецтв» (м. Львів), «Міс Перлина» (м. Львів), «Досягнути мети», «Гран Прі Карпат» (м. Берегово), «Я зірка!» (м. Кривий Ріг), «Долина надії» (м. Чернівці), «Сузір’я зірок» (м. Ужгород), «Яскрава країна» (м. Трускавець), «Music start» (м. Львів), «Діамант Карпат» (м. Яремче), «Empire of arts» (м.Трускавець), «Різдвяні вогні» (Угорщина), «Міс Весна» (м.Трускавець), «Empire of talents» (м. Мукачево), «Міні-Міс Галичина» (м. Львів), «Міні Міс Трускавка» (м.Трускавець), «Балатон-Мистецтво-Молодість» (Угорщина) та ін.

Сценарист. Створює вокальні, музичні та поетичні твори, має декілька авторських пісень. Викладач вокалу.

У червні 2015 року Brava презентувала дебютний відеокліп під назвою «Втікаю!..». А 16 квітня цього року вона презентувала авторську пісню під назвою «До фіналу далеко…». «Цей трек – початок мого нового етапу творчості. Кожна моя пісня – це особливий стан душі, особлива історія, яку хочеться донести слухачу», – розповідає співачка. Цього літа відбудеться зйомка відеокліпу на пісню «До фіналу далеко», де Brava постане у незвичному образі.

Про це та інше – у ексклюзивному інтерв’ю зі співачкою.

– Коли ти почала захоплюватися музикою та співом загалом?

– Мама каже, що з першого крику. Лікарі ще тоді сказали, що буду співачкою! Оскільки мама у мене теж музикант, я з ранніх років була вихована в оточенні пісень. Показуючи хороші музичні дані, було прийнято рішення віддати мене в спеціальну музичну школу для обдарованих дітей. На той час у мене не виникало бажання пов’язати своє життя зі співом, хоча співала я завжди і всюди, але була любов до скрипки. На жаль, місць на цю спеціальність було вкрай мало, тому школу я закінчила по класу арфи і фортепіано. І, зовсім випадково, під час привітання піснею друзів нашої родини з Днем Народження, вони переконали мене, що потрібно розвивати саме вокальний талант. І в той момент ця ідея мені навіть дуже сподобалася… Професійно вокалом я почала займатися тільки з 16 років, що є досить пізнім віком для цього. Але, моя любов до пісні і прагнення досягти в цій сфері успіхів зіграли важливу роль…

– Чому для себе ти обрала саме псевдонім Brava?

– Усе дуже просто. Моє повне ім’я – Борислава, псевдонім складається з літер мого імені. Також відомо, що вигуками «brava» та аплодисментами супроводжують успішні виступи співачок 🙂

– Окрім співів, чим ще займаєшся?

– Насправді, багато чим. Вже декілька років я керую Громадською організацією «Імперія мистецтв» та продюсерським центром «Brava Production». За останніх 7 років було реалізовано безліч творчих проектів, проведено низку мистецьких та благодійних заходів, концертів, фестивалів. Окрім цього, я працювала редактором та сценаристом на місцевих телеканалах, журналістом в газеті, радіоведучою, тому і зараз продовжую цим періодично займатися. Пишу статті для журналів, сценарії тощо. Також, викладаю вокал, співпрацюю з Міжнародними конкурсами і фестивалями в якості члена журі та представника в Україні. За час роботи з “CinemaHall” та «Kinolife Distribution» було організовано та проведено безліч кінопоказів, фестивалів, відкрито автокінотеатри по Україні. Зовсім скоро я переїжджаю у Київ, тож тут розпочнеться моя нова історія.

Також, пишу пісні для себе та для інших виконавців…

– Скільки пісень було тобою написано і в якому стилі?

– Лише нещодавно я підрахувала кількість пісень і їх більше 160. Це пісні різних жанрів та різними мовами: ліричні, жартівливі, дитячі, патріотичні, танцювальні… Особливо продуктивним для мене став минулий рік, коли пісні я писала на одному диханні! Радію, що виконують їх як відомі артисти, так і починаючи виконавці. Адже кожна пісня – це стан душі, який хочеться донести до слухача…

Часто пишу пісні у співавторстві з іншими композиторами або ж самими виконавцями. Пісні, написані мною для Андріани, звучать на провідних радіостанціях та телеканалах країни, їх знають люди і це – найкраща нагорода для мене. Згодом, мої пісні можна буде почути у репертуарі інших відомих співаків, а також, звісно, у моєму виконанні!

– Ти досить багатогранна особистість і я знаю, що окрім кар’єри співачки ти проявила себе успішним організатором конкурсів і фестивалів. Розкажи про це детальніше.

– Створити красивий і якісний фестиваль стало моєю мрією …

Я була учасницею багатьох конкурсів і фестивалів як в Україні, так і за її межами. Були конкурси прості, були дуже серйозні. Було більше 40 перемог, були і поразки. І з кожним фестивалем виникали думки не тільки досягти перемоги і стати кращою, але і потроху зароджувалася ідея створити щось своє. На одному з найулюбленіших моїх фестивалів «Кришталеві грона» я пообіцяла його директору Андрію Грізі, що зроблю фестиваль, який буде гідним свого статусу. Саме Андрій Андрійович для мене був прикладом для наслідування на той час, на його фестиваль я їжджу і до сьогодні, тільки вже в якості гості.

І таких людей я зустрічала немало, саме вони мене надихали на втілення мрії в реальність.

Власних конкурсів у мене два, я їх дуже люблю і для мене вони творчі діти. Перший фестиваль я провела в Трускавці, в 2015 році, і назвала його так, як і свою громадську організацію – «Empire of arts». Було дуже складно, оскільки до того часу я співпрацювала з різними фестивалями як арт-директор і член журі. По суті, було складно без досвіду, але було велике бажання і стимул. Трускавець вибирала на той час не тому, що це курортне місто і він недалеко від Львова. Все було набагато банальніше – тут жила моя любов і моє серце було в цьому місті. Навіть місяць і дату вибирала не просто так, а спираючись на особливе число, пов’язане з цією людиною. І я ні краплі не шкодую про свій вибір, адже саме завдяки цьому щороку під час фестивалю Трускавець відвідує близько 1000 гостей не лише з усієї України, а й з усього світу! Тому, іноді дуже важливо чути не тільки поклик розуму, але і своє серце.

Другим моїм фестивалем став «Empire of talents», який я провела в 2017 році в Мукачево. Я зібрала відмінний склад журі, у нас було багато учасників, підтримка від місцевої влади та мера міста, тільки не вистачало катастрофічно часу і коштів. Але, незважаючи на все, фестиваль був масштабним і запам’ятався надовго!

Обидва фестивалі багатожанрові, участь можуть брати всі бажаючі з 3-х років і до 93-х, пройшовши попередній відбірковий тур! Конкурс поділяється на вікові категорії, жанри і номінації. Фестивалі тривають не менше 3-х днів. За цей час, крім конкурсу, учасники відвідують майстер-класи, концерти, екскурсії, вечори знайомств, дискотеки, флеш-моби… Програма цікава і насичена, тому запам’ятовується надовго.

Щороку склад журі може незначно змінюватися, але кістяк залишається колишнім. Серед нашого журі завжди є представники з різних країн, які є професіоналами у своїй сфері діяльності. Наприклад, в минулі роки в журі були Амадор Лопес і Олег Серафин (гурт «Rumberos»), Rulada, Zinaida Vari (Угорщина), Alfonso Oliver (Італія), Aaron Fust (США), Blaise Malaba (Конго), Тимофій Нагорний, Юрій Фальоса, Наталія Бучинська, Тарас Шіт, Віталій Загоруйко, Олег Лисій, Заріна Семенюк, Ігор Білик, Артур Цуканов та безліч інших. Я вдячна цим людям за їхню витримку, професіоналізм і об’єктивність!

Також вдячна місцевій владі, партнерам, які підтримують ці фестивалі своїми призами та інформаційною підтримкою, а вона дуже потужна!

Переможець фестивалю отримує відеокліп, авторську пісню, фотосесію і сувеніри від партнерів та організаторів. Серед призів і подарунків у нас фотосесії, подарункові сертифікати, іграшки, плеєри, біжутерія, сумочки, аксесуари, канцтовари та інші сюрпризи від партнерів. Само собою, кубки, медалі, дипломи. Адже завжди приємно бачити задоволених дітей на сцені! Тому щороку підготовка до конкурсу починається мінімум за 5 місяців до його початку з пошуку спонсорів і підбору журі.

Цього року працюю над ще одним проектом, про який найближчим часом буде інформація на нашому сайті і в соцмережах.

– Досить серйозні та цікаві проекти. Чи залишається час на сольну кар’єру?

– Сольну кар’єру я як співачка BRAVA не припинила і почала новий період творчості для себе. Нещодавно була презентована нова моя авторська пісня «До фіналу далеко», ще 4 треки на етапі завершення. Також, впродовж 2х років співпрацюю з нашими виконавцями під час їх гастрольних турів. Це відмінна можливість не втрачати себе, залишатися завжди у формі, дарувати радість глядачеві і отримувати задоволення від того, чим займаєшся! Для мене музика – джерело натхнення, який зцілює душу і мотивує кожен день ставати краще! Весною знімаю відеокліп на нову пісню. Мій новий образ здивує і, думаю, порадує моїх шанувальників. Новий імідж BRAVA – це однозначно буде яскраво, незвично і точно по-новому!

– Чи з таким темпом життя залишається час на особисте життя? Чи є той, хто надихає творити?

– Насправді, зараз весь свій час присвячую творчості і не ставлю за мету шукати того єдиного та неповторного. Проте, вже більше року є та людина, яка мене надихає і до якої в мене особливе тепле та ніжне ставлення. Ми живемо у різних містах, проте у нас багато спільних інтересів і ми на одній хвилі. Загалом ми люди творчі, для нас дуже важливо перебувати у стані закоханості…

– Який твій ідеальний принц?

– Насправді, коли жінка малює картину того ідеального принца, який прискаче за нею на коні, то найчастіше до того моменту дострибує лише кінь. Так і принців, які до старості вибирають прискіпливо своїх принцес, охоче цілують тільки коні… Хоча думки матеріалізуються, і ми притягуємо собі подібних.

Дуже важливо зустріти саме свою людину, з якою буде затишно, надійно і душевно. І якщо це відчуття взаємне, то ви обов’язково будете разом!

– Які твої найближчі плани?

– Запам’ятала такий вислів: «Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани ». Намагаюся менше говорити і більше робити. Але, само собою, буду творити, писати пісні, записувати треки, знімати кліпи і втілювати свої мрії в реальність!

– Що б ти хотіла побажати молодим виконавцям?

– Слухайте чого хоче ваше серце, навчіться чути свій внутрішній голос.

Найголовніше – вірте в себе і свою мрію! Саме віра і завзятість допомагають досягти багато чого! Не звертайте уваги на перешкоди і невдачі. Працюйте над собою, удосконалюйтеся, вчіться і впевнено йдіть вперед! Адже в цьому секрет успіху!

Спілкувалася Леся Трускавецька

