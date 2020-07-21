BROCAR – авто з США та Канади вигідно та надійно!

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Справжня економія – це коли купуючи машину ти на зекономлені кошти можеш купити ще одну. Не віриш що таке можливо? Але це факт – такий випадок мав місце у Трускавці, коли для клієнта було зекономлено 6 тисяч доларів (а це вартість Ford Fiesta 2014 року).

Про переваги купівлі американських автомобілів від компанії «Brocar» – у нашому інтерв’ю з її менеджерами в офісі компанії (м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35/1, будівля біля автостанції та «чорного» АТБ).

Примітка – у відповідях залишаємо автосленг, який добре зрозумілий автолюбителям (типу термінів «пробіг», «автомат», «утопленик», «дилери», «ТО», «ТЗ», «під ключ» та ін.).

– Скільки часу представництво компанії «Brocar» діє у нашому регіоні?

– З 2018 року. Тоді співзасновниками компанії з суттєвою економією було куплено два автомобілі. Друзі, побачивши економію та вигідність такої покупки, теж захотіли придбати для себе автомобілі. Почали розбиратися в питанні, шукати через кого ще можна взяти, порівнювати ціни. І в результаті зрозуміли, що по факту при купівлі авто йдуть величезні, просто неадекватні накрутки, які вимірюються 2-3 тисячами доларів. Тоді було прийнято рішення розпочинати власну доставку автомобілів. Так, щоб це для клієнта було безпечно, надійно, вигідно. Бо роблять це реальні люди (є реальний офіс у Трускавці), з якими можна проконсультуватися, котрі порадять і допоможуть обрати варіант авто, яке найбільше відповідає потребам та можливостям клієнта.

Материнська компанія «Brocar» з США є однією з найкрупніших логістичних компаній світу. З 2017 року в країни СНД було завезено більше 20 000 автомобілів. Компанія має власні криті склади в США, всі автомобілі застраховані.

І так почався процес – спочатку автомобілі купили одні друзі, потім інші, зрештою постало питання – а чому інші люди, незнайомі, не знають про такі можливості? Тобто, чому б не допомогти і цим людям? І було прийнято рішення створити офіс, щоб можна було прийти, поспілкуватися наживо, а не онлайн. Тобто, це не якийсь віртуальний «Василь» з Інтернету, який прижене чи не прижене авто. Адже на кону стоять великі суми грошей, які клієнт довіряє.

Для нас довіра клієнта, надійність та безпека – це пріоритет! Так було з самого початку, так є і зараз. Тому й відкрили наше представництво у Трускавці.

– Чи багато машин з США купують в Україні?

– Останні два роки українці досить активно купували автомобілі США, проте на Західній Україні ситуація була трохи іншою. Якось традиційно тут було більше любителів «європейок». Розгойдування та справжній прорив сталися буквально в останні півтора-два місяці. Як показує Google Trends, інтерес до американських машин саме в Західній Україні за цей період виріс на 100%.

– З чим це пов’язано?

– Напевно з коронакризою і з тим, що люди нарешті почали ретельніше рахувати свої гроші, не купувати сумнівні застарілі авто на вторинному ринку України зі скрученими пробігами та відсутньою історією. Бо який сенс у цьому, якщо можна за ці самі кошти або й дешевше купити собі машину 2016 року випуску з пробігом до 100 тисяч км з автоматом та крутою комплектацією. Вигода – очевидна.

– З якими питаннями найчастіше звертаються Ваші клієнти?

– Як було сказано, в нас на Західній Україні американських машин раніше купували менше через певну заангажованість, певні стереотипи та відсутність розуміння законодавства США. Ми їх намагаємося ламати і показувати людям правду.

Ось, наприклад, найчастіше питання, з яким звертаються клієнти – чи не буде це «утопленик»? На це є чітка відповідь – ні! США – це правова держава, де закони працюють і всі зобов’язані чітко дотримуватися їх. Особливо великі страхові компанії, які у випадку порушень мають що втрачати. Це не малі дилери, це компанії з мільярдами капіталів та оборотів, тож скручувати пробіг, чи підробляти дані про авто для таких монстрів – це маразм, дорожче буде коштувати, ніж та додаткова сотня доларів, зароблена на продажі авто. Тому міфи про «утоплеників» – це всього-на-всього міфи, які ми спростовуємо. Простіше кажучи – «утопленика» клієнт може купити тільки тоді, коли він цього хоче.

В США все, що відбувається з автомобілем протягом його історії, фіксується і відображається. Справді, є люди які купили непотріб, зекономивши 100 гривень на покупці історії авто від CarFax. Є недобросовісні дилери (це не стосується страхових компаній), які видають розтрощені авто за цілі, навісивши бампер та інші елементи. Але спроба обманути не означає, що ви маєте бути обманутими, особливо коли ціна питання всього 100 гривень! І ти бачиш стовідсотковий портрет автомобіля, який ти маєш намір придбати. Бачиш перед покупкою. Тому купити «кота в мішку» чи «утопленика» можна тільки при власному бажанні.

Інше питання, з яким звертаються клієнти – щодо процесу доставки. Тобто, чи точно приїде автомобіль такий, як на фотографії, чи може приїхати інший? Останнє – абсолютно виключений варіант. По-перше, ми купуємо автомобілі тільки в страхових компаніях, які за опис і дані несуть повну відповідальність. Тобто, який автомобіль є, такий він і продається – він не може бути видозмінений, розкомплектований, чи не дай Боже замінений. Бо на нього є вся документація. А по-друге, вже через кілька днів після оплати на автомобільному аукціоні машина потрапляє на критий склад в США, звідки клієнт отримує перший фотозвіт – приблизно 50 фотографій з усіх ракурсів. Якби виникли якісь зауваження, то автомобіль можна було б повернути, але за всю історію нашої діяльності такої потреби ніколи не виникало. Наступний фотозвіт клієнт отримує, коли авто прибуває в порт Клайпеда. Клієнт може порівняти – чи нічого не помінялося.

Наступне – всі автомобілі застраховані від пошкоджень чи втрати в дорозі. Тож ті, хто переживає, що контейнер випаде в океан і потоне, чи що весь корабель потоне, можуть не переживати. У такому страховому випадку повертається повністю вся грошова сума, оплачена за автомобіль. Вся. 100%.

Не у всіх компаніях є така додаткова послуга як страхування від додаткових втрат. Так, за 1% вартості автомобіля можна його застрахувати від часткової втрати. Чи хтось дряпнув машину, чи на неї десь щось звалилося, і фотографії перед відправкою та після не збігаються, різняться (наприклад, розбите лобове скло, вм’ятина тощо), то кожна додаткова втрата, яка оцінюється вище 100 доларів, буде компенсована клієнту.

– Чи є випадки, коли клієнт в процесі купівлі авто відмовляється майже перед покупкою?

– Так. Підбираєш клієнту авто, рахуєш, пояснюєш все, але він на фініші вирішує відмовитись. Ми вирішили вияснити причини таких зривів і були дуже здивовані, коли дізнались, що 60% людей не купили авто, бо не повірили у те, що ціна може бути настільки низькою. Ось такий парадокс.

– А який власне алгоритм покупки автомобіля для клієнта компанією «Brocar»? Тобто, клієнт звертається до Вас, і які подальші дії?

– Перший етап – це перший контакт з клієнтом. Його можна здійснити телефоном, усно продиктувавши вимоги до автомобіля по бюджету. Можна через заявку на сайті – зручна коротка форма, де досить швидко можна вказати необхідні дані – бажана марка, обмеження бюджету, роки випуску, пробіги тощо. Або прийти безпосередньо в офіс.

Через певний час потенційний клієнт отримує кілька найкращих варіантів, які ми перевірили та можемо рекомендувати до покупки. А вже перед самою грою, щоб знати детально всі-всі нюанси (точно підтверджений пробіг, кількість проходжень техоглядів та інше), ми вже купуємо детальний звіт CarFax і бачимо це на 100%. Тобто, ми ніколи не граємо автомобіль, поки не отримуємо про нього повну легальну інформацію.

Клієнту ми даємо лоти для гри в його бюджеті та згідно з його побажаннями. І він зупиняється на чомусь – наприклад, бере Volkswagen Jetta такого-то року, і йому підходять якісь дрібні ушкодження (наприклад, дверцята чи задній бампер під заміну). Ми знаємо точну дату, коли цей автомобіль розігрується, клієнт підписує з нами договір, і вносить завдаток в розмірі 550 доларів.

– Для чого завдаток?

– Якщо ми автомобіль виграємо і не заберемо його (клієнт пропав, передумав, перехотів, щось сталося), то штраф аукціону нам доведеться платити власними коштами. Тобто, за те, що ми фактично автомобіль знову повертаємо на аукціон, а його хтось міг реально забрати. Тому ми беремо цей завдаток.

Цей завдаток повертається – є гарантія повернення цього завдатку, якщо ми «зіграли» кілька автомобілів, нічого не вийшло, або в клієнта змінились життєві обставини. Тоді завдаток повертається в повному обсязі. Це гарантується договором.

– І тоді треба чекати дати аукціону?

– Ми не дивимося автомобілі, які будуть гратися через рік, ми дивимося ближчі терміни. Отже, ми обрали авто, клієнт заключив з нами договір, зробив страховий внесок, після чого ми граємо автомобіль. Наша максимальна ставка зіграла, ми взяли його впритик чи дешевше – і автомобіль наш.

Після цього клієнт отримує інвойс (рахунок-фактуру), який він оплачує аукціону напряму від свого імені. Це дуже важливо, бо клієнт бачить, що нема і не може бути ніякого обману. Він через Приватбанк, Ощадбанк чи інший банк переказує кошти напряму від свого імені.

Потім клієнт півтора-два місяці очікує на прибуття автомобіля в порт Клайпеди. Дорога складається з доставки з майданчика аукціону до нашого складу в США. Там машину фотографують і клієнт отримує перший фотозвіт. Після цього авто консолідують в контейнер, відправляють в порт і контейнер починає шлях океаном, морем до порту Клайпеда (Литва).

З моменту покупки автомобіля і до моменту доставки авто до Клайпеди клієнт нічого більше не оплачує. В цьому і є поетапність платежів. Після прибуття автомобіля до Клайпеди клієнт оплачує вартість доставки, яка складається з вартості доставки по суші (територія США) і морем. Клієнт цю цифру знає наперед.

Потім автомобіль автовозом доставляється на митницю в Україну, де оплачується послуга розмитнення. Після цього авто доставляється до дверей клієнта. Всі ці ціни (цифри), які необхідно буде оплатити, клієнт знає заздалегідь. Вони фіксовані, для клієнта не буде жодних сюрпризів.

Клієнт отримує автомобіль і тоді вже за бажанням або сам займається ремонтом, сертифікацією і постановкою на перший облік, або може скористатися нашими послугами, якщо хоче зекономити час. В нас клієнти роблять це 50 на 50 – половина самі займаються цими питаннями, половина доручають ці роботи нашій компанії «Brocar».

Від моменту покупки автомобіля на аукціоні в США та оплати наступного дня до доставки машини клієнтові проходить в середньому не більше двох місяців часу.

– За історію діяльності компанії «Brocar» у Трускавці який випадок найсуттєвішої економії можете назвати?

– Влітку минулого року ми брали Ford C-Max Energy Premium SEL чистого 2016 року випуску та 42 тис. миль пробігу. При тодішніх цінах ми розраховували на максимальну ставку 5 700, і ще на моменті покупки зекономили півтори тисячі доларів. Тобто, купили ми цю машину для клієнта за 4 100. Авто мало дуже несуттєві пошкодження, тобто тільки якісь навісні елементи, без жодних пошкоджень кузова, під заміну були лише задні дверцята і рихтовка бамперів. І в результаті ми зекономили клієнту в порівнянні з ринком України 6 тисяч доларів. Тобто, на ці кошти як «на здачу» можна було ще б купити Ford Fiesta. Відсоток економії дуже суттєвий.

Слава Богу, наші люди почали рахувати свої важко зароблені гроші і почали обирати новіші, якісніші, більш укомплектовані автомобілі з незначними пошкодженнями. Звичайно, є втрата часу, але коли мова йде про економію в 2-3-5 тисяч доларів, то це дуже важливо для клієнта.

Що стосується компанії «Brocar», то клієнти з нашого регіону і взагалі всі наші клієнти мають можливість купувати автомобілі зі США надійно та безпечно, оскільки є реальне представництво, є робота по договору. Ми для клієнта перед покупкою відкриваємо абсолютно всі складові ціни, він знає від А до Я всі пункти з чого складається загальна вартість автомобіля. Більше того – він знає скільки оплачуватиме на кожному з етапів. Буває таке, що заробітчанин купує авто, ще не маючи на руках повної суми – оплачує покупку, їде на роботу на 2 місяці, заробляє на доставку машини, і повертаючись, має кошти і автомобіль.

– Вашими клієнтами є тільки люди з Західної України?

– Звісно, ні. Ми просто фізично знаходимося тут, але працюємо з клієнтами з усіх регіонів України. Серед наших покупців, яким ми допомогли підібрати та придбати хороший варіант автомобіля, є люди з Києва та Дніпра, Одеси і Харкова, Запоріжжя, багатьох інших українських міст.

– Які моделі машин люди купують найчастіше?

– Активно продаються Ford Focus, Ford Fusion, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat. Чоловіки часто купують своїм дружинам Ford Fiesta. Купують Chevrolet. В останній час дуже великою популярністю користуються дешеві кросовери з США, такі як Honda C-RV, Nissan Rogie і подібні до них. Активним сегментом є преміум автомобілі Audi Q5, Q7, Audi A6, A4, BMW X3, X5, X6, Lexus GX, Acura MDX та інші.

– Якщо інформація, яку Ви озвучили, зацікавить Ваших потенційних клієнтів і вони вирішать звернутися в компанію «Brocar», то куди їм слід звертатися?

– Наша адреса – Львівська область, місто Трускавець, вулиця Дрогобицька, 35/1 (біля автостанції та супермаркету «АТБ»). Телефон – 095 477 74 94. Наша сторінка в соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/brocar.pro/

Більше інформації про компанію «Brocar», прозорий калькулятор доставки та розмитнення авто з США та детальніше про всі наші пропозиції – на офіційному сайті www.brocar.pro

Спілкувався Володимир Ключак

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