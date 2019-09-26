Чотири Ангели-Герої з Трускавця

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19 листопада 2018 року, тобто майже рік тому, Трускавець став 101 українським містом, котре долучилося до акції «Мамина весна». Про це «Трускавецький вісник» писав у статті «Про Героїв нагадуватимуть фруктові дерева».

Тоді в нашому місті-курорті заклали фруктовий сад в честь Героїв АТО – і живих, і загиблих. Було висаджено два десятки яблуневих саджанців, освячено меморіальну плиту, і цей куточок курортного парку почав перетворюватися на особливе місце. В майбутньому тут постане справжній меморіал пам`яті Героїв АТО, і може нарешті опоненти чинного мера додумаються зняти банер з паркану біля «Квітки Полонини», в якому Андрієві Кульчинському закидають небажання виділити ділянку для вшанування загиблих Героїв.

Але однією висадкою фруктових дерев проект «Мамина весна» не обмежився. Що було далі, і які плани на майбутнє – про це «Трускавецькому віснику» розповідає ініціаторка ідеї вшанування загиблих Героїв-трускавчан, секретар Трускавецької міської ради Наталія Анатоліївна Пономаренко.

– У 2018 році ми з громадською організацією «Культурно-спортивне об`єднання інвалідів «Мамина весна» з Житомира (очолює Олександр Іськов) спільно з дружинами та матерями учасників бойових дій на Сході України висадили яблуневий сад. Це була моя ідея, я давно її виношувала, адже білий цвіт яблуні – це символ невинності, миру, а в нашому випадку ще й миру в Україні. Матері та дружини наших воїнів без вагань підтримали цю мою ідею, і ми висадили саджанці дерев.

В травні, коли у Трускавці проходив V Всеукраїнський фестиваль «Мамина весна», були запрошені матері всієї України, і ми досадили цей сад.

Влітку я обговорила з учасниками АТО з Трускавця ідею, щоб цей сад трансформувати у сквер пам`яті загиблих трускавчан-Героїв. Нагадаю, що ми втратили чотирьох хлопців-воїнів із Трускавця – це світлої пам`яті Сергій Шевчук, Ігор Дідач, Андрій Шіхт та Артур Гулик.

По місту в різних мікрорайонах були скульптури ангелів – як результат пленеру, організованого в 2010 році з ініціативи депутата Олега Карпина. Я звернулася до Олега Романовича з запитанням чи можемо ми перенести скульптури цих ангелів у яблуневий сад як символи загиблих хлопців. Тоді я ще не знала, що ангелів є рівно чотири. Він радо погодився, я знайшла спонсорів, котрі допомогли перевезти та встановити ангелів у яблуневому саду-скверику.

Зараз скульптури ангелів трошки в неприглядному стані, адже від моменту їхнього спорудження пройшло вже майже десять років, але ми їх відреставруємо, оновимо. Вже знайшовся майстер, готовий взятися за цю справу.

Отож, ці чотири Ангели символізуватимуть наших чотирьох загиблих Героїв-трускавчан. Для мене це дуже символічно і в плані пам`яті загиблих, і як знак надії, що Трускавець більше нікого зі своїх синів на війні вже не втратить.

Але ми не зупинилися тільки на цьому. Знайшлися небайдужі підприємці, які запропонували біля кожного ангела поставити невеличкий пам’ятник в честь конкретного загиблого Героя.

До речі, в яблуневому саду є і дерева, котрі садили власне матері загиблих. Тому ангели будуть розміщені біля цих дерев.

Спочатку ідею «Маминого саду» ми обговорювали з керівниками громадських організацій, були схвальні відгуки, не було жодних заперечень. Пізніше тісніша співпраця почалася власне з дружинами та матерями воїнів. Коли виникла ідея облагородити сад пам’ятними ангелами, то ми знайшли спільну мову і почали тісно співпрацювати з воїном-добровольцем Леонідом Федевичем (ГО «Меч Арея»). Ми разом знайшли підрядника, котрий пам’ятники виготовить по бюджетній ціні.

За парком доглядатиме Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Це не має бути якийсь заполітизований проект – я хочу, щоб цей яблуневий сад і сквер нагадували про подвиг наших хлопців незалежно від влади, яка є чи буде в майбутньому у Трускавці, яка приходить та відходить.

В бюджеті виділені кошти на реконструкцію доріжки, котра йде курортним парком попри цей сад-сквер. А в майбутньому (швидше за все вже навесні) хочемо там посадити квіти, розбити клумби, поставити лавочки. Тобто, це буде таке особливе місце, де можна буде сісти, задуматися, віддати шану загиблим Героям.

Хочемо відкрити оновлений меморіальний сквер «Мамина весна» наступного року, – резюмувала Наталія Пономаренко.

Підготував Володимир Ключак

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