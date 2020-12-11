Давайте настроюватися на позитив!

11.12.2020 | Filed under: Новини

У теперішній непростий час, коли багато людей від безвиході опускають руки та впадають в депресію, надзвичайно важливо вміти переналаштувати себе на іншу хвилю та постаратися побачити у своєму житті максимум позитиву. Зрештою, сам факт нашого життя – що ми живемо, любимо когось і люблять нас, не голодуємо, бачимо цей світ, ходимо своїми ногами, маємо друзів та родину – це теж великий дар, за який щодня потрібно дякувати Богові.

Про те, що налаштування на позитив вкрай потрібне і для дітей, і для дорослих, про те, що таке візуалізація мрії і що думки мають властивість матеріалізуватися, поговорять на «позитивному» семінарі, який пройде наступного тижня в СЗШ №1 м. Трускавця.

Семінар «Думайте тільки про хороше. Янголи чують ваші думки» проходитиме 16 грудня о 10.15 в світлиці СЗШ №1 при дотриманні всіх встановлених урядом карантинних обмежень. Проведуть його вчителі Лариса Барабаш та Світлана Василишин.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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