Мер Трускавця заробляє набагато менше, ніж голови сусідніх міст

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Періодично сайт «Джерела Трускавця» «тролить» міського голову Трускавця Андрія Кульчинського, що той буцімто багато заробляє. Ось і нещодавно, а саме 15 листопада, в статті «Трускавецький мер отримає надбавку до зарплати. Йому присвоїли новий ранг держслужбовця» неіснуюча журналістка «Ірина Романова» бідкається, що зарплата міського голови – «це доволі серйозні виплати».

Насправді ж зарплата мера Трускавця є однією з найнижчих в області, і навіть голови селищних ОТГ отримують більше. Так, згідно інфографіки сайту «Дивись», міський голова Дрогобича Тарас Кучма отримав за 2018 рік 444 940 гривень, міський голова Борислава Ігор Яворський – 356 597 гривень. Натомість Андрій Кульчинський отримав лише 327 570 гривень. Це трішки більше, ніж отримав мер Стебника Петро Старосольський – 307 923 грн.

Щоб зрозуміти наскільки мер Трускавця має меншу зарплату, ніж інші мери, досить вчитатися в наступні цифри: за 2018 рік Андрій Кульчинський отримав менше на 117 тисяч 370 грн, ніж Тарас Кучма, на 54 тисячі 012 гривень, ніж мер Стрия Роман Шрамов`ят, на 76 тисяч 657, ніж мер Червонограда Андрій Залівський.

Мер Яворова з 13-тисячним населенням Павло Бакунець отримав за 2018 рік 450 963 гривень, і навіть Володимир Москаль, мер Сколього, де населення трохи більше 6 тисяч, отримав аж 400 510 гривень. Набагато більше від Андрія Кульчинського отримують мери Пустомит, Самбора, Новояворівська, Нового Роздолу, Мостиськ, Кам`янки-Бузької, Золочева, Нового Калинова.

Але «Джерела Трускавця» це не хвилює, їм в око впав Андрій Кульчинський, бо йому буде маленька надбавка через присвоєння 5 рангу держслужбовця. Може, вони хотіли б, аби мер мав мінімальну зарплату, як в якійсь редакції? Тільки от «чорну» зарплату «в конверті» йому нема кому платити, бо Кульчинський працює для громади, а не на приватника.

За матеріалами https://dyvys.info/2019/05/07/skilky-zaroblyayut-mery-lvivshhyny-infografika/

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