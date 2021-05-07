Деякі зміни у порядку надання субсидій

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16 грудня 2020 року до Постанови Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» унесені деякі зміни, які спростили порядок отримання субсидій. Про них ми й говоритимемо сьогодні з Оленою Городицькою – головним спеціалістом Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Олено, хто має право на отримання субсидії та умови її призначення?

– Відповідно до зазначеної Постанови, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, та проживають у житлових приміщеннях (будинках), мають право отримати житлову субсидію. Умовою її отримання є наявність різниці між платою за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке паливо та інше і розміром обов’язкового відсотка платежу.

– Яким чином розраховується субсидія?

– Субсидія розраховуються залежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, але, якщо кількість фактично проживаючих осіб є меншою, то на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, субсидія буде розраховуватися залежно від кількості фактично проживаючих осіб.

– Чи можна отримати субсидію, якщо є заборгованість з оплати комунальних послуг?

– Передбачено, що житлова субсидія не призначається у разі наявності простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, розмір якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) на день звернення. Проте, якщо протягом 2 місяців з дати отримання відмови в наданні субсидії особа надасть документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, житлова субсидія буде призначена з початку опалювального (неопалювального) сезону. Але, якщо зобов’язання за договором реструктуризації не виконуються, надання субсидії припиняється.

– Опишіть, будь ласка, детальніше, які зміни відбулися?

– Раніше при визначенні права на субсидію бралася до уваги опалювальна площа, а тепер – загальна площа житла. Житлова субсидія призначається, якщо загальна площа квартири не перевищує 130 кв. метрів, а індивідуальних будинків – 230 кв. метрів.

З 1 листопада 2020 року застосовується норма, відповідно до якої житлова субсидія не призначається лише у випадку, коли будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень.

Новизною є ще те, що особам, які працюють за кордоном та надали легалізовані в Україні документи набуття страхового стажу в інших країнах або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за рішенням комісії може бути призначена житлова субсидія.

– Карантин якось вплинув на призначення житлової субсидії?

– Постановою Кабінету Міністрів України «Про особливості надання житлових субсидій» заборонено на період карантину припиняти надання житлових субсидій у випадках, які прописані у Положенні про порядок призначення житлових субсидій. Водночас у цьому документі також визначені деякі обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема, у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи.

Житлова субсидія призначається особі, звільненій з роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників та яка зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна. Субсидія призначається на підставі заяви про призначення житлової субсидії та інформації центру зайнятості щодо її перебування на обліку.

Марія Бойко

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