Дещо цікаве про обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні

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1 липня 2021 року набрали чинності положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Враховуючи це, ми вирішили нагадати Вам, шановні читачі, що ж таке ринок землі, хто матиме право купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення, в якій кількості та з дотриманням яких умов. З цього приводу спілкуємося із Романією Мандзій – начальником відділу «Новороздільске бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Романіє, розкажіть, будь ласка, детальніше що передбачає ринок землі в Україні?

Всі ми неодноразово чули про мораторій, який передбачав заборону відчуження земель сільськогосподарського призначення, крім передачі їх у спадщину та обміну (міни) за певних умов. Однак з 1 липня землі сільськогосподарського призначення в Україні стали об’єктом різних цивільно-правових угод, зокрема договору купівлі-продажу. Отже, коли ми говоримо про ринок землі в Україні, то розуміємо, що мова йде про можливість купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення, на які раніше був накладений мораторій. Зазначаю, що на першому етапі відкриття ринку землі, який триватиме з 01 липня 2021 року до 01 січня 2024 року, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть лише громадяни України.

– Чи є обмеження, хто не зможе набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення?

– Так, звісно. Іноземці не можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Крім цього, іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення.

Зауважу, що банки, за загальним правилом, не можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте, винятком є звернення стягнення на ці земельні ділянки як на предмет застави. Але навіть у цій ситуації, сільськогосподарські землі не можуть перебувати у власності банків довше, ніж 2 роки, оскільки після спливу цього терміну мають бути відчужені банками на земельних торгах.

– В яких розмірах зазначені вище суб’єкти зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення?

– Відповідаючи на це питання, звертаю увагу на два визначальні чинники: хто і коли набуває право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Так у період з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року, як вже згадувалось, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть лише громадяни України, а загальна площа таких ділянок в одні руки не може перевищувати ста гектарів. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» .

З 1 січня 2024 року розмір земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які можна буде набувати право власності, становитиме не більше десяти тисяч гектарів, при чому, мова йде не лише про фізичних осіб, але й про юридичних.

– Що потрібно врахувати продавцям і покупцям земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

– Ну звісно ж, перш за все, ціну продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення. До 1 січня 2030 року вона не може бути меншою за нормативно грошову оцінку землі, яка буде визначатися Держгеокадастром за результатами проведення аналізу грунтів.

Наступне, на що потрібно звернути увагу, форма розрахунку. Вона має бути безготівковою, тобто, кошти за земельну ділянку зараховуються на окремий рахунок в банку.

Покупець має документально підтвердити джерело походження коштів, за які він збирається купити земельну ділянку.

Важливим моментом при відчуженні земельної ділянки сільськогосподарського призначення є перевірка покупця на предмет наявності у його власності земель сільськогосподарського призначення. Це робиться з метою дотримання законодавчих обмежень щодо розмірів цих ділянок, які вправі набувати у власність одна особа. Така перевірка здійснюється з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухому майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність таким вимогам, нотаріус відмовляє у посвідченні угоди.

– Дякуємо за розмову та корисну інформацію.

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У разі необхідності пам’ятайте: ми можемо стати на сторожі захисту Ваших прав. Тому у разі потреби звертайтеся у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

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– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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