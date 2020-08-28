Будівництво дороги до Трускавця – на контролі обласної влади

28.08.2020 | Filed under: Новини

Цього тижня розпочато роботи з будівництва дороги до Трускавця в обхід карстових проваль. Тендер виграло підприємство «Автомагістраль-Південь», тож із підрядником, представниками Служби автомобільних доріг, керівництвом Дрогобицького держлісгоспу провів 27 серпня виїзну робочу нараду у Трускавці голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Участь в нараді взяли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та сільський голова Модрич Мирон Флюнт.

Під час зустрічі було обговорено шляхи пришвидшення робіт та вирішення поточних питань. Зокрема йшлося про перенесення ліній електропередач, водогону та кабелів зв’язку, про вилучення земель лісового фонду, про підготовку актів прийому-передачі земель Модрич та Борислава, через які пролягатиме нова дорога, до Львівської ОДА тощо.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин запевнив, що зі своєї сторони зробить всі можливі кроки, щоб будівництво дороги проходило без перепон, без зволікань та закликав Службу автомобільних доріг, Дрогобицький держлісгосп та голів Трускавця й Модрич допомагати підрядній організації «Автомагістраль-Південь» вирішувати ті чи інші поточні питання.

Отже, обласна влада не лише декларує сприяння у будівництві нової дороги до Трускавця вартістю бл. 250 млн. грн., але й реально допомагає у пришвидшенні робіт. Свідченням цьому є як візит голови ЛОР Олександра Ганущина до Трускавця, так і робоча нарада з цього ж питання у Львівській ОДА, яка відбудеться сьогодні, 28 серпня.

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