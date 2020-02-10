Дельфінотерапія – найкращий спосіб реабілітації

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У Трускавці в дельфінарії «Оскар» офіційно стартувала програма реабілітації для воїнів АТО та ООС.

Реабілітація поранених бійців за допомогою дельфінотерапії – явище давно відоме у світі. Так, зокрема, в США дельфінотерапію вважають найефективнішим методом реабілітації, і там на неї виділяються величезні кошти з бюджету через Міністерство ветеранів. В Україні ж таку реабілітацію вдається здійснювати виключно завдяки добрій волі власників дельфінаріїв та їхньому бажанні співпрацювати з волонтерськими організаціями.

У недільний день 9 лютого в трускавецькому дельфінарії «Оскар» пройшов один з сеансів дельфінотерапії. Після перегляду вистави з дельфінами та морськими котиками воїни АТО та члени їхніх сімей довідалися багато цікавого про чудових тварин – дельфінів. Розповіли їм про цих дуже розумних та добрих істот керівник програми психологічної реабілітації воїнів ООС (АТО) за допомогою дельфінотерапії Андрій Вагапов (м. Одеса) та один з тренерів дельфінарію «Оскар». А потім воїни мали можливість пройти перший сеанс дельфінотерапії, поплававши з дельфінами та «поспілкувавшись» з ними. Складалося враження, що проблеми та болі поволі відходять, а голова та тіло «відпускають» весь непотріб, який накопичився через ПТС. Так це чи ні – зрозуміють самі АТОвці через певний час.

9 лютого поряд з воїнами зі Львова та інших міст України поплавати прийшли і трускавецькі АТОвці з громадської організації «Меч Арея». І вони, і їхні колеги з ГО «Ковчег» та інших ветеранських організацій мають можливість проходити дельфінотерапію цілком безкоштовно. Голова ГО «Меч Арея» Леонід Федевич пригадує, як кілька років тому, а саме в 2016 році, саме присутність воїнів АТО завадила деяким ділкам рейдерським способом забрати з трускавецького «Оскару» тварин до окупованого Криму. Тож є щось символічне в тому, що тоді наші хлопці відстояли трускавецьких дельфінів, а тепер єдиний в Західній Україні дельфінарій дає їм можливість пройти курс оздоровлення. І хоча традиційна медицина воліла б лікувати хворих пігулками та заштриками, але життя доводить, що часто такі буцімто «нетрадиційні» методи як молитва, арттерапія, зоотерапія чи просто добре слово дають не гірший ефект.

Автор цих рядків вдячний керівнику програми психологічної реабілітації воїнів ООС (АТО) за допомогою дельфінотерапії Андрію Вагапову та голові ГО «Меч Арея» Леоніду Федевичу за можливість побувати на виставі з дельфінами та морськими котиками. Почута після вистави інформація щодо цих ссавців теж вразила – дельфіни-самці відрізняються від дельфіних-самок майже так само, як і люди – грубшою шкірою, масивнішим носом, бистрішим розумом. Самки виношують дельфінят 12 місяців, після народження годують їх молоком. Колись дельфіни вийшли з води на сушу, як і люди, але згодом повернулися у водне середовище. Та все ж рудименти вух у них залишилися. Дельфіни бачать – науковці кажуть, що чорно-біло, але тренер «Оскару» розповідає, що вони розрізняють кольори м’ячів та інших предметів. Вони бачать Ваше серце, Вашу нервову систему і самі визначають хто добрий, хто агресивний, хто нелюд, а хто потребує лікування. Звуки, які вони видають, мають надзвичайний вплив на організми інших живих істот, а їхня люб’язність оспівана в піснях та легендах, особливо серед моряків та жителів приморських територій.

Коли мова йде про нервову систему і порушення психіки, то всім відомо, наскільки добре впливає на ці явища спілкування з дельфінами. Ультразвук, який видають дельфіни, має здатність позитивно впливати на роботу усіх систем та органів людини, у тому числі на мозок. Зокрема, він покращує сон, апетит, поліпшує функціонування кори головного мозку, що відповідно пов’язане з мовленням, мисленням та пам’яттю.

Метод дельфінотерапії ефективний при таких неврологічних розладах у дітей чи дорослих як посттравматичні стресові розлади, затримка психічного та мовного розвитку, ранній дитячий аутизм і синдром Дауна, синдром хронічної втоми (астенічний синдром), синдром дефіциту уваги і гіперактивності, мінімальна мозкова дисфункція, невроз і логоневроз різного ґенезу, дитячий церебральний параліч, захворювання опорно-рухового апарату, захворювання нервової системи. Але є й протипоказання: епілепсія, рак, інфекційні захворювання шкіри.

Те, що дельфінотерапія дає позитивний ефект, доводять розповіді учасників АТО. Та навіть якщо комусь така терапія і не допомогла б, то вона точно не зашкодить, адже релакс, спілкування з тваринами, плавання – ці три складові самі по собі несуть позитив. А ще дуже б хотілося, щоб дельфіни колись примирили тих воїнів, які мають зуб не на дійсного ворога в особі окупанта та його посібників, а на … своїх побратимів. Бо, на жаль, подеколи і подекуди й таке буває. І це було б справжнє чудо, якби розсварені кимось захисники України подали б один одному руку, після чого поплавали б усі разом з дельфінами та прислухалися що ж ці тварини їм шепчуть. Не на вухо, а прямо у свідомість.

Дельфінотерапію варто порекомендувати не лише воїнам АТО, а й хворим діткам та дорослим з різними недугами. Гроші приходять і відходять, а якщо їх витратити на своє здоров`я, котре повертають ці милі морські створіння, то навряд чи хтось пожалкує за такі видатки.

Для тих, хто хотів би більше почитати про лікування дельфінотерапією воїнів АТО, рекомендуємо статтю «Доктор Борис» лікує зранені війною душі» (читати тут). А переглянути відеофрагмент з дельфінотерапії 9 лютого можна за цим посиланням.

Володимир Ключак

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