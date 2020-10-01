Автоцивілка потребує нової законодавчої бази

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У січні 2005 р. набув чинності закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Він визначив правила, за якими автоцивілка працює і зараз. Згідно з вимогами закону, кожен автовласник зобов’язаний мати поліс ОСЦПВ.

Укладати договори ОСЦПВ в Україні мають право лише ті страхові компанії, що входять до Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Зараз налічується 48 таких компаній.

Потреба в автоцивілці

Про автоцивілку або обов’язковий поліс автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) знають усі автовласники.

На дорогах України щорічно стається понад 200 тис. ДТП, в яких травмуються понад 30 тис.та гинуть майже 3,5 тис. людей. У кожному випадку ДТП винуватець має компенсувати постраждалому шкоду, яку він спричинив майну (автівці, багажу), життю або здоров’ю постраждалих. Звичайно, не кожен винуватець ДТП може це зробити з власної кишені – водії із стажем ще пам’ятають ті часи, коли в таких випадках винні в аварії були змушені продавати житло чи влазити в борги.

ОСЦПВ покликане вирішити таку проблему. Закон покладає відшкодування збитків постраждалим на страхові компанії, з якими винуватець ДТП уклав договір страхування відповідальності власника транспортного засобу. Поліс ОСЦПВ захищає інтереси всіх учасників дорожнього руху – водіїв та пасажирів, пішоходів, велосипедистів тощо.

ОСЦПВ стає в нагоді навіть у таких випадках, коли, скажімо, вантажівка в’їхала у вітрину кафе чи ресторану, торговельного центру, придорожнього будинку. Покриття збитків у такому випадку також бере на себе страхова компанія винуватця.

За даними МТСБУ, в першому півріччі 2020 р. було укладено понад 4 млн. договорів ОСЦПВ. Сума страхових платежів сягнула 2,9 млрд. грн. За цей період страховиками було врегульовано понад 67,8 тис. вимог постраждалих в ДТП, а сума виплат за ними склала майже 1,3 млрд. грн.

ОСЦПВ, каско чи «Зелена картка»?

Інколи автовласники не бачать різниці між цими двома видами автострахування: ОСЦПВ та каско.

«Автоцивілка покриває відповідальність перед третіми особами, якщо ви спричинили ДТП, а за допомогою каско автовласник може убезпечити від ризиків власну машину, незалежно від того, хто є винуватцем аварії та взагалі ДТП без іншого учасника», – пояснює В`ячеслав Черняховський,генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес». Також поліс каско (в залежності від умов договору) може покривати такі ризики, як викрадення транспортного засобу чи пошкодження в результаті стихійного лиха або навіть падіння бурульок.

Ще одна з принципових відмінностей полягає в тому, що поліс ОСЦПВ є обов’язковим для автовласника, а страхування каско є добровільним.

Розмір страхового платежу за автоцивілкою визначається законодавчими та нормативними документами, а за каско – умовами договору зі страховою компанією.

В Україні є поліси ОСЦПВ, які діють винятково на території країни. Якщо ж українські автовласники планують виїхати за її межі, вони мають укласти договір міжнародного страхування «Зелена картка». Зараз наявність таких договорів перевіряється в автоматичному режимі у кожного, хто прямує на автівці за кордон.

Чому не варто економити

Попри те, що обов’язкова наявність полісу автоцивілки передбачена законом, трапляються водії, які нехтують його вимогами і свідомо ухиляються від укладання договору ОСЦПВ. Є й такі, хто просто забуває укласти чи переукласти договір і може не згадувати про нього аж до зустрічі з поліцією.

Тим більше, що поліція поки не має права зупиняти транспортний засіб лише, щоб перевірити саме наявність автоцивілки. Але обов’язково робить це при оформленні ДТП чи у випадку порушення правил дорожнього руху. І отут автовласник одразу відчує, що має проблеми.

В`ячеслав Черняховський нагадав, що про автоцивілку варто подумати ще до реєстрації машини. І укласти договір необхідно не пізніше, ніж за 10 днів після її придбання. Після цього відсутність ОСЦПВ дає правоохоронцям підставу виписати штраф. Сьогодні його розмір складає 425 грн.

Втім це не найбільша проблема, яка може спіткати автовласника, що не має чинного полісу ОСЦПВ. Якщо під час ДТП з’ясується, що його винуватець «зекономив» на обов’язковій страховці чи має поліс із простроченим терміном дії, йому окрім штрафу доведеться ще й власним коштом компенсувати завдані збитки. А вони можуть сягати досить значних сум: середній розмір виплати, за даними першого півріччя 2020 р., становить майже 19 тис. грн., а в багатьох випадків перевищує навіть 100 тис. грн.

Сьогодні в Україні розглядається питання запровадження автоматичного контролю за наявністю у водіїв ОСЦПВ. У такому разі поліції навіть не доведеться зупиняти їх для оформлення штрафних санкцій. Автоматична процедура перевірки змусить усіх автовласників поважати закон.

Електронні поліси набувають популярності

Укласти договір ОСЦПВ зараз можна як у звичному паперовому вигляді, так і в електронному.

Для укладання електронного договору достатньо увійти на офіційний сайт страховика ОСЦПВ, самостійно внести дані щодо транспортного засобу страхувальника, місця його реєстрації, водійського стажу, наявності чи відсутності страхових випадків тощо та в автоматичному режимі прорахувати вартість автоцивілки.

Обидва формати полісу мають однакову юридичну силу, але якщо водієві спокійніше мати при собі «папірець», візуальну форму електронного полісу, яка надходить після укладання договору на електронну пошту страхувальника, її можна роздрукувати.

Поліція ж зараз здебільшого перевіряє наявність та чинність полісу з планшетів, шляхом запиту до бази даних МТСБУ.

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко розповів про те, що під час карантину особливого значення набули саме електронні сервіси, які працюють в ОСЦПВ: «Ситуація, пов’язана з пандемією та її наслідками, мотивувала нас ще більше сфокусуватись на подальшому впровадженні діджитальних інновацій». Також він нагадав, що водії можуть скористатись не лише електронним полісом, але й електронним європротоколом – при оформленні тих ДТП, що підпадають під умови врегулювання за європротоколом.

За інформацією керівника МТСБУ, страховики ОСЦПВ за 8 міс. поточного року уклали 1,95 млн. електронних договорів. Це на 208% більше, ніж за той самий період 2019 р., кожен третій договір укладається саме в електронному вигляді.

Хто відшкодовує і в які терміни

Збитки, заподіяні життю, здоров’ю та майну потерпілих у ДТП, відшкодовує страхова компанія винуватця аварії. Якщо ж винуватцями є водії двох чи більше транспортних засобів, виплату у відповідних пропорціях зроблять компанії всіх винуватців.

В МТСБУ нагадують про необхідність невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомити страхову компанію (як винуватця, так і власну) про ДТП, подати заяву на відшкодування та всі документи, що мають додаватись до неї.

Декілька років тому в Україні запрацювала система прямого врегулювання збитків (ПВЗ). У цьому випадку потерпілий звертається до своєї страхової компанії, і вона покриває завдані йому збитки (обидва учасники ДТП повинні мати поліс страхових компаній, що беруть участь в системі добровільного прямого врегулювання).

«Перевага прямого врегулювання полягає в тому, що страхова компанія працює зі своїм клієнтом і тому зацікавлена надати йому якісний сервіс та швидко зробити виплату», – поділився В`ячеслав Черняховський. На підтвердження цього Володимир Шевченко зауважує, що середній строк врегулювання в межах ПВЗ – 43 дні, тоді як загальний – 77 днів.

Є спрощений шлях оформлення ДТП – європротокол. Щоправда, його оформлення можливе лише у випадках, коли в ДТП нема травмованих, транспортним засобам завдані невеликі пошкодження, а учасники ДТП не мають ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Згідно закону «Про ОСЦПВ», страхова компанія має розрахуватися з потерпілим впродовж 90 днів після подання заяви на виплату. Важливиймомент – строк починає відлічуватись не з дати ДТП, а з дати надання страховику заяви на відшкодування та всіх необхідних документів.

В`ячеслав Черняховський нагадав, що страхова сума (максимальний розмір виплати)за європротоколом – 50 тис. грн. У всіх інших випадках страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 260 тис. грн. на одного потерпілого, а за шкоду, завдану майну потерпілих, – 130 тис. грн. на одного потерпілого (але не більше 650 тис. грн. на одну страхову подію).

«Ми повинні прийти до того, щоб страхові суми поетапно наблизились до європейських стандартів, де вони дорівнюють мільйонам євро», – зазначає Володимир Шевченко і додає, що для цього необхідно, щоб було прийняте нове законодавство з ОСЦПВ.

Коли відшкодування сплачує МТСБУ

У певних випадах, згідно закону, відшкодовує збитки не страховик ОСЦПВ, а МТСБУ, до якого постраждалий і має звернутись із заявою:

– якщо винуватець ДТП не мав чинного полісу ОСЦПВ;

– якщо винуватець зник з місця ДТП і при цьому завдано шкоду життю або здоров’ю людей. У такому випадку Бюро зробить виплату тільки за шкоду життю і здоров’ю водія і пасажирів в постраждалому транспортному засобі або життю і здоров’ю пішоходів, але не за ремонт автівки (якщо винуватець не буде знайдений);

– винуватець належить до пільгової категорії: інваліди 1 групи, учасники бойових дій;

– ДТП спричинене автівкою, якою заволоділи внаслідок протиправних дій, наприклад, викрадення.

На фонди Бюро,до яких кожна страхова компанія сплачує відрахування,такожлягає виконання зобов’язань за страховиків-банкрутів тастрахові компанії, які припинили роботу на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку.

«Бюро є гарантом того, що кожен учасник дорожнього руху в Україні отримає відшкодування, якщо він постраждав в ДТП, – пояснює Володимир Шевченко. – Це наша важлива соціальна роль, яка сприяє підвищенню довіри до страхування».

Володимир Шевченко додає, що за перше півріччя цього року МТСБУ виплатило постраждалим понад 104 млн. грн.

Новий закон для старих автівок

За 15 років роботи ОСЦПВ довело свою корисність як спосіб захисту інтересів тих, хто постраждав в ДТП. Водночас є потреба вирішити деякі проблеми, що заважають зробити такий захист більш повним та надійним.

З однією з них стикаються власники автомобілів із значним терміном експлуатації. Таких автівок в Україні чимало, зважаючи на низький життєвий рівень населення (середній вік авто в Україні – понад 20 років).

Згідно з чинним законодавством, в разі ДТП виплата за нові запчастини для ремонту старої автівки здійснюється за вирахуванням так званого «зносу», який обчислюється за спеціальною методикою. Тобто постраждала людина отримує тільки частину суми, необхідної для ремонту автомобіля. Решту треба або вимагати від винуватця ДТП, або сплачувати з власної кишені.

Володимир Шевченко каже: «Вкрай потрібен новий закон про ОСЦПВ, який відповідатиме на виклики сучасного життя, підвищить рівень захисту інтересів постраждалих, вирішить низку застарілих болючих проблем, що хвилюють українських автовласників. Основні питання, які має розв’язати новий закон, – це поступове збільшення страхових сум до європейських стандартів, виплати в розмірі, що повністю покривають вартість відновлювального ремонту автомобіля, спрощення та пришвидшення процедури виплат за страховиків, які припинили виконання своїх зобов’язань».

Володимир Шевченко зазначає, що страховики ОСЦПВ і МТСБУ розробили текст такого законопроекту і зараз ведуть активну роботу щодо його ухвалення Верховною Радою.

Михайло Вернигора, Національний прес-клуб «Українська перспектива»

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