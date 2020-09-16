Члени Трускавецького осередку СКТ «Устріки» вшанували пам’ять 76 річниці переселення предків із земель Західної Бойківщини

16.09.2020 | Filed under: Новини

Трускавецький осередок «Суспільно-культурного товариства «Устріки» запалив Варту Пам`яті на згадку про 76-ту річницю переселення українців з теренів так званого «Закерзоння» (Західна Бойківщина). Про це в мережі Фейсбук повідомила голова осередку Наталія Томченко. Захід проходив минулої неділі, 13 вересня, в селі Луб`яне Миколаївського району, адже через карантин виїзд на такі заходи на землю предків на територію сучасної Польщі є утрудненим.

Ватра Пам`яті запалала в пам’ять про примусово виселених українців у 1944-1951 роках з території повоєнної Польщі. Виселення проходило в кілька етапів – спочатку як сумнозвісна операція «Вісла». Тоді постраждали українці Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Любачівщини та Підляшшя. А потім, в 1951 році, під час сталінського «вирівнювання кордону» між ПНР та СРСР відбувся останній етап виселення, який зачепив українців Західної Бойківщини, зокрема з містечка Устріки (Горішні та Долішні).

Присутні взяли участь у спільній молитві, мали змогу послухали історію про початок депортації українців із Закерзоння. Також учасники оглянули фотовиставку, присвячену примусовому переселенню українців з території повоєнної Польщі, світлини щодо діяльності товариства «Устріки».

Фрагмент відео з Ватри Пам`яті можна переглянути тут.

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